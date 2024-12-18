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Berkay Vardar Kimdir? Bir Dönem Beşiktaş'ta Oynayan Genç Oyuncu Neden Futboldan Men Edildi?

Berkay Vardar Kimdir? Bir Dönem Beşiktaş'ta Oynayan Genç Oyuncu Neden Futboldan Men Edildi?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 21:18

Bugün Türk futbolunda flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın futboldan men edildiği açıklandı. Bu gelişmenin ardından genç futbolcularla ilgili araştırmalar hız kazandı.

Peki, Berkay Vardar kimdir? Neden futboldan men edildi? İşte detaylar...

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Berkay Vardar Kimdir?

Berkay Vardar Kimdir?

Berkay Vardar, 14 Ocak 2003 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. 21 yaşındaki genç futbolcu, filiz lisansını 13 Şubat 2013 tarihinde Cennet Barbarosspor'da aldı. 

Daha sonra amatörde transferi gerçekleşen Vardar, 2014 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. 2021 yılında Siyah-Beyazlı kulüpte profesyonelliğe geçiş yapan genç oyuncu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir hayli gündem olduktan sonra kulüple yollarını ayırdı.

Berkay Vardar Neden Men Edildi?

Berkay Vardar Neden Men Edildi?

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'ın kanında doping tespit edildi. Yapılan rutin testlerde doping testi pozitif çıkan iki oyuncu 4 yıl süreyle futboldan men edildi.

Berkay Vardar Hangi Takımlarda Oynadı?

Berkay Vardar Hangi Takımlarda Oynadı?

Beşiktaş altyapısında yetişen ve burada profesyonel olan Berkay Vardar, Emirhan Delibaş ile birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle ülke gündemine oturmuş ve kulüp tarafından sözleşmesi feshedilmişti.

Daha sonra Karagümrük'e transfer olan genç futbolcu, doping testinin pozitif çıkması sebebiyle futboldan 4 yıllığına men edildi.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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