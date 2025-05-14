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Best Model of Turkey Birincisi Güzide Duran'dan Dumur Eden Estetik Açıklaması: "Törpületmeyi Düşündüm"

Best Model of Turkey Birincisi Güzide Duran'dan Dumur Eden Estetik Açıklaması: "Törpületmeyi Düşündüm"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.05.2025 - 14:27

90’lı yılların podyum yıldızı, 1996 senesinin Best Model of Turkey'i Güzide Duran, zamanında çenesini törpületmeyi düşündüğünü ancak bu kararından son anda vazgeçtiğini açıkladı. Şimdilerde değişimiyle gündeme gelen ünlü model  “İyi ki yaptırmamışım, en doğru kararı vermişim” diyerek yıllar sonra ilk kez estetiklerine dair konuştu. Açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

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1996 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci seçilerek modellik kariyerine adım atan Güzide Duran, şimdilerde İşte Benim Stilim yarışmasıyla adından bahsettiriyor.

1996 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci seçilerek modellik kariyerine adım atan Güzide Duran, şimdilerde İşte Benim Stilim yarışmasıyla adından bahsettiriyor.

2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen ve bu evlilikten, iki çocuk sahibi olan Güzide Duran, modellik kariyerine ara vermiş, yurt dışında hayatına devam etme kararı almıştı.

Ancak geçtiğimiz sene Güzide Duran'ın Adnan Aksoy'la aldığı boşanma kararı güneme bomba gibi düşmüştü.

İhanet iddiaları ve tazminat tutarı ortalığı karıştırırken Güzide Duran geçtiğimiz günlere yaptığı açıklamalarla adından bahsettirmişti.

Hülya Avşar'ın YouTube programında çok konuşulacak ifadelere yer veren Güzide Duran geçmişteki görünümüne dair de samimi açıklamlar yaptı.

Hülya Avşar'ın YouTube programında çok konuşulacak ifadelere yer veren Güzide Duran geçmişteki görünümüne dair de samimi açıklamlar yaptı.

Geçmişte çene hatlarının belirgin olduğunu söyleyen isim 'Kemiklerim hep belirgindi. 96-97 senesinde çenem belirgin olduğu için törpületsem ne olur diye düşünmüştüm. Sonradan şükrettim yaptırmadığım için iyi ki böyleymiş' şeklinde konuştu.

Şimdilerde yüzündeki değişimle de adından bahsettiren Güzide Duran'ın o sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

Şimdilerde yüzündeki değişimle de adından bahsettiren Güzide Duran'ın o sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

Güzide Duran, 1990'lı yılların sonlarında ve 2000'li yılların başlarında Türkiye'nin en popüler modellerinden biri haline gelmiş, podyumların aranan yüzü olmuştu. Ayrıca, televizyon projelerinde de yer alarak oyunculuk deneyimi kazanan ismin yıllar içindeki değişimi daha önce de magazin manşetlerine yansımıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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