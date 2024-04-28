Ben Hep An’dayım: Akıştayken Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?

Yaşadığın her anın eşsiz olduğunu, bir daha aynı anı yaşamayacağını ve tek bir anda takılı kalmak yerine akışta kalmayı öğrendiğin zaman, dünya daha yaşanılabilir bir yer oluyor. Peki sen akıştayken hangi şarkıyı açmalısın?

Cevap testin sonunda. 😝