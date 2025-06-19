Tıpta Çığır Açan Operasyon: ABD'deki Doktor Afrika'daki Hastasını Uzaktan Ameliyat Etti
Florida’nın Orlando kentinde görev yapan üroloji uzmanı Dr. Vipul Patel, tıp dünyasında ezber bozan bir operasyona imza attı. Angola’da yaşayan 67 yaşındaki Fernando da Silva’ya Mart ayında prostat kanseri teşhisi kondu. Aylar süren hazırlık sürecinin ardından Patel, Haziran ayında hastayı robot destekli uzaktan cerrahi yöntemiyle ameliyat etti. Ameliyat başarıyla tamamlandı ve tümör vücuttan çıkarıldı.
Kaynak: Independent
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Peki, ameliyat binlerce kilometre mesafeden nasıl gerçekleştirildi?
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Hastanın yanında her türlü olasılığa karşı bir ekip hazırdı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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