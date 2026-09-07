Şehrin Göbeğinde Ağaç Dikmek İçin Kazı Yaptılar: Kazdıkları Yerden Yüzlerce İskelet Çıktı

Gent Belediyesi'nin, tarihi Vlasmarkt Meydanı'ndaki kaldırımları yenileme çalışması kapsamında meydana bir ağaç dikmeyi planladığı bildirildi. Bu amaçla arkeoloji firması BAAC Vlaanderen'e sadece 2 metrekarelik bir test kazısı yaptırıldı. Ancak kürek toprağa vurulur vurulmaz işler değişti: Yaklaşık 1,3 metre derinlikte art arda 4 mezar ve bu mezarlara ait yaklaşık 20 kişinin iskelet kalıntısı ortaya çıktı.

Arkeologlar, bölgenin hemen yanı başındaki St. James Kilisesi çevresinin 11. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar, yani yaklaşık 700 yıl boyunca aktif bir mezarlık olarak kullanıldığını tarihi kayıtlardan zaten biliyordu. Yapılan sondaj çalışmasıyla da mezarların üst üste beş ayrı seviyede devam ettiği belirlendi.