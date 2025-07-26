Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz İçin Teklif Yapmaya Hazırlanıyor

Rangers'ta zaman zaman yükselen form grafiği ile milli takıma da seçilen Rıdvan, bugünlerde Glasgow'da mutsuz günler geçiriyor.

Geçtiğimiz sezon giydiği forma numarasının kendisine sorulmadan başka bir oyuncuya verilmesi ve yeni sezon planlarında ön planda yer almaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan 24 yaşındaki futbolcunun, bu kez Beşiktaş’a sıcak baktığı belirtildi. Rangers’ın Rıdvan Yılmaz için 3 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiği ifade edilirken, iki kulübün kısa süre içinde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.