Selena Gomez, Mutluluğunun Gerçek Nedeninin Benny Blanco ile İlişkisi Olduğunu Açıkladı
Selena Gomez, Mutluluğunun Gerçek Nedeninin Benny Blanco ile İlişkisi Olduğunu Açıkladı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/us-celeb...
Son zamanlarda oyunculuğu, makyaj markası 'Rare Beauty' ve şarkıları dışında, sevgilisi Benny Blanco ile gündemde olan Selena Gomez, verdiği birkaç röportajda ilişkisi hakkında konuştu. Bakalım Selena, hayranlarının Buz Devri'ndeki Sid karakterine benzettiği ve ilişkilerini onaylamadığı sevgilisi Blanco hakkında neler demiş...
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Belki biliyorsunuzdur, Selena Gomez 22 Şubat'ta yeni albümünün ilk single'ını yayınlamıştı. 'Love On' isimli bu şarkı ve klibi ortalığı yakıp geçmişti.
Fakat Selena'nın Benny Blanco ile ilişkisi, şarkılarındaki ve iş dünyasındaki başarılarından daha çok gündemde orası kesin.
Dışarıdan bakıldığında ne kadar çok mutlu gözüküyorlarsa, hayranları da bir o kadar bu çifti - daha çok Blanco'yu linçliyor. Bazıları Justin Bieber'ı kıskandırmaya çalıştığını bile düşünüyor.
Geçtiğimiz günlerde Selena, Rolling Stones'a verdiği bir röportajda geleceği ve yeni albümü hakkında şunları dedi.👇
Dördüncü stüdyo albümünü piyasaya sürmeden önce harika hissediyormuş ve müziğinin "bir özgüven noktasından" geldiğini belirtmiş.
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Gomez, "Film dünyasını seviyorum. TV'yi seviyorum. Sadece o alanda yapmak istediğim birçok şeyi yapmadığımı hissediyorum. Bu 'hayır, asla' anlamına gelmiyor (müzik için), daha çok o dünyayı biraz daha keşfetmek ve bunu gerçekten yapacak zamanı bulmak istiyorum" dedi.
Şimdi de Selena'dan ilişkisi hakkında beklenen o yorum geldi. Apple Music 1'in Zane Lowe ile yaptığı 'New Music Daily' röportajında yeni single'ını tanıtırken Blanco ile beraberliği hakkında "genel olarak hissettiğim en güvenli şey ve gerçekten güzel oldu" dedi.
İlişkisini genellikle gizli tutan Selena, "Çok ayrıntıya girmeden, size saygı gösteren biriyle tanışmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum" dedi,
"Ve sanırım kafamın içinde yaşadığım o dünyayı anlayan birinden destek almanın gerçekten güzel olduğunu da düşünüyorum... Ben bunun önemiyle büyüdüm, bu yüzden harika." diyen Gomez, bu konu hakkındaki konuşmasını sonlandırdı.
Sonra konuşmasına diğer sanatçılarla neden işbirliği yapmadığıyla devam etti: "Çoğu odada kendimi pek güvende hissetmiyorum. Ancak yeni insanlarla çalıştığımda, hayattaki motivasyon kaynaklarını anlayıp onlarla bağ kurmak çok eğlenceli."
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Bazı sanatçılarla çalışmaktan, herkesin herkesi davet ettiği ve yeni insanların olduğu ortamlarda bulunmaktan mutluluk duyuyormuş Selena. Fakat onun için en önemlisi güvendiği insanların arasında olmakmış.
“Çekirdek gruplarımla kalmamın önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü onlar benimle kodu en iyi şekilde çözebilecek insanlar. Onlar, gerçekten ne demek istediğimi açıklamama gerçekten yardımcı olabilenler" diye ekledi.
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