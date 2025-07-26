Beşiktaş'ın Solskjaer ile Yollarını Ayıracağı, Yerine Fatih Terim'i Düşündüğü İddia Edildi

Geçtiğimiz sezonu istediği yerde noktalayamayan, sezonun ilk maçında da Shakhtar'a evinde mağlup olan Beşiktaş'ta değişim yaşanabilir. Kulislerde Solskjaer'e ikinci Shakhtar maçı sonuna kadar süre verildiği yazılmaya başlanırken, teknik direktör adayları da konuşuluyor.

Sergen Yalçın ve Nuri Şahin isimleri gün içinde basında yer alsa da akşam saatlerinde sürpriz bir isim anılmaya başlandı.