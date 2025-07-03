Diogo Jota Kimdir, Kaç Yaşında? Futbolcu Diogo Jota Neden Öldü?
Spor dünyası 3 Temmuz'da alınan acı bir haberle sarsıldı. Liverpool'un genç oyuncusu Diogo Jota'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Diogo Jota, 22 Haziran'da evlenmiş ve düğün fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağmıştı. Jota'nın vefatı sevenleri başta olmak üzere tüm futbol dünyasını yasa boğdu.
Peki Diogo Jota kimdir, hangi takımlarda oynadı?
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Diogo Jota Kimdir?
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Diogo Jota Ne Zaman Evlendi?
Diogo Jota Neden Vefat Etti?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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