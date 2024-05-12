Beklenmedik Sonları ile Sizi Gözyaşlarınıza Hakim Olmakta Zorlayacak 10 Webtoon

Bu webtoon daha çok yalnızlık üzerine yoğunlaşıyor. Aslında oldukça kısa bir sci-fi hikayesi. Hikaye, Eden adlı ana karakterin terkedilmiş bir adaya gidip, bir iletişim aracı geliştirmesiyle Sage adlı bir karakter ile arasında gelişen ilişliyi konu alıyor. Ancak en büyük sorun, Eden'in kendi evine dönmek için Sage ile iletişimini kesmesi gerekmesi.