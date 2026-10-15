60'tan Fazla Ülkeye Satıyordu: Dev Türk Markası İflas Etti
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Türkiye'de ürettiği oyuncaklı şekerleri 60'tan fazla ülkeye ulaştıran Lolliboni Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Şirketin iflas dosyasındaki son gelişme, Bakırköy 1. İcra Dairesi'nin yayımladığı ek sıra cetveli ilanıyla gün yüzüne çıktı. İlanda şirketten alacağı olanlar için itiraz süreleri de duyuruldu.
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60'tan fazla ülkeye şeker satıyordu: Türk markası iptal etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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