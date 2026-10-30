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"Bedava Tatil Kazandınız" Diyerek Satmıştı: Şirket İflas Etti

"Bedava Tatil Kazandınız" Diyerek Satmıştı: Şirket İflas Etti

tatil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 14:54
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Devre mülk satışlarında ücretsiz tatil vaadi, yüksek aidat ve icra tehdidi iddialarıyla gündeme gelen Royal Doğa Sağlık Termal Turizm İnşaat Şirketi hakkında karar verildi. Mahkemeden iflas kararı çıktı.

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Şirket hakkındaki şikayetler ve açılan davalar artınca iflas kararı geldi.

Şirket hakkındaki şikayetler ve açılan davalar artınca iflas kararı geldi.

Haber Hürriyet'inden Özlem Beyhan Ermiş'in haberine göreTurizm mahkeme, Royal Doğa Sağlık Termal Turizm İnşaat Şirketi hakkındaki şikâyetlerin ve açılan davaların artması üzerine iflas kararını verdi. Kararın ardından süreci İstanbul 1. İflas Dairesi yürütmeye başladı. Şirketin tasfiyesi ve alacaklıların alacak kaydı işlemleri de bu kapsamda ilerliyor.

Şirket uzun süredir tüketici şikâyetlerinin merkezindeydi. Mağdurlar ve avukatları, devre mülk sözleşmelerinin iptal edilmediğini, yıllık aidatların yüzde 400'e varan oranlarda artırıldığını ve aynı odanın binlerce kişiye satıldığını öne sürüyor. Bunlar tüketicilerin dile getirdiği iddialar olarak haberde yer alıyor.

Devre mülk sisteminde tüketici, bir tatil tesisindeki belirli bir dönemi kullanma hakkını satın alıyor. Şirketin iflas etmesi, bu hakların ve ödenen paraların akıbetini de belirsiz hale getiriyor.

"Bedava tatil kazandınız" denilerek otobüsle Yalova'ya götürüldüler.

"Bedava tatil kazandınız" denilerek otobüsle Yalova'ya götürüldüler.

Şikâyetçi tüketicilerden biri, kendisinin ve başka ailelerin İstanbul'dan otobüsle Yalova'ya götürüldüğünü anlattı. Anlatıma göre davetler 'bedava tatil kazandınız' ya da 'çekilişle tatil kazandınız' gibi sözlerle yapıldı. Ardından uzun satış toplantılarında, psikolojik baskı altında sözleşme imzalatıldı.

Kendisine yılda bir hafta tatil hakkı ve kullanılmayan dönemler için kira geliri vaat edildiğini söyleyen tüketici, 'Ne tatil yapabildik ne de muhatap bulabildik' dedi. Aidatı ödemeyenlerin yüksek tutarlı borçlarla ve icra tehditleriyle karşılaştığı da şikâyetler arasında.

Tüketicinin avukatı, mağdur sayısının 80-90 bin olduğunu söylüyor. Şirkete açtığı davayı kazandığını belirten tüketici ise karşısında muhatap bulamadığı için tapusunu devredemediğini anlattı. Tasfiye süreci başladığı için mağdurların alacak kaydı işlemleri de İflas Dairesi üzerinden yürüyecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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