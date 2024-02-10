Belirli Bir Olgunluğa Erişmeden Asla Anlayamayacağımız 15 Hayat Dersi
Belirli Bir Olgunluğa Erişmeden Asla Anlayamayacağımız 15 Hayat Dersi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatın karmaşıklığı karşısında bazen çaresiz kalabiliriz. Ancak, belirli bir olgunluğa eriştiğimizde, hayatın bize sunduğu dersleri daha iyi anlamaya başlarız. İşte bu noktada, hayatın bize öğrettiği 15 dersi sizlerle paylaşıyoruz.
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1. "İlişkilerin yürümesi sadece karşındaki kişinin seni beğenmesiyle olmuyor ne yazık ki..."
2. "Sadece hayatta kalmak bile düşündüğünüzden çok daha pahalı."
3. "Zaman asla geri gelmiyor ve gençken zamanımızı boşa harcadığımız birçok hata yapıyoruz."
4. "2 ya da 5 yıl hiç uzun bir süre değil. 20'li yaşlarımdayken üniversiteye başlamayı düşünüp çok geç olduğundan vazgeçtiğimi hatırlıyorum. Ne kadar ahmakça..."
5. "Kimseyle arkadaş olmak zorunda değilsin."
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6. "Kimse düşündüğün kadar seni ve yaptıklarını umursamıyor..."
7. "Hiç kimse sonsuza kadar yaşamayacak ve ölümsüz değil."
8. "25 yaşına geldikten sonra, 'gençken ben neler yapmışım böyle...' diye düşüneceksiniz ve bu oldukça normal."
9. "Hayat mükemmel değil ve daha genç yaştan 'mükemmel yaşamı' elde eden kişi sayısı çok az."
10. "Hayat gerçekten tehlikeli ve bu yaşıma kadar nasıl kaçırılmamışım ve hayatta kalmışım hiçbir fikrim yok."
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11. "Birçok insan 25'li yaşlarında kendilerini daha yeni tanımaya başlıyor."
12. "Gençken çevrendeki birçok yetişkinin de ne yaptıklarına dair hiçbir fikri olmadığını fark ediyorsun."
13. "Lise, hayatının zirvesi olmayacak ve daha yeni insanlarla tanışacaksın."
14. "Hayatında olması ve olmaması gereken insan tiplerini iyice anlıyorsun."
15. "Ailen her geçen gün daha da yaşlanıyor ve sonsuza kadar seninle beraber olmayacak. Onlara değer verdiğinden ve bolca zaman geçirdiğinden emin ol."
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