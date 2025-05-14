Best Model of Turkey Birincisi Güzide Duran'dan Dumur Eden Estetik Açıklaması: "Törpületmeyi Düşündüm"
90’lı yılların podyum yıldızı, 1996 senesinin Best Model of Turkey'i Güzide Duran, zamanında çenesini törpületmeyi düşündüğünü ancak bu kararından son anda vazgeçtiğini açıkladı. Şimdilerde değişimiyle gündeme gelen ünlü model “İyi ki yaptırmamışım, en doğru kararı vermişim” diyerek yıllar sonra ilk kez estetiklerine dair konuştu. Açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
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1996 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci seçilerek modellik kariyerine adım atan Güzide Duran, şimdilerde İşte Benim Stilim yarışmasıyla adından bahsettiriyor.
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Hülya Avşar'ın YouTube programında çok konuşulacak ifadelere yer veren Güzide Duran geçmişteki görünümüne dair de samimi açıklamlar yaptı.
Şimdilerde yüzündeki değişimle de adından bahsettiren Güzide Duran'ın o sözleri sosyal medyaya damga vurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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