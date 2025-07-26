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Beşiktaş'ın Solskjaer ile Yollarını Ayıracağı, Yerine Fatih Terim'i Düşündüğü İddia Edildi

Beşiktaş'ın Solskjaer ile Yollarını Ayıracağı, Yerine Fatih Terim'i Düşündüğü İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2025 - 22:59

Geçtiğimiz sezonu istediği yerde noktalayamayan, sezonun ilk maçında da Shakhtar'a evinde mağlup olan Beşiktaş'ta değişim yaşanabilir. Kulislerde Solskjaer'e ikinci Shakhtar maçı sonuna kadar süre verildiği yazılmaya başlanırken, teknik direktör adayları da konuşuluyor. 

Sergen Yalçın ve Nuri Şahin isimleri gün içinde basında yer alsa da akşam saatlerinde sürpriz bir isim anılmaya başlandı.

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Beşiktaş sezona hazırlık maçları ve ilk resmi maçında aldığı sonuçlarla taraftarını korkutarak başladı.

Beşiktaş sezona hazırlık maçları ve ilk resmi maçında aldığı sonuçlarla taraftarını korkutarak başladı.

Shakhtar'a İstanbul'da dört gollü mağlubiyetle boyun eğen Beşiktaş'ta teknik ekip yeniden tartışmaya açıldı. 

Ole Gunnar Solskjaer'e ikinci maç için son şans verildiği bu maçın sonucuna göre ise değişim yaşanabileceği basında sıkça konuşulan konular arasında yer alıyor. 

Sergen Yalçın ve Nuri Şahin isimleri gündeme gelirken Beşiktaş'ı uzun yıllardır takip eden gazeteci Erdem Ulus flaş bir isim ortaya attı.

Erdem Ulus'un iddiasına göre Beşiktaş, Fatih Terim ile ilgileniyor.

Erdem Ulus'un iddiasına göre Beşiktaş, Fatih Terim ile ilgileniyor.

Erdem Ulus, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Beşiktaş teknik diröktör alternatifleri arasına flaş bir isim eklendi. Gündemi yerle bir edecek bir isim!

Beşiktaş'da Solskjaer'in yerine düşünülen isimlerin arasında Fatih Terim'in olduğunu öğrendim.' ifadelerine yer verdi.

Erdem Ulus'un paylaşımı:

Erdem Ulus'un paylaşımı:
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ferit öztürk

adı yüksek faizle kazanca karışınca yunanistana giden biri beşiktaşa'da gs'ye de yakışır:D bence gelsin futbolla kör olmuş bi ulusa az bile bunlar gibileri

Onur Yaldız

#yüzde1903faizgetirisi

Bozkurt

Beşiktaş baktı ki teknik, taktikle bu iş olmuyor. Bir de gaz vermeyi deneyelim.