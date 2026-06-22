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Bilim İnsanları Parlatıcı Gerçeğini Açıkladı: Sağlığınızı Korurken Makinenizden Olmayın!

Bilim İnsanları Parlatıcı Gerçeğini Açıkladı: Sağlığınızı Korurken Makinenizden Olmayın!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.06.2026 - 08:41
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Sosyal medyada hızla yayılan bulaşık makinesi parlatıcılarının zehirli olduğu iddiaları tüketicileri paniğe sürüklerken, alternatif olarak önerilen sirke kullanımı makinelere büyük zarar veriyor. Bilim insanları ev tipi cihazlardaki sağlık riskinin abartıldığını belirtirken, mutfaktaki cihazları bozmadan uygulanabilecek güvenli ve pratik çözüm yollarını açıklıyor.

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Son dönemde sosyal medya platformlarında bulaşık makinesi parlatıcılarının sağlığa ciddi zararlar verdiği ve bağırsak florasını tahrip ettiği yönünde yayılan iddialar, tüketiciler arasında büyük bir endişe yarattı.

Son dönemde sosyal medya platformlarında bulaşık makinesi parlatıcılarının sağlığa ciddi zararlar verdiği ve bağırsak florasını tahrip ettiği yönünde yayılan iddialar, tüketiciler arasında büyük bir endişe yarattı.

Bardakların lekesiz çıkmasını sağlayan bu kimyasalların yüzeyde görünmez bir zehir tabakası bıraktığına inanan pek çok kişi, çareyi internette tavsiye edilen doğal alternatiflerde arıyor. Ancak uzmanlar ve teknik servisler, sağlığı koruma düşüncesiyle parlatıcı gözüne sirke dökmenin mutfaklarda binlerce liralık hasara yol açan büyük bir hata olduğu konusunda kesin uyarılarda bulunuyor. İnternette dolaşan paniğin aksine, ev tipi bulaşık makinelerinin kullanım dinamikleri ve parlatıcıların gerçek etkileri bilimsel verilerle çok daha farklı bir tablo çiziyor.

Tüketicileri korkutan bu iddiaların temelinde aslında 2022 yılında İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan gerçek bir bilimsel çalışma yatıyor. Söz konusu araştırma, parlatıcıların içindeki bazı kimyasalların bağırsak bariyerine zarar verebileceğini kanıtlamış olsa da, sosyal medyada kasıtlı olarak göz ardı edilen çok kritik bir detayı barındırıyor. Bu deneyler evlerimizde kullandığımız makineler üzerinde değil, restoran ve kafelerdeki endüstriyel cihazlar baz alınarak yapıldı. Sanayi tipi makineler son derece yüksek dozda kimyasal kullanıp ekstra bir durulama yapmazken, ev tipi makineler mikroskobik düzeyde kimyasal harcayıp uzun durulama programlarıyla çalışıyor. Dolayısıyla uzmanlar, evde yıkanan bir bardakta kalabilecek eser miktardaki maddenin kronik hastalıklara yol açacağı veya yararlı bakterileri yok edeceği yönündeki söylemlerin tamamen tıklanma uğruna abartılmış bir senaryo olduğunu vurguluyor.

Sağlık kaygılarıyla bilimsel gerçeklerden uzaklaşan tüketicilerin başvurduğu elma sirkesi yöntemi ise beyaz eşya sektörünün son dönemde en çok karşılaştığı arıza sebeplerinin başında geliyor.

Sağlık kaygılarıyla bilimsel gerçeklerden uzaklaşan tüketicilerin başvurduğu elma sirkesi yöntemi ise beyaz eşya sektörünün son dönemde en çok karşılaştığı arıza sebeplerinin başında geliyor.

İçeriğindeki yoğun asetik asit nedeniyle son derece güçlü bir çözücü olan sirke, parlatıcı gözüne konulduğunda makinenin iç aksamındaki plastik hortumları, sızdırmazlık bantlarını ve kauçuk contaları yavaş yavaş eritiyor. Hiçbir üretici firmanın onaylamadığı bu kulaktan dolma yöntem, kısa süre içinde su sızıntılarına ve garanti kapsamı dışında kalan ağır tamir faturalarına zemin hazırlıyor.

Yine de kimyasal kullanımını minimuma indirmek isteyen tüketiciler için makinenin ömrünü kısaltmayan son derece basit ve etkili yöntemler bulunuyor. Çoğu cihazda bulunan parlatıcı dozaj ayarını en düşük seviyeye getirmek veya yıkama programlarına ekstra durulama adımı eklemek, kimyasal maruziyetini neredeyse sıfıra indirmek için yeterli oluyor. Daha doğal bir temizlik arayanların ise cihazı tahrip eden asidik sıvılar yerine, bitkisel özlü ve çevre dostu sertifikasına sahip parlatıcıları tercih etmesi gerekiyor. 

Sonuç olarak, pırıl pırıl bardaklara sahip olmak için ne sağlığımızı tehlikeye atmamıza ne de sosyal medyadaki asılsız efsanelere inanıp beyaz eşyalarımızı çöpe atmamıza gerek kalmıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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