Aziz Yıldırım, Fenerbahçelileri Çocukların Osimhen Sevgisi Üzerinden Uyardı
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda tansiyon yükseldi, gerginlik nedeniyle toplantıya ara verildi. Aranın ardından kürsüye çıkan eski başkan Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın gerisinde kalındığını açıkça dile getirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç’un ardından söz alan Yıldırım, kulübün mevcut durumu ve geleceğiyle ilgili sert mesajlar verdi.
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Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu zaman zaman gergin anlara sahne oldu.
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Aziz Yıldırım, "Her yerde çoğunluk Galatasaray" derken bir yakınının yaşadığı olayı anlattı.
Aziz Yıldırım'ın dikkat çeken açıklamasını buradan izleyebilirsiniz ⬇️
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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