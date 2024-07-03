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Bedelli Askerlik Ücretine 35 Bin Lira Zam! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?

Bedelli Askerlik Ücretine 35 Bin Lira Zam! Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?

Zam Bedelli Askerlik
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 11:38

Her yıl iki kez zamlanan bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyon rakamının belli olmasıyla 35 bin 261 lira daha arttı. 182.609 TL olan bedelli askerlik ücreti  217.870 TL'ye çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı haziran enflasyonu 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı haziran enflasyonu 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 olarak gerçekleşti.

Bu rakamla birlikte senede iki kez zamlanan bedelli askerlik ücreti de ortaya çıkmış oldu.

Bu rakamla birlikte senede iki kez zamlanan bedelli askerlik ücreti de ortaya çıkmış oldu.

Mevcut durumda 182.609 TL olan bedelli askerlik ücreti, 35.261 TL artışla 217.870 TL oldu.

Mevcut durumda 182.609 TL olan bedelli askerlik ücreti, 35.261 TL artışla 217.870 TL oldu.

26 Haziran 2019 tarihindeki yeni askerlik kanunu ile kalıcı hale gelen bedelli askerlikte ilk fiyat 31 bin 343 lira olarak belirlenmişti.

26 Haziran 2019 tarihindeki yeni askerlik kanunu ile kalıcı hale gelen bedelli askerlikte ilk fiyat 31 bin 343 lira olarak belirlenmişti.

Bedelli askerliğin yıllar içindeki fiyat değişimi 👇

Bedelli askerliğin yıllar içindeki fiyat değişimi 👇

Kaynak: Wikipedia

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