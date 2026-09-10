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“Ben Tiyatro İnsanı Değilim” Diyenleri Bile Etkilemeyi Başaracak 10 Oyun

etiket “Ben Tiyatro İnsanı Değilim” Diyenleri Bile Etkilemeyi Başaracak 10 Oyun

Özge
Özge - Onedio Üyesi
10.09.2026 - 20:46
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Şu an sahnelerde bir filmden çok daha sürükleyici, bir diziden daha fazla merak uyandıran veya yalnızca oyunculukları izlemek için bile koltuğa oturmaya değecek yapımlar var.

“Tiyatro bana göre değil.” cümlesini geçmişte bırakmanı sağlayacak en iyi seçenekleri topladık!

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1. Koku

1. Koku

Sahnede biraz gizem ve psikolojik gerilim görmek istiyorsan bu oyun hoşuna gidebilir. Tamer Turan’ın yazdığı oyun; hafıza, suç ve aşkın tetiklediği anıları birbirine bağlıyor. Gerçek ile hayalin sınırlarının giderek bulanıklaşması sayesinde klasik bir dramdan uzaklaşıyor. Merak duygusuyla seni başladığı anda yakalayabilecek bir seçenek.

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2. Suç ve Ceza

2. Suç ve Ceza

Dostoyevski okuma fırsatın olmadıysa belki de hikayeye sahneden girmek daha kolay olabilir. Suç ve Ceza, Raskolnikov’un işlediği suçun ardından vicdan, adalet ve kefaret arasında sıkışmasını tek kişilik bir performansa dönüştürüyor. Edebiyat klasiğini iyice hissetmek için ideal bir tercih.

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3. Bir İdam Mahkumunun Son Günü

3. Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Victor Hugo’nun kısa ama oldukça sert metninden uyarlanan Bir İdam Mahkumunun Son Günü, seyirciyi infazını bekleyen bir insanın zihnine davet ediyor. Burada büyük olaylardan çok ölüm korkusu ve insanın kendi düşünceleriyle baş başa kalması öne çıkıyor. “Tiyatro bana bir şey hissettirsin, çıktıktan sonra da biraz aklımda kalsın.” diyorsan tam senlik olabilir.

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4. Aydınlıkevler

4. Aydınlıkevler

Bir oyuna gitmek için önce hikayesinin seni yakalaması gerekiyorsa Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı oyun tam senlik olabilir. Dar gelirli bir ailenin hikayesini dönemin siyasi atmosferiyle birleştiren oyun güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Dramın içine mizahı bolca karıştıran güçlü bir seçenek. 

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5. Masumiyet Müzesi

5. Masumiyet Müzesi

Aşk hikayelerinin biraz takıntılı ve bolca hatırayla dolu tarafı seni daha çok çekiyorsa Masumiyet Müzesi oldukça iyi bir başlangıç. Orhan Pamuk’un eserinden uyarlanan oyun; aşk, hafıza ve takıntı meselelerini sahneye taşıyor. Romanla daha önce zaten tanıştıysan sana bambaşka bir deneyim fırsatı sunabilir. 

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6. Lady Macbeth

6. Lady Macbeth

Psikolojik gerilimleri seviyorsan Shakespeare'in unutulmaz eserinden uyarlanan oyun, seni tiyatroya çekebilir. Bu hikayede Lady Macbeth, eşi Macbeth'in gölgesinde kalmak yerine bu kez hikayenin odağına yerleşiyor. İktidar arzusu, suçluluk duygusu ve giderek büyüyen vicdan azabı arasında yoğun bir anlatı sunuyor. Shakespeare’i ağır bulsan bile kolayca içine girebileceğin bir drama.

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7. Afife

7. Afife

Sahneye büyük prodüksiyonları izlemek için gidiyorsan Afife mükemmel bir seçim olabilir. Afife Jale’nin yaşamından ilham alan yapım; güçlü oyuncu kadrosunun yanında canlı müzik, dans, koro ve multimedya tasarımını harmanlıyor.

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8. Satıcının Ölümü

8. Satıcının Ölümü

Eğer klasik bir oyun izlemek için sahnede iyi oyuncular görmek istiyorsan, bu seçeneğe mutlaka göz atmalısın.  Arthur Miller’ın en önemli metinlerinden olan oyun; aralarında Halit Ergenç, Zerrin Tekindor ve Fatih Artman’ın da bulunduğu geniş kadrosuyla sahneleniyor. Zengin prodüksiyon tarafı, tiyatroya görsel bir taraf ekleyerek etkileyici bir şova dönüşüyor.

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9. Veda Ritüeli

9. Veda Ritüeli

Sağır oyuncu Ramesh Meyyappan’ın canlandırdığı Arjun’un babasının ölümünün ardından yaptığı hesaplaşmaları konu edinen yapım, büyük ölçüde işaret dili ve görsel anlatımdan güç alıyor. Animasyonlar ve yaratıcı altyazılar da sahnenin parçası haline geliyor. Tiyatronun yalnızca metinden ibaret olmadığını görmek için en iyi örneklerden. 

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10. Lacrima

10. Lacrima

Moda dünyasını ve büyük markaların perde arkasını merak ediyorsan tiyatroya giriş kapın buradan açılabilir. Caroline Guiela Nguyen imzalı Lacrima, bir İngiliz prensesi için hazırlanan gelinliğin Paris’teki modaevinden Fransa’daki dantel ustalarına ve Mumbai’deki nakış işçilerine uzanan üretim sürecini ele alıyor. Bir haute couture elbisenin ardındaki görünmeyen emeği sahneye taşıyan yapım, dünyanın önemli tiyatro ve festivallerinde de gösterildi. Bu nedenle listenin en dikkat çekici seçeneklerinden biri.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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