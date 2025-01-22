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Bengü’nün En Sevilen Şarkısını Oylarınızla Seçiyoruz!

etiket Bengü’nün En Sevilen Şarkısını Oylarınızla Seçiyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 23:04

Korkusundan bir kere bile aramayanlar, hiçbir aşka sığamadığı için unutamayanlar... Herkes bir noktada Bengü'nün şarkılarına sığınmıştır. Peki Bengü'nün en çok sevilmesi gereken şarkısı, bunlardan hangisi olmalı?

Seç bakalım!

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Ma Belle
Ma Belle
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