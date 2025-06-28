Japonya'da Dışkı Bağışçıları Aranıyor! Hastalıklara Şifa Olabilecek Dışkı Bağışına 5.000 Yen Ödeniyor

Söz konusu bakteriler ise düşündüğümüzden çok daha işlevsel. Öyle ki sindirimi desteklemek, dışkılamayı düzenlemek ve bağışıklığı dengelemek gibi işlevlerle sağlığımızı korumak konusunda son derece hassas bir dengenin parçası oluyorlar.

Metagen Therapeutics yetkilileri ise antibiyotiklerin aşırı kullanımı ile hayvansal protein ve yağın aşırı alımının, bu sağlıklı bağırsak bakterilerinin kaybına ve çeşitli hastalıklara neden olabileceğini düşünüyor.

Japonya'daki merkez ise sağlıklı bağırsak bakterilerinin hastalara nakledilerek bağırsak ortamının iyileştirilmesi konusunda terapiler üzerinde çalışıyor. Araştırma yetkilileri, ideal bir bağırsak florası oluşturmak için ise Yamagata Eyaleti'nin kuzeybatısındaki Tsuruoka ve Shonai bölgelerine yöneliyor. Neden mi?

Dışkı Bağışı İçin Neden Tsuruoka ve Shonai Bölgeleri Tercih Ediliyor?

Bu bölgeler, Dewa'nın Üç Kutsal Dağı'na özgü 'shojin' vejetaryen mutfağına ev sahipliği yapıyor. Bu mutfağın temeli ise mevsimlik yabani otlar, mantarlar ve diğer yerel bitkisel ürünlerden oluşuyor.

Yani, bölge halkı, ideal bağırsak florasını bulma umuduyla seçildi.

Üstelik yerel halk da bu projeye bir hayli sıcak bakıyor. The Asahi Shimbun'daki habere göre, bir yerel restoran, 'bağırsak florasına dost yemekler' üzerine denemeler bile yapıyor.