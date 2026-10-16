'Beni Rahibeler Büyüttü' Demişti: Bayhan, Din Değiştirdiği İddialarına Yanıt Verdi, Özüne Döndüğü Anı Anlattı!
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Geçtiğimiz günlerde Almanya'daki çocukluk yıllarını anlatırken 'Beni rahibeler büyüttü' diyen Bayhan, kendini bir anda 'din değiştirdi' iddialarının ortasında buldu. 'Bayhan hangi dine geçti?' sorusu merak edilirken şarkıcı, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin karşısına geçti. Gelen soruyu hiç kaçamak yapmadan yanıtlayan Bayhan, çocukluğundan pek bilinmeyen bir anıyı da paylaştı.
Kaynak: 2. Sayfa
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Popstar'la tanıdığımız Bayhan, bu yıl Survivor'a sağlık sorunları nedeniyle erken veda etmişti.
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Bayhan'ın Almanya'da rahibelerin baktığı kurumda kaldığını anlatması, kısa sürede din değiştirdi iddialarına dönüştü.
Bayhan, din değiştirdi iddialarına "Benim özüm, benim dinim İslam" diyerek yanıt verdi.
Bayhan'ın din değiştirdiği iddialarına verdiği cevabı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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