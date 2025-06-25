Berlin Konusu Nedir? Berlin Oyuncuları ve Tüm Detaylar
La Casa de Papel evreninin unutulmaz karakterlerinden Berlin’in geçmişine ışık tutan 'Berlin' dizisi son dönemlerin en beğenilen yapımlarından oldu. Heyecan dolu bir soygun hikayesine anbean tanıklık ettiğimiz nefes kesici dizi Netflix'in ses getiren yapımları arasına girdi tabii. Peki Berlin dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...
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Berlin Dizisi Konusu
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Berlin Dizisi Oyuncuları
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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