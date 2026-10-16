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'Beni Rahibeler Büyüttü' Demişti: Bayhan, Din Değiştirdiği İddialarına Yanıt Verdi, Özüne Döndüğü Anı Anlattı!

'Beni Rahibeler Büyüttü' Demişti: Bayhan, Din Değiştirdiği İddialarına Yanıt Verdi, Özüne Döndüğü Anı Anlattı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 08:01
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Geçtiğimiz günlerde Almanya'daki çocukluk yıllarını anlatırken 'Beni rahibeler büyüttü' diyen Bayhan, kendini bir anda 'din değiştirdi' iddialarının ortasında buldu. 'Bayhan hangi dine geçti?' sorusu merak edilirken şarkıcı, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin karşısına geçti. Gelen soruyu hiç kaçamak yapmadan yanıtlayan Bayhan, çocukluğundan pek bilinmeyen bir anıyı da paylaştı.

Kaynak: 2. Sayfa

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Popstar'la tanıdığımız Bayhan, bu yıl Survivor'a sağlık sorunları nedeniyle erken veda etmişti.

Popstar'la tanıdığımız Bayhan, bu yıl Survivor'a sağlık sorunları nedeniyle erken veda etmişti.

Bayhan'ı çoğumuz 2003'te Popstar sahnesinde tanıdık. Kendine has yorumu ve sahne duruşuyla yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Yıllar sonra yeniden yorumladığı 'Tiryakinim' yeni bir kuşağın diline dolandı, Gassal'ın ikinci sezonunda da şarkılarıyla ekrandaydı. 2026'da Survivor'a katılan şarkıcı, SMS oylamalarında zirveyi kimseye kaptırmadı. Ama parkurda burnunu kırması ve ardından yaşadığı kan kaybı yüzünden mayısta adaya veda etmek zorunda kaldı. Şimdi ise gündemde çocukluğuyla: Annesini küçük yaşta kaybeden, babasının yanına Almanya'ya giden Bayhan, bir süre çocuk esirgeme kurumunda kaldığını daha önce de anlatmıştı.

Bayhan'ın Almanya'da rahibelerin baktığı kurumda kaldığını anlatması, kısa sürede din değiştirdi iddialarına dönüştü.

Bayhan'ın Almanya'da rahibelerin baktığı kurumda kaldığını anlatması, kısa sürede din değiştirdi iddialarına dönüştü.

Birkaç gün önce Bayhan, Almanya'da bir yıla yakın kaldığı kurumda kendisine rahibelerin baktığını, o yıllarda kilisede flüt çaldığını anlatmıştı. 'Benim ilk öğrendiğim din Hristiyanlıktır' sözü ise kısa sürede magazin gündeminin tepesine oturdu. Ardından 'Bayhan din mi değiştirdi?' sorusu gündem oldu.

Bayhan, din değiştirdi iddialarına "Benim özüm, benim dinim İslam" diyerek yanıt verdi.

Bayhan, din değiştirdi iddialarına "Benim özüm, benim dinim İslam" diyerek yanıt verdi.

Katıldığı bir etkinlikte 2. Sayfa muhabiri Okan Mermer'in sorularını yanıtlayan Bayhan, lafı hiç dolandırmadı. Çocukluğunun Almanya'da, çocuk esirgeme kurumunda geçtiğini hatırlatan şarkıcı, 'Daha henüz reşit olmadığım bir yaşta ilk öğrendiğim din benim Hristiyanlıktır. İlk tanıdığım peygamber Hazreti İsa'dır' dedi. Hz. İsa'yı hala çok sevdiğini de saklamayan Bayhan, asıl cevabı ise tek cümleyle verdi: 'Nihayetinde benim özüm, benim dinim İslam.'

Muhabirin bu sorusu üzerine Bayhan, Eskişehir'e geldiği günlere uzandı. 11-12 yaşlarındayken halasının yanında kaldığını anlatan şarkıcı, o dönemde bir Cuma ya da Bayram namazı için camiye gittiğini söyledi. Bunun kendi tercihi olup olmadığı sorulduğunda ise 'Tabii, benim kendi kendime özüme döndüğüm...' diye karşılık verdi.

Bayhan'ın din değiştirdiği iddialarına verdiği cevabı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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