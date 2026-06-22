Bilim İnsanları Parlatıcı Gerçeğini Açıkladı: Sağlığınızı Korurken Makinenizden Olmayın!

Bardakların lekesiz çıkmasını sağlayan bu kimyasalların yüzeyde görünmez bir zehir tabakası bıraktığına inanan pek çok kişi, çareyi internette tavsiye edilen doğal alternatiflerde arıyor. Ancak uzmanlar ve teknik servisler, sağlığı koruma düşüncesiyle parlatıcı gözüne sirke dökmenin mutfaklarda binlerce liralık hasara yol açan büyük bir hata olduğu konusunda kesin uyarılarda bulunuyor. İnternette dolaşan paniğin aksine, ev tipi bulaşık makinelerinin kullanım dinamikleri ve parlatıcıların gerçek etkileri bilimsel verilerle çok daha farklı bir tablo çiziyor.

Tüketicileri korkutan bu iddiaların temelinde aslında 2022 yılında İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan gerçek bir bilimsel çalışma yatıyor. Söz konusu araştırma, parlatıcıların içindeki bazı kimyasalların bağırsak bariyerine zarar verebileceğini kanıtlamış olsa da, sosyal medyada kasıtlı olarak göz ardı edilen çok kritik bir detayı barındırıyor. Bu deneyler evlerimizde kullandığımız makineler üzerinde değil, restoran ve kafelerdeki endüstriyel cihazlar baz alınarak yapıldı. Sanayi tipi makineler son derece yüksek dozda kimyasal kullanıp ekstra bir durulama yapmazken, ev tipi makineler mikroskobik düzeyde kimyasal harcayıp uzun durulama programlarıyla çalışıyor. Dolayısıyla uzmanlar, evde yıkanan bir bardakta kalabilecek eser miktardaki maddenin kronik hastalıklara yol açacağı veya yararlı bakterileri yok edeceği yönündeki söylemlerin tamamen tıklanma uğruna abartılmış bir senaryo olduğunu vurguluyor.