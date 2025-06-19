Tıpta Çığır Açan Operasyon: ABD'deki Doktor Afrika'daki Hastasını Uzaktan Ameliyat Etti

Dr. Patel, operasyon öncesinde çok aşamalı bir güvenlik planı hazırlandığını belirtti. “A, B, C ve D planlarımız vardı. Kuralım nettir, hastanın bulunduğu yerde mutlaka kendi cerrahi ekibim olur' diyerek uzaktan bağlantıda yaşanabilecek her türlü aksaklığa karşı önlem alındığını vurguladı. Operasyon boyunca herhangi bir aksama yaşanmadı ve uzaktan yönlendirme kesintisiz sürdü.

Fernando da Silva, bu yöntemle ameliyat edilen ilk hasta olarak tarihe geçti. Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylı klinik deney kapsamında yürütülen operasyon, sistemin sahadaki ilk testi oldu. Dr. Patel ise operasyonu, 'Bir cerrah için küçük bir adım olabilir ama sağlık hizmetleri için dev bir sıçrayış' sözleriyle tanımladı.

Patel, gelecekte acil servislerde ya da ambulanslarda bile uzaktan müdahale teknolojilerinin kullanılabileceğini ifade etti. Operasyonla ilgili toplanan tüm veriler, resmi olarak sunulmak üzere hazırlanıyor.