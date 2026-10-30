"Bedava Tatil Kazandınız" Diyerek Satmıştı: Şirket İflas Etti

Şikâyetçi tüketicilerden biri, kendisinin ve başka ailelerin İstanbul'dan otobüsle Yalova'ya götürüldüğünü anlattı. Anlatıma göre davetler 'bedava tatil kazandınız' ya da 'çekilişle tatil kazandınız' gibi sözlerle yapıldı. Ardından uzun satış toplantılarında, psikolojik baskı altında sözleşme imzalatıldı.

Kendisine yılda bir hafta tatil hakkı ve kullanılmayan dönemler için kira geliri vaat edildiğini söyleyen tüketici, 'Ne tatil yapabildik ne de muhatap bulabildik' dedi. Aidatı ödemeyenlerin yüksek tutarlı borçlarla ve icra tehditleriyle karşılaştığı da şikâyetler arasında.

Tüketicinin avukatı, mağdur sayısının 80-90 bin olduğunu söylüyor. Şirkete açtığı davayı kazandığını belirten tüketici ise karşısında muhatap bulamadığı için tapusunu devredemediğini anlattı. Tasfiye süreci başladığı için mağdurların alacak kaydı işlemleri de İflas Dairesi üzerinden yürüyecek.