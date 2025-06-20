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Yapay Zeka Beyne Ne Yapıyor? "Kısa Vadeli Hızı, Uzun Vadede Beyin Kapasitemizle Takas Ediyor Olabiliriz"

Yapay Zeka Beyne Ne Yapıyor? "Kısa Vadeli Hızı, Uzun Vadede Beyin Kapasitemizle Takas Ediyor Olabiliriz"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 13:56

Son dönemlerde hayatımıza fırtına gibi giren yapay zeka, kimilerimize işini kaybetme korkusu yaşatıyor. Peki, beyninizi etkileyen daha büyük bir tehlike hiç aklınıza geliyor mu? MIT tarafından yapılan araştırmada, ChatGPT gibi büyük dil modelleri (LLM) kullanımının beyin üzerindeki nörolojik ve davranışsal etkilerini incelendi. 

Sonuçlar ise bir hayli dikkat çekici: AI kullanımı, kısa vadede hız kazandırsa da uzun vadede beynin düşünme ve öğrenme yollarını zayıflatıyor olabilir. Görünen o ki yapay zeka, kazandırdığı hızın karşılığını yıllar içerisinde araştırmacıların tabiriyle 'Bilişsel borç' ile ödememize yol açabilir. 

Kaynak

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MIT Araştırması Gözler Önüne Serdi: Yapay Zeka Beynimize Ne Yapıyor?

MIT araştırmacıları, ChatGPT gibi büyük dil modellerinin beyin üzerindeki nörolojik ve davranışsal etkilerini inceledi. 54 katılımcının üç farklı gruba ayrılması ile gerçekleştirilen çalışmada: 

  • LLM grubu: Sadece ChatGPT kullandı.  

  • Arama motoru grubu: Google gibi arama motorlarını kullandı. 

  • Hiçbir araç kullanmayan grup: Bu grup ise hiçbir araç kullanmadı, yani onlar beyin grubuydu. 

Araştırma kapsamında katılımcılar, belirli oturumlarda makale yazdılar ve dördüncü oturumda gruplar yer değiştirdi. 

Peki, ne mi oldu? Gelin, Alex Vacca'nın X üzerinden yaptığı özetle araştırma verilerine bir kez de birlikte göz atalım. 👇

"Yapay zeka bizi daha üretken yapmıyor, aslında bilişsel olarak iflasa sürüklüyor."

"Yapay zeka bizi daha üretken yapmıyor, aslında bilişsel olarak iflasa sürüklüyor."
twitter.com

Vacca, X üzerinden araştırmayı 

'SON DAKİKA: MIT, ChatGPT kullanıcılarıyla ilgili ilk beyin taraması çalışmasını tamamladı ve sonuçlar korkutucu.

Görünüşe göre yapay zeka bizi daha üretken yapmıyor. Bizi bilişsel olarak iflasa sürüklüyor.

İşte 4 aylık verilerin ortaya koyduğu gerçekler:

(İpucu: Verimliliği ölçme şeklimiz baştan yanlışmış.)' ifadeleriyle paylaştı.

Düşünme işini beyniniz yerine yapay zeka yapıyor: Kullanıcılar ise yazdıkları makaleden alıntı bile yapamıyor!

Düşünme işini beyniniz yerine yapay zeka yapıyor: Kullanıcılar ise yazdıkları makaleden alıntı bile yapamıyor!
twitter.com

'ChatGPT kullanıcılarının %83,3'ü, dakikalar önce yazdıkları makalelerden alıntı yapamadı.

Bunun ne anlama geldiğini düşünün.

Bir şey yazıyorsunuz, kaydediyorsunuz ve beyniniz bunu unutmuş oluyor çünkü düşünme işini ChatGPT yapıyor.'

Yapay Zeka Kullanan Grup Yazdıkları Paragraflardan Alıntı Yapamadı: Peki ya Diğer Gruplar?

Araştırma verilerini biraz daha detaylı incelediğimizde, sadece yapay zeka kullanan grubun, yazdıkları paragraflardan alıntı yapmakta ve ezberlemekte zorlandıkları görüldü. Ayrıca, makale üzerindeki sahiplik hissi de en düşük düzeydeydi. 

