Aziz Yıldırım, Fenerbahçelileri Çocukların Osimhen Sevgisi Üzerinden Uyardı

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında yaşanan diyaloglar salondaki ortamı gererken, Aziz Yıldırım da Fenerbahçe için Galatasaray'ın gerisinde kaldıklarına dair uyarılar yaptı.

Uyarılar içindeki en dikkat çekici olan ise şüphesiz Osimhen ile ilgili kısımlardı.