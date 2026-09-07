Şehrin Göbeğinde Ağaç Dikmek İçin Kazı Yaptılar: Kazdıkları Yerden Yüzlerce İskelet Çıktı
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Belçika'nın Gent kentinde, kent merkezindeki Vlasmarkt Meydanı'na ağaç dikmek için başlatılan rutin bir kazı, kimsenin beklemediği bir keşfe dönüştü. St. James Kilisesi'nin hemen yanı başında toprağı delen arkeologlar, sadece 2 metrekarelik bir alanda 4 mezar ve yaklaşık 20 kişiye ait iskelet kalıntısıyla karşılaştı. Uzmanlara göre bölgede toplam 240'a yakın iskelet bulunabileceği tahmin ediliyor.
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2 metrekarelik alanda 4 mezar ve 20 kişiye ait kemik çıktı.
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Ancak asıl şok, incelemenin kapsadığı 23 metrekarelik alanın tamamı hesaba katılınca geldi: 240 iskelet tahmini.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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