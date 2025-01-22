Bengü’nün En Sevilen Şarkısını Oylarınızla Seçiyoruz!

Korkusundan bir kere bile aramayanlar, hiçbir aşka sığamadığı için unutamayanlar... Herkes bir noktada Bengü'nün şarkılarına sığınmıştır. Peki Bengü'nün en çok sevilmesi gereken şarkısı, bunlardan hangisi olmalı?

Seç bakalım!