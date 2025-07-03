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Diogo Jota Kimdir, Kaç Yaşında? Futbolcu Diogo Jota Neden Öldü?

Diogo Jota Kimdir, Kaç Yaşında? Futbolcu Diogo Jota Neden Öldü?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 11:42

Spor dünyası 3 Temmuz'da alınan acı bir haberle sarsıldı. Liverpool'un genç oyuncusu Diogo Jota'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Diogo Jota, 22 Haziran'da evlenmiş ve düğün fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağmıştı. Jota'nın vefatı sevenleri başta olmak üzere tüm futbol dünyasını yasa boğdu.

Peki Diogo Jota kimdir, hangi takımlarda oynadı?

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Diogo Jota Kimdir?

Diogo Jota Kimdir?

Diogo Jota, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli yıldızdır. Jota'nın vefat haberi ise Marca tarafından duyuruldu. 

Diogo Jota 4 Aralık 1996 tarihinde Porto, Portekiz'de dünyaya geldi. Gundomar'da futbola başlayan Diogo Jota, Paços Ferreira, Atletico Madrid, Porto, Wolves ve son olarak Liverpool'da forma giydi. Futbol dünyasında adından söz ettiren bir isim haline gelen Jota'nın 40 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. 

Jota, bugüne kadar 49 kez Portekiz Milli Futbol Takımı forması giydi,14 gol attı. Kariyerinde 398 maça çıkan Diogo Jota, 136 gol 66 asist üretti.

Diogo Jota Kaç Yaşında?

Diogo Jota 28 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Diogo Jota Nereli?

Diogo Jota Portekizlidir.

Diogo Jota Ne Zaman Evlendi?

Diogo Jota Ne Zaman Evlendi?

Diogo Jota, 22 Haziran'da evlenmişti. Çiftin düğün fotoğraflarına ise tüm dünyadan tebrik mesajları yağmıştı. Diogo Jota ve eşinin 3 küçük çocuğu bulunuyor: Denis (2021), Duarte (2023) ve 2024'te doğan ve ismi açıklanmayan bir kızı.

Diogo Jota Neden Vefat Etti?

Diogo Jota Neden Vefat Etti?

Diogo Jota trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Marca'nın aktardığı habere göre, Zamora ilinde meydana gelen trafik kazasında Jota, 26 yaşındaki profesyonel futbolcu kardeşi André ile birlikte seyahat ediyordu. Aracın yoldan çıkması ve yangına yol açması sonucu iki kardeş hayatını kaybetti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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