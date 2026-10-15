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Ekonomi
60'tan Fazla Ülkeye Satıyordu: Dev Türk Markası İflas Etti

60'tan Fazla Ülkeye Satıyordu: Dev Türk Markası İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 19:31
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Türkiye'de ürettiği oyuncaklı şekerleri 60'tan fazla ülkeye ulaştıran Lolliboni Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Şirketin iflas dosyasındaki son gelişme, Bakırköy 1. İcra Dairesi'nin yayımladığı ek sıra cetveli ilanıyla gün yüzüne çıktı. İlanda şirketten alacağı olanlar için itiraz süreleri de duyuruldu.

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60'tan fazla ülkeye şeker satıyordu: Türk markası iptal etti.

60'tan fazla ülkeye şeker satıyordu: Türk markası iptal etti.

Lolliboni, özellikle içinden oyuncak çıkan şekerleme ürünleriyle tanınan bir marka olarak hem iç pazarda hem de yurt dışındaki market raflarında yer buluyordu. Gıda imalatı sektöründe 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği belirtilen şirket, üretimini Türkiye'de yapıp dünyaya açılan şekerleme firmaları arasında sayılıyordu.

Basına yansıyan bilgilere göre firmanın Almanya, Hollanda ve Romanya'da kendi depoları bulunuyordu. Moldova, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Katar ve Azerbaycan da şirketin ürün gönderdiği pazarlar arasında yer alıyordu. Markanın renkli lolipopları, Körfez ülkelerindeki büyük zincir marketlerde de satışa sunuluyordu.

Şirket, yurt dışındaki gıda fuarlarında Türk şekerleme sektörünü temsil eden üreticiler arasında da gösteriliyordu. Ancak uluslararası pazarlarda edindiği bu yer, şirketi iflastan kurtarmaya yetmedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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