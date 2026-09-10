“Ben Tiyatro İnsanı Değilim” Diyenleri Bile Etkilemeyi Başaracak 10 Oyun
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Şu an sahnelerde bir filmden çok daha sürükleyici, bir diziden daha fazla merak uyandıran veya yalnızca oyunculukları izlemek için bile koltuğa oturmaya değecek yapımlar var.
“Tiyatro bana göre değil.” cümlesini geçmişte bırakmanı sağlayacak en iyi seçenekleri topladık!
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1. Koku
2. Suç ve Ceza
3. Bir İdam Mahkumunun Son Günü
4. Aydınlıkevler
5. Masumiyet Müzesi
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6. Lady Macbeth
7. Afife
8. Satıcının Ölümü
9. Veda Ritüeli
10. Lacrima
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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