'Beni Rahibeler Büyüttü' Demişti: Bayhan, Din Değiştirdiği İddialarına Yanıt Verdi, Özüne Döndüğü Anı Anlattı!

Katıldığı bir etkinlikte 2. Sayfa muhabiri Okan Mermer'in sorularını yanıtlayan Bayhan, lafı hiç dolandırmadı. Çocukluğunun Almanya'da, çocuk esirgeme kurumunda geçtiğini hatırlatan şarkıcı, 'Daha henüz reşit olmadığım bir yaşta ilk öğrendiğim din benim Hristiyanlıktır. İlk tanıdığım peygamber Hazreti İsa'dır' dedi. Hz. İsa'yı hala çok sevdiğini de saklamayan Bayhan, asıl cevabı ise tek cümleyle verdi: 'Nihayetinde benim özüm, benim dinim İslam.'

Muhabirin bu sorusu üzerine Bayhan, Eskişehir'e geldiği günlere uzandı. 11-12 yaşlarındayken halasının yanında kaldığını anlatan şarkıcı, o dönemde bir Cuma ya da Bayram namazı için camiye gittiğini söyledi. Bunun kendi tercihi olup olmadığı sorulduğunda ise 'Tabii, benim kendi kendime özüme döndüğüm...' diye karşılık verdi.