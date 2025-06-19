Barbie Bebek Üreticisi Mattel Yapay Zeka İçin OpenAI İle Anlaştı
Barbie, Hot Wheels ve American Girl gibi dünyaca ünlü oyuncak markalarının üreticisi Mattel, yapay zeka alanındaki gelişmelere ayak uydurmak amacıyla OpenAI ile stratejik bir ortaklığa gitti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği sayesinde Mattel markalarına ait oyuncak ve oyunlar, OpenAI'nin üretken yapay zeka teknolojileriyle donatılacak. İlk AI destekli ürünün 2025 yılı sona ermeden tanıtılması bekleniyor.
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Mattel, yeni oyuncak ve deneyimlerin yaşa uygun, güvenli ve mahremiyet odaklı olacağını açıkladı.
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Mattel, yeni oyuncak ve deneyimlerin yaşa uygun, güvenli ve mahremiyet odaklı olacağını açıkladı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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