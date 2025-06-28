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Japonya'da Dışkı Bağışçıları Aranıyor! Hastalıklara Şifa Olabilecek Dışkı Bağışına 5.000 Yen Ödeniyor

Japonya'da Dışkı Bağışçıları Aranıyor! Hastalıklara Şifa Olabilecek Dışkı Bağışına 5.000 Yen Ödeniyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 00:55

Japonya’nın Tsuruoka kentinde, Juntendo Üniversitesi ve diğer kurumlarla iş birliği yapan bir girişim tarafından kurulan dışkı bağışı tesisi, tedavisi zorlu pek çok bağırsak hastalığı için umut olabilir. Metagen Therapeutics adlı girişim sayesinde ülseratif kolit, bağırsak kanseri ve Parkinson gibi hastalıkları tedavi edecek ilaçlar geliştirilebilir.

Tabii bu girişim için 18 ila 65 yaş arası ve sağlık kontrollerinden geçmiş bireylerin sağlıklı dışkı bağışlarına ihtiyaç var. Üstelik dışkı bağışının karşılığında 5.000 yen alabilirsiniz. Şirket yıl sonuna kadar 100'e yakın bağışçıya ulaşarak 2032 yılına kadar ise dışkı bazlı ilk ilacı piyasaya sürmeyi planlıyor! Peki, dışkı bağışı ne işe yarayacak? Kimler bağış yapabilir?

İşte, detaylar...

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Japonya'daki dışkı bağışı tesisi, hastalıklara şifa olmayı hedefliyor!

Japonya'daki dışkı bağışı tesisi, hastalıklara şifa olmayı hedefliyor!

24 Nisan'da Yamagata Eyaleti'ndeki bir bilim parkında açılan Tsuruoka dışkı bağışı odası, Metagen Therapeutics Inc. tarafından işletiliyor. Bu Tsuruoka merkezli girişimin kökeni Juntendo Üniversitesi, Keio Üniversitesi ve Tokyo Bilim Enstitüsü'ne dayanıyor.

Metagen Therapeutics şirketinin CEO'su Taku Nakahara, açılışta yaptığı konuşmada, 'Vatandaşların yardımı, Tsuruoka'nın mutfak kültürüne kök salmış bağırsak bakterilerinin tüm dünyaya ulaştırılabilmesi için her şeyden daha önemlidir. Dünyadaki hastaları kurtarmak için sizlerle birlikte çalışmayı umuyoruz.' dedi. Peki, dışkı bağışı nasıl yapılıyor?

Dışkı Bağışı Nasıl Yapılıyor? 

Dışkı bağışı için toplama tesisinde özel olarak tasarlanmış, sifon sistemi olmayan 3 adet tuvalet bulunuyor. Ayrıca burada, bağışçıların bağırsaklarını boşaltmaya hazır hale gelene kadar rahatlayabilecekleri bir dinlenme alanı da var. 

Gelelim, dışkı bağışı süreçlerine ve tedavi edilmesi amaçlanan hastalıklara! 👇

Şirket, mükemmel bağırsak florasını arıyor: "İnsanların bağırsak bakteri florasının yaklaşık 1.000 tür içerdiği düşünülüyor!"

Şirket, mükemmel bağırsak florasını arıyor: "İnsanların bağırsak bakteri florasının yaklaşık 1.000 tür içerdiği düşünülüyor!"

Söz konusu bakteriler ise düşündüğümüzden çok daha işlevsel. Öyle ki sindirimi desteklemek, dışkılamayı düzenlemek ve bağışıklığı dengelemek gibi işlevlerle sağlığımızı korumak konusunda son derece hassas bir dengenin parçası oluyorlar. 

Metagen Therapeutics yetkilileri ise antibiyotiklerin aşırı kullanımı ile hayvansal protein ve yağın aşırı alımının, bu sağlıklı bağırsak bakterilerinin kaybına ve çeşitli hastalıklara neden olabileceğini düşünüyor.

Japonya'daki merkez ise sağlıklı bağırsak bakterilerinin hastalara nakledilerek bağırsak ortamının iyileştirilmesi konusunda terapiler üzerinde çalışıyor. Araştırma yetkilileri, ideal bir bağırsak florası oluşturmak için ise Yamagata Eyaleti'nin kuzeybatısındaki Tsuruoka ve Shonai bölgelerine yöneliyor. Neden mi? 

Dışkı Bağışı İçin Neden Tsuruoka ve Shonai Bölgeleri Tercih Ediliyor? 

Bu bölgeler, Dewa'nın Üç Kutsal Dağı'na özgü 'shojin' vejetaryen mutfağına ev sahipliği yapıyor. Bu mutfağın temeli ise mevsimlik yabani otlar, mantarlar ve diğer yerel bitkisel ürünlerden oluşuyor.

Yani, bölge halkı, ideal bağırsak florasını bulma umuduyla seçildi. 

Üstelik yerel halk da bu projeye bir hayli sıcak bakıyor. The Asahi Shimbun'daki habere göre, bir yerel restoran, 'bağırsak florasına dost yemekler' üzerine denemeler bile yapıyor.

Bağışçılar, Bir Dizi Testten Geçiriliyor: 5.000 Yenlik Dışkı Bağışını Kimler Yapabiliyor?

Bağışçılar, Bir Dizi Testten Geçiriliyor: 5.000 Yenlik Dışkı Bağışını Kimler Yapabiliyor?

Shonai bölgesinde yaşayan, 18-65 yaş arası bireyler dışkı bağışlayabiliyor. Elbette bu süreç ilk olarak internet sitesine kayıt olmakla başlıyor. Ardından çevrimiçi sağlık kontrolleri başlıyor, doktor muayenesi, kan ve dışkı testlerini de içeriyor. 

Tüm bu süreçlerden geçmeyi başaranlar ise düzenli olarak tesislere gitmeye ve her dışkı bağışı için 5.000 yen (yaklaşık 1.400 TL) değerinde bir 'iş birliği ödemesi' almaya başlıyor.

2032'ye Kadar Dışkı Başlı İlaçlar Üretmeyi Planlıyorlar: İşte, Üzerine Çalışılan Hastalıklar

2032'ye Kadar Dışkı Başlı İlaçlar Üretmeyi Planlıyorlar: İşte, Üzerine Çalışılan Hastalıklar

Metagen Therapeutics şirketi, yıl sonuna dek 100'e kadar bağışçıya ulaşmayı hedefliyor. Bağışlanan dışkılardan elde edilen bağırsak bakterileri ise özel ekipmanlarda saklanıyor. Ve daha sonra Kanagawa Eyaleti'nde bulunan Kawasaki şehrindeki bir ilaç üretim tesisine ulaştırılıyor.

Çalışmaların ise ülseratif kolit, gastrointestinal kanser ve Parkinson hastalığı tedavileri için dışkı bazlı ilaçların araştırma ve geliştirmesiyle neticelenmesi umuluyor. Şirket zaten ülseratif kolit tedavisi için 2026'da Japonya ve ABD'de klinik denemelere başlamıştı. Dışkı bağışı ile ise ilacın 2032'de piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Dışkı bazlı ilaçlar konusunda dünya genelinde de gelişmeler yaşanıyor.

Tesis, Japonya'da bu tür bir tesisin ilk örneği olsa da 2022'de, Avustralya'da ilk dışkı bazlı ilaç onaylanmıştı. ABD'de de daha önce benzer ilaçlara onay verildiği biliniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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