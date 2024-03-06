Kim Kardashian'ın "Bianca Censori'nin Dolabından Çaldım" Dercesine Giydiği Transparan Tulum Olay Oldu
Kim Kardashian'ın "Bianca Censori'nin Dolabından Çaldım" Dercesine Giydiği Transparan Tulum Olay Oldu
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/us-celeb...
Kainatın en ünlü milyarderlerinden biri olan, 43 yaşındaki Kim Kardashian'ı tanımayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Eski eşi Kanye West ile boşanmalarından sonra eskisi kadar sık olmasa da, ara ara gündeme düşen Kardashian bu sefer bizleri çok şaşırttı. Çünkü Paris'te Ritz Hotel'den ayrılırken giydiği kıyafet, Kanye'nin şimdiki eşi Bianca Censori'nin tarzını aratmadı. Detaylar👇
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Kim Kardashian, Kanye'den boşandığından beri çocukları hakkında alınan kararlarda fikir ayrılıkları yaşamalarıyla gündeme oturmuş durumda.
Fakat Kim Kardashian ve diğer herkes için dünya dönmeye devam ediyor biliyorsunuz. Bu yüzden Kim, Instagram paylaşımları ve kendi markalarına odaklanarak kişisel hayatına devam ediyor.
Haa bir de gündemde, Kim'in yeni manitası olduğu iddia edilen, Amerikan futbolu oyuncusu Odell Beckham Jr. ile olan ilişkileri var.
Bir Kardashian aile üyesinin gündemden uzak olduğu zaten görülmemiş arkadaşlar. Kim Kardashian'ın max günü diyebiliriz yani.
Şimdi gelelim asıl olaya. Kanye'nin yeni eşi Bianca Censori'nin, Kim Kardashian'a benzerliği zamanında çok olay olmuştu. Yüz hatları olsun, fiziksel benzerlikleri olsun şimdiye kadar çok konuşuldu.
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Şimdi de bu benzerlikleri tekrardan olay oldu. Ancak sebebi, Bianca'nın Kim'e olan benzerliği değil, Kim'in Bianca'ya benzemeye başlaması.
Biliyoruz ki Bianca genelde ilginç görünümleriyle tanınıyor. İç çamaşırsız giydiği transparan kıyafetlerden tutun, bir kumaş parçasıyla vücudunun bir kısmını kapattığı kombinlere kadar gündemde olmadığı bir gün yok.
Bianca bitmedi ama bu sefer Kim başladı. Anneannemin yorganını aratmayan türden bir kabanın içine giydiği transparan tulumla, Bianca'dan farksız görünüyor.
Sakın paltona saklamaya çalışma Kim! Bu giyim tarzın için Bianca'dan ilham aldığın çok belli.
Saat ne kadar geç olursa olsun, o gözlük takılacak mottosuyla Kim Kardashian karşınızdaydı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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