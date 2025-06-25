Berlin Konusu Nedir? Berlin Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Berlin, La Casa de Papel dizisinin sevilen karakterlerinden Berlin’in, soygun planları ve özel hayatına odaklanan bir ön hikâye dizisidir. Paris’te geçen dizi, Berlin’in en büyük soygunlarından birini gerçekleştirmek için kurduğu yeni ekibin maceralarını anlatır. Berlin, bu soygunla hem büyük bir servet elde etmeyi hem de kaybolan tutkuyu ve heyecanı bulmayı amaçlar. Dizide soygunun zorlu hazırlık süreci, Berlin’in aşkları, dostlukları ve karmaşık ilişkileri ön plandadır. Romantik, esprili ve stratejik bir atmosferde geçen hikâye, izleyiciyi zekice planlanmış bir maceraya sürükler.