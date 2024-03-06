Bianca Censori'nin İkinci Kopyası Kristen Stewart'ın, Film Prömiyerinde Giydiği Mayomsu Kıyafet Göz Kanattı

Amerikalı ünlü aktris ve film yapımcısı Kristen Stewart, 2024 yapımı 'Love Lies Bleeding' isimli filminin prömiyerinde 'göz kamaştırdı' diyebilsek keşke. Giydiği kıyafetle Kim Kardashian'dan sonra Bianca Censori'nin tarzından ilham alan bir diğer isim de Kristen Stewart oldu. Detaylar👇