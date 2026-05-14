Türkiye'nin Nüfusa Kayıtlı İlk İnsansı Robotu Canik Macera Parkı'nda Oynadı!

Zipcoasterdan tırmanma duvarlarına kadar birçok parkuru test eden CANİKMAN, parkta renkli görüntüler oluşturdu. 19 Mayıs’ta kapılarını ücretsiz olarak açacak Canik Macera Parkı’nda vatandaşlar ve gençler, CANİKMAN ile birlikte oyun alanlarında vakit geçirme fırsatı bulacak.

Canik Macera Parkı'nın açılışında ziyaretçileri, insansı robot CANİKMAN'in karşılayacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı şunları söyledi:

“Karadeniz Bölgesi'nin en büyük macera parkı olma özelliğiyle hem ilçemiz hem de bölgemiz turizmine katkı sunacağımız Canik Macera Parkımızın açılışını, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştiriyoruz. Açılış gününde hemşehrilerimize ve gençlerimize, ülkemizin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN'imiz eşlik edecek. Çocuklarımız ve gençlerimiz, CANİKMAN ile heyecan ve adrenalin dolu anları paylaşacak. 19 Mayıs'ta Canik Macera Parkımızın açılışına tüm hemşerilerimizi ve gençlerimizi bekliyoruz.”