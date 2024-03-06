Selena Gomez, Mutluluğunun Gerçek Nedeninin Benny Blanco ile İlişkisi Olduğunu Açıkladı

Son zamanlarda oyunculuğu, makyaj markası 'Rare Beauty' ve şarkıları dışında, sevgilisi Benny Blanco ile gündemde olan Selena Gomez, verdiği birkaç röportajda ilişkisi hakkında konuştu. Bakalım Selena, hayranlarının Buz Devri'ndeki Sid karakterine benzettiği ve ilişkilerini onaylamadığı sevgilisi Blanco hakkında neler demiş...