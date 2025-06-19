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Tıpta Çığır Açan Operasyon: ABD'deki Doktor Afrika'daki Hastasını Uzaktan Ameliyat Etti

Tıpta Çığır Açan Operasyon: ABD'deki Doktor Afrika'daki Hastasını Uzaktan Ameliyat Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 13:43

Florida’nın Orlando kentinde görev yapan üroloji uzmanı Dr. Vipul Patel, tıp dünyasında ezber bozan bir operasyona imza attı. Angola’da yaşayan 67 yaşındaki Fernando da Silva’ya Mart ayında prostat kanseri teşhisi kondu. Aylar süren hazırlık sürecinin ardından Patel, Haziran ayında hastayı robot destekli uzaktan cerrahi yöntemiyle ameliyat etti. Ameliyat başarıyla tamamlandı ve tümör vücuttan çıkarıldı.

Kaynak: Independent

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Peki, ameliyat binlerce kilometre mesafeden nasıl gerçekleştirildi?

Peki, ameliyat binlerce kilometre mesafeden nasıl gerçekleştirildi?

Dr. Patel, Orlando’daki hastanede gelişmiş bir robotik cerrahi sisteminin başına geçti. Bu sistem, yüksek hızlı fiber optik bağlantılarla Angola’daki ameliyat salonundaki robot kolları kontrol etmesini sağladı. Hasta ise Angola’da, yanında acil durumlara karşı hazır bekleyen bir sağlık ekibiyle ameliyata alındı. 'Beynime gelen sinyallerde hiçbir gecikme yaşamadım' diyen Patel, operasyon sırasında görüntü kalitesi ve tepkilerin olağanüstü olduğunu ifade etti.

Hastanın yanında her türlü olasılığa karşı bir ekip hazırdı.

Hastanın yanında her türlü olasılığa karşı bir ekip hazırdı.

Dr. Patel, operasyon öncesinde çok aşamalı bir güvenlik planı hazırlandığını belirtti. “A, B, C ve D planlarımız vardı. Kuralım nettir, hastanın bulunduğu yerde mutlaka kendi cerrahi ekibim olur' diyerek uzaktan bağlantıda yaşanabilecek her türlü aksaklığa karşı önlem alındığını vurguladı. Operasyon boyunca herhangi bir aksama yaşanmadı ve uzaktan yönlendirme kesintisiz sürdü.

Fernando da Silva, bu yöntemle ameliyat edilen ilk hasta olarak tarihe geçti. Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylı klinik deney kapsamında yürütülen operasyon, sistemin sahadaki ilk testi oldu. Dr. Patel ise operasyonu, 'Bir cerrah için küçük bir adım olabilir ama sağlık hizmetleri için dev bir sıçrayış' sözleriyle tanımladı.

Patel, gelecekte acil servislerde ya da ambulanslarda bile uzaktan müdahale teknolojilerinin kullanılabileceğini ifade etti. Operasyonla ilgili toplanan tüm veriler, resmi olarak sunulmak üzere hazırlanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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