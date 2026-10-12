Yerli Test Kiti Üretmişti: Farlab İflas Etti, Türklab'ın Konkordato Talebi Reddedildi

Edinilen bilgiye göre şirket, yaşadığı mali sıkıntılar sonrası konkordato talebiyle İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme bu süreçte Farlab'ın iflasına hükmetti ve şirketin basit tasfiye usulüyle tasfiye edilmesine karar verdi.

Aynı dosyada yer alan Türklab Tıbbi Malzemeler ile S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme'nin konkordato talepleri ise reddedildi. Üç şirket için daha önce verilen koruma süresi ve mahkemece alınan tedbirler kaldırıldı, komiser heyetinin görevi sona erdi.

Dosya, nisan 2025'te geçici mühlet kararıyla açılmıştı. Mahkeme 8 Nisan 2025'ten itibaren üç ay geçerli olacak şekilde mühlet vermiş, Hatice Karpuzoğlu ile Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova'yı geçici komiser olarak görevlendirmişti. Şirketlerin ortakları arasında Şahin Yağlıdere ve Kartal Yağlıdere de bulunuyor.

Karara karşı yasal yol açık: İcra ve İflas Kanunu'nun 308/a maddesi uyarınca borçlu ya da başvuran alacaklılar tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna gidebilecek. İtiraz eden alacaklıların süresi ise ilandan itibaren iki hafta.