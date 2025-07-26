Beşiktaş'ın Solskjaer ile Yollarını Ayıracağı, Yerine Fatih Terim'i Düşündüğü İddia Edildi
Geçtiğimiz sezonu istediği yerde noktalayamayan, sezonun ilk maçında da Shakhtar'a evinde mağlup olan Beşiktaş'ta değişim yaşanabilir. Kulislerde Solskjaer'e ikinci Shakhtar maçı sonuna kadar süre verildiği yazılmaya başlanırken, teknik direktör adayları da konuşuluyor.
Sergen Yalçın ve Nuri Şahin isimleri gün içinde basında yer alsa da akşam saatlerinde sürpriz bir isim anılmaya başlandı.
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Beşiktaş sezona hazırlık maçları ve ilk resmi maçında aldığı sonuçlarla taraftarını korkutarak başladı.
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Erdem Ulus'un iddiasına göre Beşiktaş, Fatih Terim ile ilgileniyor.
Erdem Ulus'un paylaşımı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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adı yüksek faizle kazanca karışınca yunanistana giden biri beşiktaşa'da gs'ye de yakışır:D bence gelsin futbolla kör olmuş bi ulusa az bile bunlar gibileri
#yüzde1903faizgetirisi
Beşiktaş baktı ki teknik, taktikle bu iş olmuyor. Bir de gaz vermeyi deneyelim.