Arama motoru kullananlar ve sadece beyinle yazanlar ise makale üzerinde daha fazla sahiplik hissi vardı.

"Bilgisayarınız işlem gücünün yarısını kaybetse bozuk dersiniz:" Peki beyniniz neler kaybediyor?

"Bilgisayarınız işlem gücünün yarısını kaybetse bozuk dersiniz:" Peki beyniniz neler kaybediyor?
twitter.com

'Beyin taramaları hasarı ortaya çıkardı: Sinirsel bağlantılar 79’dan sadece 42’ye düştü.

Bu, beyin bağlantılılığında %47’lik bir azalma demek.

Bilgisayarınız işlem gücünün yarısını kaybetse buna bozuk dersiniz. ChatGPT kullanıcılarının beyinlerinde olan tam olarak bu.'

Öte yandan metinlerin yapay zeka ile üretildiği de hissediliyor!

Öte yandan metinlerin yapay zeka ile üretildiği de hissediliyor!
twitter.com

'Öğretmenler hangi makalelerin yapay zekayla yazıldığını bilmiyordu ama bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorlardı.

  • “Ruhsuz.”

  • “İçerik açısından boş.”

  • “Kusursuz bir dil, ama kişisel görüşlerden yoksun.”

İnsan beyni, adını koyamasa bile bilişsel borcu tespit edebiliyor.'

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Yapay zeka kullanmak sadece bağımlılık değil: "Bilişsel Bir Körelme"

Yapay zeka kullanmak sadece bağımlılık değil: "Bilişsel Bir Körelme"
twitter.com

'İşin korkutucu kısmı şu: Araştırmacılar ChatGPT kullanıcılarını yapay zeka olmadan yazmaya zorladıklarında, hiç yapay zeka kullanmamış insanlardan daha kötü performans gösterdiler.

Bu sadece bağımlılık değil. Bu bilişsel körelme.

Tıpkı çalışmayı unutmuş bir kas gibi.'

Yani, 4 ay süren araştırma "Yapay zekanın aşırı kullanımından kaynaklanan ölçülebilir beyin hasarını" ortaya çıkarıyor.

Yani, 4 ay süren araştırma "Yapay zekanın aşırı kullanımından kaynaklanan ölçülebilir beyin hasarını" ortaya çıkarıyor.
twitter.com

'MIT ekibi 54 katılımcının beyinlerini 4 ay boyunca EEG ile taradı.

Alfa dalgalarını (yaratıcı işlem), beta dalgalarını (aktif düşünme) ve sinirsel bağlantı modellerini takip ettiler.

Bu bir görüş değil. Yapay zekanın aşırı kullanımından kaynaklanan ölçülebilir beyin hasarı.' 

İşte, EEG Sonuçları: 

Araştırma sonucunda, EEG ile ölçülen beyin bağlantı gücü en yüksek olanın hiçbir araç kullanmadan yazan grup olduğu tespit edildi. ChatGPT kullananlarda ise alfa ve beta dalga bağlantılarında belirgin zayıflama görüldü. 

Bunun yanı sıra, araçsız başlayıp daha sonra ChatGPT kullananların hafıza, hatırlama ve beyin aktivitelerinde artış yaşandı.

Yüzde 60 oranında hızlanıyorsunuz ama kısa vadeli hızı beyin kapasitenizle takas ediyorsunuz!

Yüzde 60 oranında hızlanıyorsunuz ama kısa vadeli hızı beyin kapasitenizle takas ediyorsunuz!
twitter.com

'Kimsenin konuşmadığı verimlilik paradoksu:

  • Evet, ChatGPT görevleri tamamlama sürenizi %60 hızlandırıyor.

  • Ama gerçek öğrenme için gerekli olan “bilişsel yük”ü %32 azaltıyor.

  • Uzun vadeli beyin kapasitesini, kısa vadeli hızla takas ediyorsunuz.'

Şirketler çalışanlarını AI araçlarına bağımlı hale getiriyor!

