Yapay Zeka Beyne Ne Yapıyor? "Kısa Vadeli Hızı, Uzun Vadede Beyin Kapasitemizle Takas Ediyor Olabiliriz"

Son dönemlerde hayatımıza fırtına gibi giren yapay zeka, kimilerimize işini kaybetme korkusu yaşatıyor. Peki, beyninizi etkileyen daha büyük bir tehlike hiç aklınıza geliyor mu? MIT tarafından yapılan araştırmada, ChatGPT gibi büyük dil modelleri (LLM) kullanımının beyin üzerindeki nörolojik ve davranışsal etkilerini incelendi.

Sonuçlar ise bir hayli dikkat çekici: AI kullanımı, kısa vadede hız kazandırsa da uzun vadede beynin düşünme ve öğrenme yollarını zayıflatıyor olabilir. Görünen o ki yapay zeka, kazandırdığı hızın karşılığını yıllar içerisinde araştırmacıların tabiriyle 'Bilişsel borç' ile ödememize yol açabilir.

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