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Yerli Test Kiti Üretmişti: Farlab İflas Etti, Türklab'ın Konkordato Talebi Reddedildi

Yerli Test Kiti Üretmişti: Farlab İflas Etti, Türklab'ın Konkordato Talebi Reddedildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 07:53
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İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 30 yıldır üretim yapan tıbbi malzeme şirketi Farlab, konkordato sürecinin ardından iflas etti. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, aynı dosyada yer alan Türklab Tıbbi Malzemeler ile S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme'nin konkordato taleplerini ise reddetti. Türklab-Farlab grubu, pandemide TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği yerli test kitleriyle gündeme gelmişti.

Kaynak: Murat Beyaz - Sözcü

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Mahkeme, mali sıkıntı nedeniyle konkordato isteyen Farlab'ın iflasına ve basit tasfiye usulüyle tasfiyesine karar verdi.

Mahkeme, mali sıkıntı nedeniyle konkordato isteyen Farlab'ın iflasına ve basit tasfiye usulüyle tasfiyesine karar verdi.

Edinilen bilgiye göre şirket, yaşadığı mali sıkıntılar sonrası konkordato talebiyle İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme bu süreçte Farlab'ın iflasına hükmetti ve şirketin basit tasfiye usulüyle tasfiye edilmesine karar verdi.

Aynı dosyada yer alan Türklab Tıbbi Malzemeler ile S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme'nin konkordato talepleri ise reddedildi. Üç şirket için daha önce verilen koruma süresi ve mahkemece alınan tedbirler kaldırıldı, komiser heyetinin görevi sona erdi.

Dosya, nisan 2025'te geçici mühlet kararıyla açılmıştı. Mahkeme 8 Nisan 2025'ten itibaren üç ay geçerli olacak şekilde mühlet vermiş, Hatice Karpuzoğlu ile Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova'yı geçici komiser olarak görevlendirmişti. Şirketlerin ortakları arasında Şahin Yağlıdere ve Kartal Yağlıdere de bulunuyor.

Karara karşı yasal yol açık: İcra ve İflas Kanunu'nun 308/a maddesi uyarınca borçlu ya da başvuran alacaklılar tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna gidebilecek. İtiraz eden alacaklıların süresi ise ilandan itibaren iki hafta.

Grubun adı, pandemide TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği yerli antijen test kitiyle duyulmuştu.

Grubun adı, pandemide TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği yerli antijen test kitiyle duyulmuştu.

Grubun hikâyesi 1996'da İzmir'de Labmen adıyla başladı, sonradan Türklab adını aldı. İlk ürünü gebelik testi olan şirketi 2001'de Kartal Yağlıdere devraldı; üretim kapasitesini artırmak için 2008'de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne taşındı, 2014'te teknoloji yatırımı yaptı.

Asıl çıkışını pandemide yakaladı. Türklab, TÜBİTAK desteğiyle yerli antikorlarla Kovid-19 antijen testi geliştirdi. Genel Müdür Kartal Yağlıdere o dönem testlerin yüzde 90'ından fazlasının yerli olduğunu, bu sayede antikor için yurt dışına bağımlılığı önlediklerini söylemişti. Şirketin, yaklaşık 50 ülkeye ihracat yaptığı da basına yansımıştı.

Pandeminin sona ermesinin ardından mali darboğazdan çıkamayan grup, nisan 2025'te konkordato başvurusuyla gündeme geldi. Bugün gelinen noktada tablo şu: Farlab iflas etti, diğer iki şirketin talebi reddedildi. Kararın istinaf aşamasına taşınıp taşınmayacağı ise ilerleyen günlerde netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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