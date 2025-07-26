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Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz İçin Teklif Yapmaya Hazırlanıyor

Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz İçin Teklif Yapmaya Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2025 - 21:10

Beşiktaş, Tammy Abraham, Jurasek, Orkun Kökçü gibi yıldızları kadrosuna kattıktan sonra eksik bölgeleri doldurmaya devam ediyor. 

Serdal Adalı yönetimindeki transfer komitesi iki milli yıldızı radarına aldı. İki futbolcunun da kulüpleriyle kısa sürede temasa geçmek isteyen Beşiktaş iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor.

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Beşiktaş altyapısından yetişen ve burada şampiyonluk da yaşayan Rıdvan Yılmaz, Rangers forması giyiyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve burada şampiyonluk da yaşayan Rıdvan Yılmaz, Rangers forması giyiyor.

Rangers'ta zaman zaman yükselen form grafiği ile milli takıma da seçilen Rıdvan, bugünlerde Glasgow'da mutsuz günler geçiriyor. 

Geçtiğimiz sezon giydiği forma numarasının kendisine sorulmadan başka bir oyuncuya verilmesi ve yeni sezon planlarında ön planda yer almaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan 24 yaşındaki futbolcunun, bu kez Beşiktaş’a sıcak baktığı belirtildi. Rangers’ın Rıdvan Yılmaz için 3 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiği ifade edilirken, iki kulübün kısa süre içinde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Orkun Kökçü ile Benfica'da iyi bir ikili olan Kerem de Beşiktaş'ın ciddi olarak ilgilendiği isimlerden... Portekiz basınına göre anlaşma tamam!

Orkun Kökçü ile Benfica'da iyi bir ikili olan Kerem de Beşiktaş'ın ciddi olarak ilgilendiği isimlerden... Portekiz basınına göre anlaşma tamam!

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş, Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile prensipte anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki milli futbolcu, Siyah-Beyazlılar’ın teklifine olumlu yanıt verdi. Şimdi gözler Benfica’nın vereceği kararda. Beşiktaş yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama ve bonuslarla toplamda 25 milyon Euro’ya ulaşabilecek bir teklif sundu. Portekiz ekibinin yanıtına göre transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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