Bebekler Doğar Doğmaz Neden Ağlamaya Başlar?
Bebeklerin doğar doğmaz ağlaması çoğu insan için sıradan bir sahne. Hatta bu sesi duymak doktorlar ve ebeveynler için rahatlatıcı bir işaret. Ama bu ağlamanın sebebi düşündüğünüz gibi sadece acı değil. O ilk çığlık, bebeğin hayata sağlıklı bir başlangıç yapıp yapmadığını gösterir.
İyi de nasıl? Gelin bakalım...
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Bebekler neden doğar doğmaz ağlamaya başlar?
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Anne karnında bebeklerin kalp yapısı ve kan dolaşımı yetişkinlerden farklıdır.
Tüm bebekler doğar doğmaz ağlar mı?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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