Barbie Bebek Üreticisi Mattel Yapay Zeka İçin OpenAI İle Anlaştı

Mattel’in açıklamasına göre, OpenAI'nin üretken yapay zeka yetenekleri, Barbie, Hot Wheels, American Girl, Polly Pocket, UNO ve Masters of the Universe gibi popüler markalarla buluşturulacak. Ortaya çıkacak ürünlerin, oyun deneyiminden hikaye anlatımına kadar farklı alanlarda yenilik sunması bekleniyor. Şirketin ChatGPT destekli bir Barbie ya da içerik üretimini hızlandıracak AI araçları geliştirme ihtimali, şimdiden sektörün ilgisini çekmiş durumda.

Yapay zeka, Mattel’in kurumsal süreçlerine de entegre edilecek. ChatGPT Enterprise gibi araçlar sayesinde şirket çalışanları, ürün geliştirme, içerik üretimi ve yaratıcılık gerektiren süreçlerde daha hızlı ve etkili çalışabilecek.