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Aziz Yıldırım, Fenerbahçelileri Çocukların Osimhen Sevgisi Üzerinden Uyardı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçelileri Çocukların Osimhen Sevgisi Üzerinden Uyardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2025 - 19:35

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda tansiyon yükseldi, gerginlik nedeniyle toplantıya ara verildi. Aranın ardından kürsüye çıkan eski başkan Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın gerisinde kalındığını açıkça dile getirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç’un ardından söz alan Yıldırım, kulübün mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili sert mesajlar verdi.

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Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu zaman zaman gergin anlara sahne oldu.

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu zaman zaman gergin anlara sahne oldu.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yaşanan diyaloglar salondaki ortamı gererken, Aziz Yıldırım da Fenerbahçe için Galatasaray'ın gerisinde kaldıklarına dair uyarılar yaptı. 

Uyarılar içindeki en dikkat çekici olan ise şüphesiz Osimhen ile ilgili kısımlardı.

Aziz Yıldırım, "Her yerde çoğunluk Galatasaray" derken bir yakınının yaşadığı olayı anlattı.

Aziz Yıldırım, "Her yerde çoğunluk Galatasaray" derken bir yakınının yaşadığı olayı anlattı.

Aziz Yıldırım, olayı şu sözlerle anlattı: 

 'Her yerde çoğunluk Galatasaray'da. Bunu önce kabul edeceğiz. Bir yakınım çocuğuna forma almış, götürmüş çocuğu Fenerium'a numara yazdıracak, çocuk demiş ki 45, Osimhen.'

Aziz Yıldırım'ın dikkat çeken açıklamasını buradan izleyebilirsiniz ⬇️

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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