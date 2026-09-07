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Şehrin Göbeğinde Ağaç Dikmek İçin Kazı Yaptılar: Kazdıkları Yerden Yüzlerce İskelet Çıktı

Şehrin Göbeğinde Ağaç Dikmek İçin Kazı Yaptılar: Kazdıkları Yerden Yüzlerce İskelet Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.09.2026 - 18:49
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Belçika'nın Gent kentinde, kent merkezindeki Vlasmarkt Meydanı'na ağaç dikmek için başlatılan rutin bir kazı, kimsenin beklemediği bir keşfe dönüştü. St. James Kilisesi'nin hemen yanı başında toprağı delen arkeologlar, sadece 2 metrekarelik bir alanda 4 mezar ve yaklaşık 20 kişiye ait iskelet kalıntısıyla karşılaştı. Uzmanlara göre bölgede toplam 240'a yakın iskelet bulunabileceği tahmin ediliyor. 

Kaynak: Sözcü

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2 metrekarelik alanda 4 mezar ve 20 kişiye ait kemik çıktı.

2 metrekarelik alanda 4 mezar ve 20 kişiye ait kemik çıktı.

Gent Belediyesi'nin, tarihi Vlasmarkt Meydanı'ndaki kaldırımları yenileme çalışması kapsamında meydana bir ağaç dikmeyi planladığı bildirildi. Bu amaçla arkeoloji firması BAAC Vlaanderen'e sadece 2 metrekarelik bir test kazısı yaptırıldı. Ancak kürek toprağa vurulur vurulmaz işler değişti: Yaklaşık 1,3 metre derinlikte art arda 4 mezar ve bu mezarlara ait yaklaşık 20 kişinin iskelet kalıntısı ortaya çıktı.

Arkeologlar, bölgenin hemen yanı başındaki St. James Kilisesi çevresinin 11. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar, yani yaklaşık 700 yıl boyunca aktif bir mezarlık olarak kullanıldığını tarihi kayıtlardan zaten biliyordu. Yapılan sondaj çalışmasıyla da mezarların üst üste beş ayrı seviyede devam ettiği belirlendi.

Ancak asıl şok, incelemenin kapsadığı 23 metrekarelik alanın tamamı hesaba katılınca geldi: 240 iskelet tahmini.

Ancak asıl şok, incelemenin kapsadığı 23 metrekarelik alanın tamamı hesaba katılınca geldi: 240 iskelet tahmini.

Uzmanlar, 2 metrekarelik alanda çıkan 20 kişilik yoğunluğu, incelemenin kapsadığı 23 metrekarelik tüm alana oranladığında ortaya çarpıcı bir tahmin çıktı: Vlasmarkt Meydanı'nın altında toplam 240'a yakın kişinin kalıntısı bulunuyor olabilir. Yetkililer bu rakamın tek tek çıkarılmış bir iskelet sayısı değil, yoğunluk hesabına dayanan bir tahmin olduğunu vurguluyor.

Bunun üzerine Gent Belediyesi, tüm iskeletleri çıkarıp meydanı ağaçla buluşturmak yerine koruma seçeneğini tercih etti. Yetkililer, kazılan bölümün yeniden toprakla kapatılacağını ve bu noktaya dikilmesi planlanan ağaçtan tamamen vazgeçildiğini açıkladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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