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Barbie Bebek Üreticisi Mattel Yapay Zeka İçin OpenAI İle Anlaştı

Barbie Bebek Üreticisi Mattel Yapay Zeka İçin OpenAI İle Anlaştı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 11:54

Barbie, Hot Wheels ve American Girl gibi dünyaca ünlü oyuncak markalarının üreticisi Mattel, yapay zeka alanındaki gelişmelere ayak uydurmak amacıyla OpenAI ile stratejik bir ortaklığa gitti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği sayesinde Mattel markalarına ait oyuncak ve oyunlar, OpenAI'nin üretken yapay zeka teknolojileriyle donatılacak. İlk AI destekli ürünün 2025 yılı sona ermeden tanıtılması bekleniyor.

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Mattel, yeni oyuncak ve deneyimlerin yaşa uygun, güvenli ve mahremiyet odaklı olacağını açıkladı.

Mattel, yeni oyuncak ve deneyimlerin yaşa uygun, güvenli ve mahremiyet odaklı olacağını açıkladı.

Mattel’in açıklamasına göre, OpenAI'nin üretken yapay zeka yetenekleri, Barbie, Hot Wheels, American Girl, Polly Pocket, UNO ve Masters of the Universe gibi popüler markalarla buluşturulacak. Ortaya çıkacak ürünlerin, oyun deneyiminden hikaye anlatımına kadar farklı alanlarda yenilik sunması bekleniyor. Şirketin ChatGPT destekli bir Barbie ya da içerik üretimini hızlandıracak AI araçları geliştirme ihtimali, şimdiden sektörün ilgisini çekmiş durumda.

Yapay zeka, Mattel’in kurumsal süreçlerine de entegre edilecek. ChatGPT Enterprise gibi araçlar sayesinde şirket çalışanları, ürün geliştirme, içerik üretimi ve yaratıcılık gerektiren süreçlerde daha hızlı ve etkili çalışabilecek.

Mattel, yeni oyuncak ve deneyimlerin yaşa uygun, güvenli ve mahremiyet odaklı olacağını açıkladı.

Mattel, yeni oyuncak ve deneyimlerin yaşa uygun, güvenli ve mahremiyet odaklı olacağını açıkladı.

Öte yandan Mattel, düşen oyuncak satışlarının ardından markalarını sinema, televizyon ve mobil oyunlara taşıyarak fikri mülkiyetlerini daha geniş alanlara yaymaya devam ediyor. 2023 yapımı Barbie filminin başarısını takiben, şirketin halihazırda geliştirme sürecinde olan ondan fazla film projesi bulunuyor.

Şirket ayrıca, devam eden ekonomik belirsizlikler ve gümrük tarifelerinden kaynaklı maliyet artışları nedeniyle 2025 yılına ilişkin mali hedeflerini askıya aldı ve bazı ürünlerde fiyat artışına gideceğini duyurdu.

Yapay zeka destekli Barbie mi geliyor?

Yapay zeka destekli Barbie mi geliyor?

Henüz resmi olarak duyurulmuş bir ürün olmamakla birlikte, ortaklığın en çok dikkat çeken olasılığı ChatGPT entegrasyonuna sahip bir Barbie oyuncağı. Bu ihtimal hem sektörde hem de medya kanallarında büyük merak uyandırmış durumda.

Mattel ve OpenAI cephesinden gelen açıklamalarda, detaylar gizli tutulsa da yenilikçi ürünlerin planlandığı sinyalleri verildi. Ayrıca teknolojinin, senaryo yazımı gibi yaratıcı içerik üretim süreçlerine de entegre edileceği belirtildi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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