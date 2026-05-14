BEDAŞ'tan Açıklama Geldi: 15 Mayıs Cuma Günü İstanbul'da 9 Saatlik Elektrik Kesinti Olacak

Şebeke iyileştirme, trafo bakımı ve yeni yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olan bu kesintiler, kentin büyük bir bölümünü doğrudan etkileyecek. Yetkililer, enerji dağıtım sisteminin daha sağlıklı çalışabilmesi için yapılan bu zorunlu kesintiler öncesinde vatandaşların gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler arasında Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sarıyer gibi yoğun nüfuslu bölgeler öne çıkıyor. Sabah saat 09:00 civarında başlaması beklenen çalışmaların, bazı bölgelerde akşamüstü saat 17:00'ye kadar devam edeceği öngörülüyor. Toplamda 9 saati bulabilecek bu süreçte, sanayi tesislerinden ev kullanıcılarına kadar geniş bir kitle enerjisiz kalacak.

BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın resmi internet siteleri üzerinden erişime açılan güncel listelerde, hangi mahalle ve sokağın saat kaçta karanlıkta kalacağı detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Özellikle jeneratör kullanan işletmelerin ve hassas cihazlara sahip vatandaşların, enerji geri geldiğinde oluşabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı dikkatli olması öneriliyor. Kesinti süresince asansör kullanımı ve kritik cihazların fişten çekilmesi gibi temel güvenlik adımları da hatırlatılan notlar arasında yer alıyor.

Çalışmaların planlanandan daha erken bitmesi durumunda bölgelere enerji verilme saati öne çekilebilecek. Ancak arıza riskini minimize etmek ve şebeke güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bu faaliyetlerin titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

İstanbullular, ikamet ettikleri bölgenin detaylı kesinti durumunu kurumların sorgulama ekranlarından anlık olarak takip edebilecekler.