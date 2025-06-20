16 Milyar Hesaplık Dev Sızıntı Ortaya Çıktı: Tarihin En Büyük Şifre İhlali Doğrulandı

Şu anda aktif kullandığınız herhangi bir hesabın güvenliği tehlikede olabilir. 30 ayrı veri setinden oluşan ve 16 milyar oturum bilgisini içeren yeni bir veri sızıntısı internette dolaşıma girdi. Cybernews ve bağımsız araştırmacıların tespitlerine göre bu, bugüne kadar kaydedilen en büyük kullanıcı verisi sızıntısı olarak kayda geçti.

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