Japonya'da Dışkı Bağışçıları Aranıyor! Hastalıklara Şifa Olabilecek Dışkı Bağışına 5.000 Yen Ödeniyor
Japonya’nın Tsuruoka kentinde, Juntendo Üniversitesi ve diğer kurumlarla iş birliği yapan bir girişim tarafından kurulan dışkı bağışı tesisi, tedavisi zorlu pek çok bağırsak hastalığı için umut olabilir. Metagen Therapeutics adlı girişim sayesinde ülseratif kolit, bağırsak kanseri ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi edecek ilaçlar geliştirilebilir.
Tabii bu girişim için 18 ila 65 yaş arası ve sağlık kontrollerinden geçmiş bireylerin sağlıklı dışkı bağışlarına ihtiyaç var. Üstelik dışkı bağışının karşılığında 5.000 yen alabilirsiniz. Şirket yıl sonuna kadar 100'e yakın bağışçıya ulaşarak 2032 yılına kadar ise dışkı bazlı ilk ilacı piyasaya sürmeyi planlıyor! Peki, dışkı bağışı ne işe yarayacak? Kimler bağış yapabilir?
İşte, detaylar...
Japonya'daki dışkı bağışı tesisi, hastalıklara şifa olmayı hedefliyor!
Şirket, mükemmel bağırsak florasını arıyor: "İnsanların bağırsak bakteri florasının yaklaşık 1.000 tür içerdiği düşünülüyor!"
Bağışçılar, Bir Dizi Testten Geçiriliyor: 5.000 Yenlik Dışkı Bağışını Kimler Yapabiliyor?
2032'ye Kadar Dışkı Başlı İlaçlar Üretmeyi Planlıyorlar: İşte, Üzerine Çalışılan Hastalıklar
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