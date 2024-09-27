Beyin Göçü Oranı Artıyor! Peki En Çok Hangi Meslekler Hangi Ülkelere Gidiyor?
Beyin Göçü Oranı Artıyor! Peki En Çok Hangi Meslekler Hangi Ülkelere Gidiyor?
Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index...
Türkiye'de yükseköğretim mezunlarının beyin göçü gün geçtikçe artıyor! Türkiye İstatistik Kurumu (TİÜK) tarafından yapılan 'Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri' en yüksek beyin göçüne sahip yükseköğretim programlarını ortaya çıkardı. Mezunlar en çok ABD'yi tercih ediyor.
İşte, detaylar...
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Türkiye İstatistik Kurumu, dikkat çeken Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri'ni açıkladı: Ülkemizde beyin göçü artıyor!
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Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2,0 oldu: En çok erkekler göç etti!
En yüksek beyin göçü oranı: Bilişim ve iletişim teknolojileri alanından oldu!
En yüksek beyin göçü oranı: Moleküler biyoloji ve genetik bölümünden oldu!
En çok beyin göçüne sahip 10 bölüm ise şu şekilde sıralanıyor 👇
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En çok beyin göçü Amerika Birleşik Devletleri'ne oldu!
Peki, hangi bölümlerden mezun olanlar hangi ülkeleri tercih ediyor?
Gelin, mezunların en çok göç ettiği 5 ülkede bölüm dağılımına biraz daha detaylı bakalım👇
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