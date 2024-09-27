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Beyin Göçü Oranı Artıyor! Peki En Çok Hangi Meslekler Hangi Ülkelere Gidiyor?

Beyin Göçü Oranı Artıyor! Peki En Çok Hangi Meslekler Hangi Ülkelere Gidiyor?

Amerika Birleşik Devletleri TÜİK beyin göçü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 11:50

Türkiye'de yükseköğretim mezunlarının beyin göçü gün geçtikçe artıyor! Türkiye İstatistik Kurumu (TİÜK) tarafından yapılan 'Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri' en yüksek beyin göçüne sahip yükseköğretim programlarını ortaya çıkardı. Mezunlar en çok ABD'yi tercih ediyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index...
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Türkiye İstatistik Kurumu, dikkat çeken Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri'ni açıkladı: Ülkemizde beyin göçü artıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu, dikkat çeken Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri'ni açıkladı: Ülkemizde beyin göçü artıyor!

TÜİK'in Resmi İstatistik Programı (2022-2026) kapsamında, Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayıp, mezuniyetinin ardından yurt dışına yerleşen gençler hakkında bilgi veriyor. 'Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri', Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) mezun veritabanı ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) verileri esas alınarak hazırlandı. 

Veriler, eğitim ve öğretim alanı, bölüm, cinsiyet ve göç edilen ülke gibi çeşitli kategorilerde ayrıntılı bilgiler sundu. Ülkemizde beyin göçü artıyor!

Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2,0 oldu: En çok erkekler göç etti!

Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2,0 oldu: En çok erkekler göç etti!

2015 yılında yüzde 1.6 olan yükseköğretim beyin göçü, 2023 yılında yüzde 2'ye ulaştı. Yükseköğretimden mezun kadınların yüzde 1.6'sı, erkeklerin ise yüzde 2.4'ü beyin göçü yapıyor.

En yüksek beyin göçü oranı: Bilişim ve iletişim teknolojileri alanından oldu!

En yüksek beyin göçü oranı: Bilişim ve iletişim teknolojileri alanından oldu!

TÜİK verilerine göre, beyin göçünde zirvede yüzde 6.8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri alanı yer alıyor.  

Bilişim ve İletişim teknolojilerini ise yüzde 4.4 ile mühendislik, imalat ve inşaat takip ediyor. Doğa bilimleri, matematik ve istatistik de yüzde 2.6 ile en çok beyin göçü gerçekleşen alanlar arasında. 

Listede yer alan diğer eğitim ve öğretim alanları ise şu şekilde: 

  • Hizmetler: Yüzde 2.1 

  • Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon: Yüzde 2.0

  • Sanat ve beşeri bilimler: Yüzde 1.9

  • İş, yönetim ve hukuk: Yüzde 1.7

  • Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik: Yüzde 0.7

  • Sağlık ve refah: Yüzde 0.7 

  • Eğitim: Yüzde 0.7

En yüksek beyin göçü oranı: Moleküler biyoloji ve genetik bölümünden oldu!

En yüksek beyin göçü oranı: Moleküler biyoloji ve genetik bölümünden oldu!

Veriler, en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programının ise yüzde 17.9 ile Moleküler biyoloji ve genetik olduğuna işaret ediyor. Biyomühendislik, İşletme mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Matematik mühendisliği  de listede yer alıyor.

En çok beyin göçüne sahip 10 bölüm ise şu şekilde sıralanıyor 👇

En çok beyin göçüne sahip 10 bölüm ise şu şekilde sıralanıyor 👇
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En çok beyin göçü Amerika Birleşik Devletleri'ne oldu!

En çok beyin göçü Amerika Birleşik Devletleri'ne oldu!

Mezunlar en çok ABD'yi tercih ediyor. Yüzde 21.4 ile zirvede yer alan ABD'yi, yüzde 17.5 ile Almanya, yüzde 11.2 ile Birleşik Krallık, yüzde 6.9 ile Hollanda ve yüzde 4.9 ile Kanada takip ediyor.

Peki, hangi bölümlerden mezun olanlar hangi ülkeleri tercih ediyor?

Peki, hangi bölümlerden mezun olanlar hangi ülkeleri tercih ediyor?

İşletme mezunları ABD ve Kanada'yı, Bilgisayar mühendisleri ise Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık'ı tercih ediyor.

Gelin, mezunların en çok göç ettiği 5 ülkede bölüm dağılımına biraz daha detaylı bakalım👇

Gelin, mezunların en çok göç ettiği 5 ülkede bölüm dağılımına biraz daha detaylı bakalım👇

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