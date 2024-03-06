Kim Kardashian'ın "Bianca Censori'nin Dolabından Çaldım" Dercesine Giydiği Transparan Tulum Olay Oldu

Kainatın en ünlü milyarderlerinden biri olan, 43 yaşındaki Kim Kardashian'ı tanımayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Eski eşi Kanye West ile boşanmalarından sonra eskisi kadar sık olmasa da, ara ara gündeme düşen Kardashian bu sefer bizleri çok şaşırttı. Çünkü Paris'te Ritz Hotel'den ayrılırken giydiği kıyafet, Kanye'nin şimdiki eşi Bianca Censori'nin tarzını aratmadı. Detaylar👇