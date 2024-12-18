Berkay Vardar Kimdir? Bir Dönem Beşiktaş'ta Oynayan Genç Oyuncu Neden Futboldan Men Edildi?
Berkay Vardar Kimdir? Bir Dönem Beşiktaş'ta Oynayan Genç Oyuncu Neden Futboldan Men Edildi?
Bugün Türk futbolunda flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın futboldan men edildiği açıklandı. Bu gelişmenin ardından genç futbolcularla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Peki, Berkay Vardar kimdir? Neden futboldan men edildi? İşte detaylar...
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Berkay Vardar Kimdir?
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Berkay Vardar Neden Men Edildi?
Berkay Vardar Hangi Takımlarda Oynadı?
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