Yapay Zeka Beyne Ne Yapıyor? "Kısa Vadeli Hızı, Uzun Vadede Beyin Kapasitemizle Takas Ediyor Olabiliriz"
Son dönemlerde hayatımıza fırtına gibi giren yapay zeka, kimilerimize işini kaybetme korkusu yaşatıyor. Peki, beyninizi etkileyen daha büyük bir tehlike hiç aklınıza geliyor mu? MIT tarafından yapılan araştırmada, ChatGPT gibi büyük dil modelleri (LLM) kullanımının beyin üzerindeki nörolojik ve davranışsal etkilerini incelendi.
Sonuçlar ise bir hayli dikkat çekici: AI kullanımı, kısa vadede hız kazandırsa da uzun vadede beynin düşünme ve öğrenme yollarını zayıflatıyor olabilir. Görünen o ki yapay zeka, kazandırdığı hızın karşılığını yıllar içerisinde araştırmacıların tabiriyle 'Bilişsel borç' ile ödememize yol açabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MIT Araştırması Gözler Önüne Serdi: Yapay Zeka Beynimize Ne Yapıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yapay zeka bizi daha üretken yapmıyor, aslında bilişsel olarak iflasa sürüklüyor."
Düşünme işini beyniniz yerine yapay zeka yapıyor: Kullanıcılar ise yazdıkları makaleden alıntı bile yapamıyor!
"Bilgisayarınız işlem gücünün yarısını kaybetse bozuk dersiniz:" Peki beyniniz neler kaybediyor?
Öte yandan metinlerin yapay zeka ile üretildiği de hissediliyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zeka kullanmak sadece bağımlılık değil: "Bilişsel Bir Körelme"
Yani, 4 ay süren araştırma "Yapay zekanın aşırı kullanımından kaynaklanan ölçülebilir beyin hasarını" ortaya çıkarıyor.
Yüzde 60 oranında hızlanıyorsunuz ama kısa vadeli hızı beyin kapasitenizle takas ediyorsunuz!
Şirketler çalışanlarını AI araçlarına bağımlı hale getiriyor!
Araştırmacılar buna: "Bilişsel Borç" diyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki kronik yapay zeka kullanıcıları, onsuz çalışmak zorunda kaldıklarında performansları nasıl oluyor?
Şimdi bir seçim yapma zamanı: Artık yapay zekayı nasıl kullanacaksınız?
Araştırmanın henüz hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmadını ise hatırlatmak isteriz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın