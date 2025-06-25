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Berlin Konusu Nedir? Berlin Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Berlin Konusu Nedir? Berlin Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.06.2025 - 17:59

La Casa de Papel evreninin unutulmaz karakterlerinden Berlin’in geçmişine ışık tutan 'Berlin' dizisi son dönemlerin en beğenilen yapımlarından oldu. Heyecan dolu bir soygun hikayesine anbean tanıklık ettiğimiz nefes kesici dizi Netflix'in ses getiren yapımları arasına girdi tabii. Peki Berlin dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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Berlin Dizisi Konusu

Berlin Dizisi Konusu

Berlin, La Casa de Papel dizisinin sevilen karakterlerinden Berlin’in, soygun planları ve özel hayatına odaklanan bir ön hikâye dizisidir. Paris’te geçen dizi, Berlin’in en büyük soygunlarından birini gerçekleştirmek için kurduğu yeni ekibin maceralarını anlatır. Berlin, bu soygunla hem büyük bir servet elde etmeyi hem de kaybolan tutkuyu ve heyecanı bulmayı amaçlar. Dizide soygunun zorlu hazırlık süreci, Berlin’in aşkları, dostlukları ve karmaşık ilişkileri ön plandadır. Romantik, esprili ve stratejik bir atmosferde geçen hikâye, izleyiciyi zekice planlanmış bir maceraya sürükler.

Berlin Dizisi Oyuncuları

Berlin Dizisi Oyuncuları

  • Pedro Alonso – Andrés de Fonollosa / Berlin

  • Samantha Siqueiros – Camille

  • Michelle Jenner – Keila

  • Tristán Ulloa – Damián

  • Begoña Vargas – Cameron

  • Julio Peña Fernández – Roi

  • Joel Sánchez – Bruce

Berlin Bölümler ve Sezonlar

Berlin Bölümler ve Sezonlar

Bir sezondan oluşan Berlin dizisinin ilk sezonu toplamda 8 bölüm bulunuyor. Paris’teki bir mücevher müzayesinde planlanan büyük soygunu konu alan yapımdaki bölümlerde, soygunun hazırlık, uygulama ve sonuç süreçleri adım adım işleniyor. 

  • 1. Bölüm: 'The Energy of Love'

  • 2. Bölüm: 'Anchor and Lobo'

  • 3. Bölüm: 'Full House of Embryos'

  • 4. Bölüm: 'An Aquarium on Your Back'

  • 5. Bölüm: 'After Love'

  • 6. Bölüm: 'Night of the Lemons'

  • 7. Bölüm: 'The Last Virgin in the Western World'

  • 8. Bölüm: 'An Endangered Elephant'

Berlin Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Berlin Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Netflix'te yayınlanan Berlin dizisi 29 Aralık 2023 tarihinde izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin ikinci sezonuyla ilgili resmi bir onay henüz bulunmasada hazırlıkların yapıldığı haberleri gündemde.

Berlin Benzeri Diziler

Berlin Benzeri Diziler

  • La Casa de Papel 

  • Lupin 

  • White Lines 

  • Money Heist: Korea 

  • Inside Man 

  • Peaky Blinders Ozark 

  • Better Call Saul

  • Narcos

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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