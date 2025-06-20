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16 Milyar Hesaplık Dev Sızıntı Ortaya Çıktı: Tarihin En Büyük Şifre İhlali Doğrulandı

16 Milyar Hesaplık Dev Sızıntı Ortaya Çıktı: Tarihin En Büyük Şifre İhlali Doğrulandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 12:21

Şu anda aktif kullandığınız herhangi bir hesabın güvenliği tehlikede olabilir. 30 ayrı veri setinden oluşan ve 16 milyar oturum bilgisini içeren yeni bir veri sızıntısı internette dolaşıma girdi. Cybernews ve bağımsız araştırmacıların tespitlerine göre bu, bugüne kadar kaydedilen en büyük kullanıcı verisi sızıntısı olarak kayda geçti.

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Araştırmacılar, çok sayıda infostealer (bilgi çalan yazılım) tarafından elde edildiği düşünülen 30 veri setinde toplam 16 milyar kayıt tespit etti.

Araştırmacılar, çok sayıda infostealer (bilgi çalan yazılım) tarafından elde edildiği düşünülen 30 veri setinde toplam 16 milyar kayıt tespit etti.

Kayıtlar daha önce sızdırılmamış, büyük ölçüde yeni verilerden oluşuyor. Veriler; Apple, Facebook, Google, Telegram, Instagram, Microsoft, PayPal ve çeşitli devlet sistemlerine ait giriş bilgilerini kapsıyor. Bilgiler çoğunlukla URL, kullanıcı adı ve şifre formatında sunuluyor.

Sızıntıda sadece bireysel kullanıcı hesapları değil, devlet kurumlarına ait veriler de yer alıyor. Siber güvenlik araştırmacısı Jeremiah Fowler, 29 ülkeye ait .gov uzantılı 220 e-posta adresine ulaşıldığını açıkladı. Sızıntıya dahil olan ülkeler arasında ABD, İngiltere, Çin, Hindistan ve İsrail de bulunuyor.

47 GB büyüklüğündeki veri setinin, 2019’da kurulan ve 20’den fazla ülkede hizmet veren World Host Group isimli barındırma şirketine ait sunucularda tutulduğu tespit edildi.

47 GB büyüklüğündeki veri setinin, 2019’da kurulan ve 20’den fazla ülkede hizmet veren World Host Group isimli barındırma şirketine ait sunucularda tutulduğu tespit edildi.

Fowler, şirketle iletişime geçerek sızıntıyı bildirdi. Uyarı sonrası veri erişimi engellendi ancak bu sırada dosyaların geniş kitlelere açık kaldığı belirtildi. Cybernews tarafından yapılan açıklamada, verilerin daha önceki sızıntılardan geri dönüştürülmüş olmadığının altı çizildi. Büyük kısmı ilk kez sızdırılan veriler, olası kimlik avı ve casusluk operasyonları açısından risk oluşturuyor. Siber güvenlik uzmanları, verilerin 'kullanıma hazır istihbarat' niteliğinde olduğunu ifade etti.

Kullanıcı hangi önlemleri almalı?

Kullanıcı hangi önlemleri almalı?

Güvenlik uzmanları, sızıntıdan etkilenmemek için kullanıcıların şu adımları atmasını öneriyor:

  • Aynı şifreyi birden fazla platformda kullanmamak

  • Şifre yöneticisi uygulamalarına geçmek

  • İki adımlı doğrulama özelliğini açmak

  • Bilinmeyen bağlantılara tıklamamak

  • Karanlık web izleme araçlarıyla kendi bilgilerini kontrol etmek

Uzmanlar, milyonlarca internet kullanıcısının en az bir hesabının bu sızıntıya dahil olduğunu belirtiyor. Siber güvenlik araştırmaları sürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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