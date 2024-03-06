Bianca Censori'nin İkinci Kopyası Kristen Stewart'ın, Film Prömiyerinde Giydiği Mayomsu Kıyafet Göz Kanattı
Bianca Censori'nin İkinci Kopyası Kristen Stewart'ın, Film Prömiyerinde Giydiği Mayomsu Kıyafet Göz Kanattı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Amerikalı ünlü aktris ve film yapımcısı Kristen Stewart, 2024 yapımı 'Love Lies Bleeding' isimli filminin prömiyerinde 'göz kamaştırdı' diyebilsek keşke. Giydiği kıyafetle Kim Kardashian'dan sonra Bianca Censori'nin tarzından ilham alan bir diğer isim de Kristen Stewart oldu. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Alacakaranlık filmindeki rolüyle kalbimizin köşesine adını yazan Kristen Stewart tüm hızıyla oyunculuk kariyerine devam ediyor.
Yeni 'Love Lies Bleeding' filminde Kristen, bir spor salonu müdürü olan Lou karakterini canlandırıyor. Katie O'Brian'ın canlandırdığı hırslı vücut geliştirmeci Jackie karakterine hayran kalıyor ve ardından tutkulu bir aşk hikayesi başlıyor.
Variety'e göre filmin yazarı ve yönetmeni Rose Glass, filmin şiddet içerdiğini belirtiyor ve "Filmlerde şiddet eğlenceli olabilir. Harika VFX ve dublör koordinatörleri vardı ve ses tasarımı dahiceydi. Her departmanı, sadece sınıra kadar zorlamaya çalışmalısınız." diye ekliyor.
"The Hollywood Reporter"ın haberine göre Kristen, film hakkında "Sadece heteroseksüel erkekler için tasarlanmamış her türlü cinselliği size sunan bir kadın bedeninin varlığı, insanların çok rahat olmadığı bir şey ve bu yüzden bundan gerçekten mutluyum" dedi.
Bu yeni filmin prömiyerinin sonrasında filmden çok Kristen'ın giydiği mayomsu bir kumaş parçası çok konuşuldu. İşte Kristen Stewart'ın kırmızı halı görünümü👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kristen, siyah bir mayo, transparan çoraplar ve gökdelen misali bir siyah topuklu ayakkabıyla kırmızı halıya çıktı.
Bu görünüm bize birilerini hatırlattı... Sanki daha önce de görmüştük. Mesela Bianca Censori!?
Tek fark biri deri biri de çorapla giymiş. Artık Kristen Bianca'nın üzerinde gördü de Bianca'ya "Link yok mu aşko?" diye sordu, ya da "Ben buna benzer bir şey bulur giyerim. Hem bana daha çok yakışır." mı dedi inanın bilmiyoruz.
Ama bu ünlülere şu sıralar bir şey oluyor orası kesin. Çünkü Bianca'nın tarzından ilham alan tek isim Kristen Stewart değil. Kim Kardashian da Bianca Censori'den kopya çekmiş.
Kristen Stewart'ın bu kombinine gelen yorumlara bakalım biraz da...
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bu kızı Kanye West mi giydirdi?"
"O ne giymiş ya."
"Kanye ile falan mı evlendi bu?"
"Bundan sonra artık moda denmez."
"İp kısmı çok rahatsız edici görünüyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Çıplaklık = Moda"
Kristen Stewart'ı yeni tarzında değişiklik yapması için darlıyoruz ve yeni filmi için tebrik ediyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalımm...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda