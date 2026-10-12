Yerli Test Kiti Üretmişti: Farlab İflas Etti, Türklab'ın Konkordato Talebi Reddedildi
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İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 30 yıldır üretim yapan tıbbi malzeme şirketi Farlab, konkordato sürecinin ardından iflas etti. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, aynı dosyada yer alan Türklab Tıbbi Malzemeler ile S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme'nin konkordato taleplerini ise reddetti. Türklab-Farlab grubu, pandemide TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği yerli test kitleriyle gündeme gelmişti.
Kaynak: Murat Beyaz - Sözcü
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Mahkeme, mali sıkıntı nedeniyle konkordato isteyen Farlab'ın iflasına ve basit tasfiye usulüyle tasfiyesine karar verdi.
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Grubun adı, pandemide TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği yerli antijen test kitiyle duyulmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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