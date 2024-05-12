Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Beklenmedik Sonları ile Sizi Gözyaşlarınıza Hakim Olmakta Zorlayacak 10 Webtoon

Beklenmedik Sonları ile Sizi Gözyaşlarınıza Hakim Olmakta Zorlayacak 10 Webtoon

Duru
Duru - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 15:01

Her bir webtoon, biz okuyucuları farklı bir dünyaya ve heyecan verici bir maceraya sürüklüyor. Webtoonlar, çizgi romanların dijital versiyonları olmalarının yanı sıra, onları özel kılan birçok özelliğe sahip. Gelin birlikte en beklenmedik ve hüzünlü sonlara sahip olanlarını inceleyelim!

Kaynak: https://www.cbr.com/best-webtoons-sad...
İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Kids Are All Right

10. Kids Are All Right

Bu webtoon, annesi kanser olan bir çocuğun hüzünlü hayatına yoğunlaşıyor. Diğer webtoonların aksine, böylesine acı bir süreci tüm gerçekleriyle göstermekten çekinmiyor. Webtoonun sonu ise, insanı olduğu yere çiviliyor.

9. Hell Is Other People

9. Hell Is Other People

Bu webtoonda Jongu Yun adlı karakterin son derece ürkütücü ve egzantrik komşuları ile günlük hayatını görüyoruz. Hikaye sıklıkla başka insanlar ile ortak bir alanı paylaşmanın getirdiği sıkıntılar üstüne yoğunlaşıyor. Romanın sonuna doğru komşularına olan korkusundan dolayı Jongu Yun'un son derece saldırgan ve tehlikeli biri haline dönüştüğünü görüyoruz.

8. Sweet Home

8. Sweet Home

Sweet Home, zombi salgını temalı bir korku webtoonu. Ana karakter Cha Hyun-soo, bu salgına karşı yenik düşüyor ve ölüyor. Hayata geri döndüğünde ise asla eskisi gibi olmuyor.

7. Hues of Solitude

7. Hues of Solitude

Bu webtoon daha çok yalnızlık üzerine yoğunlaşıyor. Aslında oldukça kısa bir sci-fi hikayesi. Hikaye, Eden adlı ana karakterin terkedilmiş bir adaya gidip, bir iletişim aracı geliştirmesiyle Sage adlı bir karakter ile arasında gelişen ilişliyi konu alıyor. Ancak en büyük sorun, Eden'in kendi evine dönmek için Sage ile iletişimini kesmesi gerekmesi.

6. My Daughter is a Zombie

6. My Daughter is a Zombie

Bu webtoon özellikle ebeveynler için tamamen dehşete düşürücü bir hikayeye sahip. Jeonghwan adlı genç baba, kızı dünyada kalan zombi olduktan sonra onu insanlardan saklamak için elinden geleni ardına koymuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. If AI Ruled the World

5. If AI Ruled the World

Günümüzde insanların teknoloji ile entegre oluşunu konu alan bir çok hikaye var fakat bu webtoonu diğerlerinden ayıran sıra dışı bir hikayesi var. Hikaye, Raum adlı bir yapay zekanın dünyayı kurtarmaya çalışmasını konu alıyor.

4. Forest of Humans

4. Forest of Humans

Bu webtoon,  Ru Ha adlı bir üniversite öğrencisinin son derece tuhaf ve hastalıklı bir deneye denek olmasını konu alıyor. Seri geleneksel korku hikayelerini psikolojik temalar ile harmanlıyor.

3. Days of Hana

3. Days of Hana

Bu webtoon kurtadamlar ve insanların bir aradaki hayatlarına yoğunlaşıyor.   Hana adlı ana karakterin Haru adında bir özel uşağı var. Haru konu Hana olunca hiçbir şeyi yapmaktan çekinmeyecek bir karakter. Hikaye ilerledikçe ikilinin ilişkisinde bazı değişimler başlıyor.

2. Dear X

2. Dear X

Bu webtoon Ajin Beak adındaki dünyaca ünlü bir aktris karanlık sırrına odaklanıyor. Çok güvendiği bir arkadaşı sırrını açığa çıkardığı için hayatında işler sarpa sarıyor.

1. Loving Reaper

1. Loving Reaper

Bu webtoon, Grim Reaper adlı webtoonun biraz daha kibar hali denebilir. Hikayenin ana karakteri, ölmüş hayvanların ruhunu öteki hayatlarına uğurluyor ve onlara rehber oluyor.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın