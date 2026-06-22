Bilim İnsanları Parlatıcı Gerçeğini Açıkladı: Sağlığınızı Korurken Makinenizden Olmayın!
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Sosyal medyada hızla yayılan bulaşık makinesi parlatıcılarının zehirli olduğu iddiaları tüketicileri paniğe sürüklerken, alternatif olarak önerilen sirke kullanımı makinelere büyük zarar veriyor. Bilim insanları ev tipi cihazlardaki sağlık riskinin abartıldığını belirtirken, mutfaktaki cihazları bozmadan uygulanabilecek güvenli ve pratik çözüm yollarını açıklıyor.
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Son dönemde sosyal medya platformlarında bulaşık makinesi parlatıcılarının sağlığa ciddi zararlar verdiği ve bağırsak florasını tahrip ettiği yönünde yayılan iddialar, tüketiciler arasında büyük bir endişe yarattı.
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Sağlık kaygılarıyla bilimsel gerçeklerden uzaklaşan tüketicilerin başvurduğu elma sirkesi yöntemi ise beyaz eşya sektörünün son dönemde en çok karşılaştığı arıza sebeplerinin başında geliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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