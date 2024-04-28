Ben Hep An’dayım: Akıştayken Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?
Ben Hep An’dayım: Akıştayken Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?
Yaşadığın her anın eşsiz olduğunu, bir daha aynı anı yaşamayacağını ve tek bir anda takılı kalmak yerine akışta kalmayı öğrendiğin zaman, dünya daha yaşanılabilir bir yer oluyor. Peki sen akıştayken hangi şarkıyı açmalısın?
Cevap testin sonunda. 😝
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1. Söyle bakalım, odak problemin var mı?
2. En son ne zaman kendine vakit ayırdın?
3. Sosyal medya ile aran nasıl, sık paylaşım yapar mısın?
4. En son ne zaman doğa ile iç içe oldun? Nerede yaşadığın önemli değil!
5. Gece başını yastığa koyunca aklından neler geçiyor?
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6. Dürüst ol: En son ne zaman geçmişi düşündün?
7. Az kaldı! Şu görsellerden hangisini sevdiysen onu seç!
8. Son olarak şunu istiyoruz senden: Bir dilek tut! Tuttun mu?
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