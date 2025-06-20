16 Milyar Hesaplık Dev Sızıntı Ortaya Çıktı: Tarihin En Büyük Şifre İhlali Doğrulandı
Şu anda aktif kullandığınız herhangi bir hesabın güvenliği tehlikede olabilir. 30 ayrı veri setinden oluşan ve 16 milyar oturum bilgisini içeren yeni bir veri sızıntısı internette dolaşıma girdi. Cybernews ve bağımsız araştırmacıların tespitlerine göre bu, bugüne kadar kaydedilen en büyük kullanıcı verisi sızıntısı olarak kayda geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmacılar, çok sayıda infostealer (bilgi çalan yazılım) tarafından elde edildiği düşünülen 30 veri setinde toplam 16 milyar kayıt tespit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
47 GB büyüklüğündeki veri setinin, 2019’da kurulan ve 20’den fazla ülkede hizmet veren World Host Group isimli barındırma şirketine ait sunucularda tutulduğu tespit edildi.
Kullanıcı hangi önlemleri almalı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın