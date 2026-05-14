Türkiye'nin Nüfusa Kayıtlı İlk İnsansı Robotu Canik Macera Parkı'nda Oynadı!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.05.2026 - 14:20

Türkiye’nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük macera parkı olma özelliğini taşıyan Canik Macera Parkı'nda oyun araçlarını deneyimledi. Parkta görüntülenen CANİKMAN, 19 Mayıs’ta gerçekleştirilecek açılışa herkesi davet etti.

Fahri kimlik belgesi verilen ve Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu olan CANİKMAN, Canik Macera Parkı'nı ziyaret etti.

Zipcoasterdan tırmanma duvarlarına kadar birçok parkuru test eden CANİKMAN, parkta renkli görüntüler oluşturdu. 19 Mayıs’ta kapılarını ücretsiz olarak açacak Canik Macera Parkı’nda vatandaşlar ve gençler, CANİKMAN ile birlikte oyun alanlarında vakit geçirme fırsatı bulacak.

Canik Macera Parkı'nın açılışında ziyaretçileri, insansı robot CANİKMAN'in karşılayacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı şunları söyledi: 

“Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olma özelliğiyle hem ilçemiz hem de bölgemiz turizmine katkı sunacağımız Canik Macera Parkımızın açılışını, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştiriyoruz. Açılış gününde hemşehrilerimize ve gençlerimize, ülkemizin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN'imiz eşlik edecek. Çocuklarımız ve gençlerimiz, CANİKMAN ile heyecan ve adrenalin dolu anları paylaşacak. 19 Mayıs'ta Canik Macera Parkımızın açılışına tüm hemşerilerimizi ve gençlerimizi bekliyoruz.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
