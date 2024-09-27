Beyin Göçü Oranı Artıyor! Peki En Çok Hangi Meslekler Hangi Ülkelere Gidiyor?

TÜİK verilerine göre, beyin göçünde zirvede yüzde 6.8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri alanı yer alıyor.

Bilişim ve İletişim teknolojilerini ise yüzde 4.4 ile mühendislik, imalat ve inşaat takip ediyor. Doğa bilimleri, matematik ve istatistik de yüzde 2.6 ile en çok beyin göçü gerçekleşen alanlar arasında.

Listede yer alan diğer eğitim ve öğretim alanları ise şu şekilde: