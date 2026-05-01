Bilim İnsanları İlk Kez Bir Koku Haritası Çıkardı

Araştırmalar, koku alma sisteminin düşünüldüğü gibi dağınık çalışmadığını gösterdi. Fareler üzerinde yapılan incelemelerde, her koku reseptörünün burunda belirli ve sabit konumlara yerleştiği fark edildi. Üstelik aynı düzen, beynin koku işleyen bölgesinde de karşılık buluyor. Yani sinyaller gelişigüzel dağılmıyor; aksine oldukça planlı bir rota izliyor.

Her nöron yalnızca tek tip reseptör taşıyor ve belirli koku moleküllerine tepki veriyor. Nöronların burundaki konumu, beyinde hangi noktaya bağlanacağını doğrudan etkiliyor. Aradaki doku ise adeta rehber gibi çalışarak sinyalleri doğru yerlere yönlendiriyor. Ortaya çıkan yapı, beynin kokuları çok daha net “okuyabildiği” bir sistem oluşturuyor.