60'tan Fazla Ülkeye Satıyordu: Dev Türk Markası İflas Etti

Lolliboni, özellikle içinden oyuncak çıkan şekerleme ürünleriyle tanınan bir marka olarak hem iç pazarda hem de yurt dışındaki market raflarında yer buluyordu. Gıda imalatı sektöründe 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği belirtilen şirket, üretimini Türkiye'de yapıp dünyaya açılan şekerleme firmaları arasında sayılıyordu.

Basına yansıyan bilgilere göre firmanın Almanya, Hollanda ve Romanya'da kendi depoları bulunuyordu. Moldova, İtalya, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan, Katar ve Azerbaycan da şirketin ürün gönderdiği pazarlar arasında yer alıyordu. Markanın renkli lolipopları, Körfez ülkelerindeki büyük zincir marketlerde de satışa sunuluyordu.

Şirket, yurt dışındaki gıda fuarlarında Türk şekerleme sektörünü temsil eden üreticiler arasında da gösteriliyordu. Ancak uluslararası pazarlarda edindiği bu yer, şirketi iflastan kurtarmaya yetmedi.