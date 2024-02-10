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Belirli Bir Olgunluğa Erişmeden Asla Anlayamayacağımız 15 Hayat Dersi

Belirli Bir Olgunluğa Erişmeden Asla Anlayamayacağımız 15 Hayat Dersi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 11:01

Hayatın karmaşıklığı karşısında bazen çaresiz kalabiliriz. Ancak, belirli bir olgunluğa eriştiğimizde, hayatın bize sunduğu dersleri daha iyi anlamaya başlarız. İşte bu noktada, hayatın bize öğrettiği 15 dersi sizlerle paylaşıyoruz. 

Siz de aklınıza gelen benzer maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İlişkilerin yürümesi sadece karşındaki kişinin seni beğenmesiyle olmuyor ne yazık ki..."

1. "İlişkilerin yürümesi sadece karşındaki kişinin seni beğenmesiyle olmuyor ne yazık ki..."

2. "Sadece hayatta kalmak bile düşündüğünüzden çok daha pahalı."

2. "Sadece hayatta kalmak bile düşündüğünüzden çok daha pahalı."

'Özellikle de meyve ve sebzeler.'

3. "Zaman asla geri gelmiyor ve gençken zamanımızı boşa harcadığımız birçok hata yapıyoruz."

3. "Zaman asla geri gelmiyor ve gençken zamanımızı boşa harcadığımız birçok hata yapıyoruz."

'Bir kere genç olacaksınız. Gönlünüzden geldiğince gezin ve hayatın tadını çıkarın.'

4. "2 ya da 5 yıl hiç uzun bir süre değil. 20'li yaşlarımdayken üniversiteye başlamayı düşünüp çok geç olduğundan vazgeçtiğimi hatırlıyorum. Ne kadar ahmakça..."

4. "2 ya da 5 yıl hiç uzun bir süre değil. 20'li yaşlarımdayken üniversiteye başlamayı düşünüp çok geç olduğundan vazgeçtiğimi hatırlıyorum. Ne kadar ahmakça..."

5. "Kimseyle arkadaş olmak zorunda değilsin."

5. "Kimseyle arkadaş olmak zorunda değilsin."

'Arkadaşları olduğu için birçok dert çekmek zorunda da değilsin. İstediğin zaman arkadaşlık yapmayı bırakabilirsin ve hayat devam edecek.'

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6. "Kimse düşündüğün kadar seni ve yaptıklarını umursamıyor..."

6. "Kimse düşündüğün kadar seni ve yaptıklarını umursamıyor..."

7. "Hiç kimse sonsuza kadar yaşamayacak ve ölümsüz değil."

7. "Hiç kimse sonsuza kadar yaşamayacak ve ölümsüz değil."

'Genelde bunu anlayan insanlar genç yaşta büyük acılar çekmiş kişiler oluyor.'

8. "25 yaşına geldikten sonra, 'gençken ben neler yapmışım böyle...' diye düşüneceksiniz ve bu oldukça normal."

8. "25 yaşına geldikten sonra, 'gençken ben neler yapmışım böyle...' diye düşüneceksiniz ve bu oldukça normal."

'Olgunlaşmanız devam ettikçe 35'li yaşlarınızda aynı şeyi tekrar düşünüceksiniz.'

9. "Hayat mükemmel değil ve daha genç yaştan 'mükemmel yaşamı' elde eden kişi sayısı çok az."

9. "Hayat mükemmel değil ve daha genç yaştan 'mükemmel yaşamı' elde eden kişi sayısı çok az."

'Çoğu kişi, birçok denemeden sonra hayatta ne yapmak istediklerini keşfediyor ve bu gayet normal.'

10. "Hayat gerçekten tehlikeli ve bu yaşıma kadar nasıl kaçırılmamışım ve hayatta kalmışım hiçbir fikrim yok."

10. "Hayat gerçekten tehlikeli ve bu yaşıma kadar nasıl kaçırılmamışım ve hayatta kalmışım hiçbir fikrim yok."
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11. "Birçok insan 25'li yaşlarında kendilerini daha yeni tanımaya başlıyor."

11. "Birçok insan 25'li yaşlarında kendilerini daha yeni tanımaya başlıyor."

12. "Gençken çevrendeki birçok yetişkinin de ne yaptıklarına dair hiçbir fikri olmadığını fark ediyorsun."

'Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.'

13. "Lise, hayatının zirvesi olmayacak ve daha yeni insanlarla tanışacaksın."

13. "Lise, hayatının zirvesi olmayacak ve daha yeni insanlarla tanışacaksın."

14. "Hayatında olması ve olmaması gereken insan tiplerini iyice anlıyorsun."

14. "Hayatında olması ve olmaması gereken insan tiplerini iyice anlıyorsun."

15. "Ailen her geçen gün daha da yaşlanıyor ve sonsuza kadar seninle beraber olmayacak. Onlara değer verdiğinden ve bolca zaman geçirdiğinden emin ol."

15. "Ailen her geçen gün daha da yaşlanıyor ve sonsuza kadar seninle beraber olmayacak. Onlara değer verdiğinden ve bolca zaman geçirdiğinden emin ol."

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