Şirketler çalışanlarını AI araçlarına bağımlı hale getiriyor!
twitter.com

'Yapay zeka ile verimlilik artışlarını kutlayan şirketler, farkında olmadan bilişsel olarak daha zayıf ekipler oluşturuyor.

Çalışanlar, onsuz yaşayamacakları araçlara bağımlı hale geliyor ve bağımsız düşünme yetileri azalıyor.

Microsoft’unki de dahil olmak üzere pek çok yeni çalışma aynı sorunu vurguluyor.'

Araştırmacılar buna: "Bilişsel Borç" diyor!

Araştırmacılar buna: "Bilişsel Borç" diyor!
twitter.com

'MIT araştırmacıları buna “bilişsel borç” diyor – teknik borç gibi, ama beyniniz için.

Yapay zeka ile aldığınız her kısayol, kaybedilen düşünme becerileri şeklinde faiz getiriyor.

Ve tıpkı finansal borçta olduğu gibi, fatura sonunda geliyor.

Ama iyi haberler de var…'

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Peki kronik yapay zeka kullanıcıları, onsuz çalışmak zorunda kaldıklarında performansları nasıl oluyor?

Peki kronik yapay zeka kullanıcıları, onsuz çalışmak zorunda kaldıklarında performansları nasıl oluyor?
twitter.com

'Çünkü çalışmanın 4. oturumu ilginç bir şey ortaya koydu:

Güçlü bilişsel temellere sahip kişiler, yapay zeka kullanırken DAHA YÜKSEK sinirsel bağlantılılık gösterdi.

Peki ya kronik yapay zeka kullanıcıları, onsuz çalışmak zorunda kaldıklarında?

Hiç yapay zeka kullanmamış kişilerden bile kötü performans gösterdiler.' 

Şimdi bir seçim yapma zamanı: Artık yapay zekayı nasıl kullanacaksınız?

Şimdi bir seçim yapma zamanı: Artık yapay zekayı nasıl kullanacaksınız?
twitter.com

Araştırma verileri, çözümü de içinde barındırıyor: 

'Çözüm yapay zekayı yasaklamak değil. Onu stratejik olarak kullanmak.

Seçim sizin:

  • Bilişsel borç biriktirip yapay zekaya bağımlı hale gelmek mi?

  • Yoksa bilişsel gücünüzü artırıp yapay zekayı çoğaltıcı bir araç olarak kullanmak mı?

Yapay zeka kullanıcılarıyla yapılan ilk beyin taraması bize riskleri gösterdi.

Aklınızı kullanın, doğru seçimi yapın.' 

Kısacası, biz hızlandığımızı sanıyoruz ama yapay zeka uzun vadede verimliliği azalıyor! Bunun için yapmamız gereken ise basit: 

Araştırma verileri, yapay zeka modellerinin, kısa vadede hız kazandırsa da uzun vadede bilişsel katılımı azalttığı tespit etti. Daha önce de söylediğimiz gibi bu durum, araştırmacılar tarafından 'bilişsel borç' olarak adlandırıldı. Yani, AI'ya aşırı yüklenmek, beynin düşünme ve öğrenme yollarını zayıflatıyor. 

Bu yüzden, AI'yi stratejik bir şekilde kullanmanın daha faydalı olacak gibi görünüyor. Örneğin, kendi düşünce gücünüzle yazdıktan sonra ChatGPT ile düzenleme yapmak gibi hibrit bir yöntem kullanılabilir. Böylece AI, hız kazandırırken aynı zamanda beyin 'kaslarını' çalıştırarak bilişsel borcu azaltabilir.

Araştırmanın henüz hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmadını ise hatırlatmak isteriz!

Araştırmanın henüz hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmadını ise hatırlatmak isteriz!

Katılımcıların SAT tarzında 20 dakikalık denemeler yazdığı ve bu sırada EEG ile beyin bölgesindeki 32 farklı sinyalin kaydedildiği çalışmanın henüz hakemli bilim dergilerinde yayımlanmadığını da bilemelisiniz.

Ancak çalışmayı yürüten araştırmacılardan Nataliya Kosmyna ve ekibi, verilerin aciliyet içerdiği kanısına vararak çalışmayı erkenden paylaştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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