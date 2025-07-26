Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz İçin Teklif Yapmaya Hazırlanıyor
Beşiktaş, Tammy Abraham, Jurasek, Orkun Kökçü gibi yıldızları kadrosuna kattıktan sonra eksik bölgeleri doldurmaya devam ediyor.
Serdal Adalı yönetimindeki transfer komitesi iki milli yıldızı radarına aldı. İki futbolcunun da kulüpleriyle kısa sürede temasa geçmek isteyen Beşiktaş iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor.
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Beşiktaş altyapısından yetişen ve burada şampiyonluk da yaşayan Rıdvan Yılmaz, Rangers forması giyiyor.
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Orkun Kökçü ile Benfica'da iyi bir ikili olan Kerem de Beşiktaş'ın ciddi olarak ilgilendiği isimlerden... Portekiz basınına göre anlaşma tamam!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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