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İşin Ustasına Sorduk: Hangi Yapay Zeka Aracını Hangi İhtiyaç İçin Kullanmalı?

İşin Ustasına Sorduk: Hangi Yapay Zeka Aracını Hangi İhtiyaç İçin Kullanmalı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 11:35

Kısa bir süre içerisinde büyük gelişmeler yaşanan yapay zeka dünyasını yakından takip etmek oldukça zor bir hal aldı. Eğer hala yapay zeka denince aklınıza sadece ChatGPT geliyorsa, biraz geride kalmış olabilirsiniz. Birçok şirket, yapay zekaya yatırımlar yaparak kendilerini bu alanda geliştirdi. Ortaya da farklı alanlarda uzmanlaşmış yapay zekalar çıktı. Peki hangi yapay zekayı, hangi alanda kullanmalısınız?

İşte ihtiyacınıza göre yapay zeka araçları!

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Genel Asistanlık İçin Kullanabileceğiniz Yapay Zekalar

Genel Asistanlık İçin Kullanabileceğiniz Yapay Zekalar

Öncelikle tüm bu sorularımızın cevaplarını ChatGPT'den aldığımızı belirtelim. Birçok konuda ChatGPT'yi görmeniz biraz taraflı mı değil mi ona siz karar verin! :)

İşte günlük konuşmalar, soru cevaplar ve bilgi almak için kullanabileceğiniz en iyi yapay zekalar:

  • Günlük konuşmalar, ödevler, özetleme ChatGPT (OpenAI)

  • Anında sesli sohbet (mobilde) Pi (Inflection), ChatGPT sesli mod

  • Kendi asistanını oluşturma Claude (Anthropic) veya ChatGPT Custom GPTs

  • Hızlı haber özeti, komut yazımı Gemini (Google)

İçerik, Metin, Blog, Senaryo İçin Kullanabileceğiniz Yapay Zekalar

İçerik, Metin, Blog, Senaryo İçin Kullanabileceğiniz Yapay Zekalar

İster bir çalışan olun ister bir öğrenci, metinlere her zaman ihtiyacınız var. Aşağıdaki yapay zekalar bu konularda size en güzel cevapları verecektir:

  • Blog, SEO, sosyal medya postu Jasper AI, Writesonic, Copy.ai

  • Hikaye/senaryo, yaratıcı yazı ChatGPT, Sudowrite, NovelAI

  • Teknik içerik ve akademik yazımScite Assistant, Consensus, Perplexity.ai

  • e-Posta/iş yazışmaları GrammarlyGO, ChatGPT, Wordtune

Kodlama, Yazılım ve Hata Ayıklamak İçin Yapay Zekalar

Kodlama, Yazılım ve Hata Ayıklamak İçin Yapay Zekalar

Kod yazımı için en iyi yapay zeka uygulamaları ise şekilde:

  • Kodlama, algoritma tasarımı ChatGPT, GitHub Copilot

  • Hata düzeltme, kod analizi CodeWhisperer (AWS), Phind

  • Teknik dökümantasyon üretme Cursor, Claude, ChatGPT

Peki Hangi Yapay Zeka Görsel, Video Oluşturur?

Peki Hangi Yapay Zeka Görsel, Video Oluşturur?

En iyi görsel oluşturan yapay zekalar ise aşağıdaki gibidir:

  • Gerçekçi resimler, mimari, insanlar Midjourney, DALL·E 3 (ChatGPT içi)

  • Video üretimi Sora (OpenAI) (şu an kapalı beta), Runway ML, Pika

  • Logolar, illüstrasyonlar Looka, Canva AI, Designs.ai

  • Fotoğraf rötuş, yükseltme Remini, Topaz AI, Adobe Firefly

Ses, Müzik ve Konuşma Üretiminde En İyi Yapay Zekalar

Ses, Müzik ve Konuşma Üretiminde En İyi Yapay Zekalar

Müziğe meraklı biriyseniz bu yapay zeka araçlarını inceleyebilirsiniz:

  • Müzik üretimi Suno, Soundraw, Aiva, Boomy

  • Ses klonlama ElevenLabs, PlayHT

  • Metni sese çevirme Murf.ai, Lovo.ai, TTSLabs

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Veri Analizleri, Sunumlar, Excel...Peki Hangi Yapay Zeka?

Veri Analizleri, Sunumlar, Excel...Peki Hangi Yapay Zeka?

İşte bu yapay zekalar çalışanların işini çok kolaylaştıracak:

  • Excel formülü yazdırma ChatGPT, Excelformulabot

  • Grafik ve tablo üretimiChatGPT + Python aracı, Tableau AI, PowerBI Copilot

  • Sunum hazırlama Tome, Beautiful.ai, Gamma App

Öğrenciler Toplanın: Eğitim İçin En İyi Yapay Zekalar

Öğrenciler Toplanın: Eğitim İçin En İyi Yapay Zekalar

  • Soru çözümü, test hazırlığı ChatGPT, Khanmigo (Khan Academy), Quizlet AI

  • Özel ders gibi konu anlatımı Socratic (Google), AskYourPDF + ChatGPT

  • Belge, PDF çalışma Humata.ai, ChatPDF, PDF.ai

E-Ticaret, Pazarlama, İş Konusundaki En İyi Yapay Zekalar

E-Ticaret, Pazarlama, İş Konusundaki En İyi Yapay Zekalar

  • Ürün açıklamaları Copy.ai, Jasper AI, Shopify Magic

  • Reklam metni AdCreative.ai, Anyword, Writesonic

  • Müşteri hizmeti için bot Tidio AI, Intercom AI, Drift

Hukukçularımızı da Unutmadık: Hukuk, Finans ve Belge İnceleme İçin En İyi Yapay Zeka

Hukukçularımızı da Unutmadık: Hukuk, Finans ve Belge İnceleme İçin En İyi Yapay Zeka

  • Hukuki belge analizi Harvey AI, Spellbook, Lexion

  • Finansal rapor inceleme FinChat, ChatGPT, Koyfin AI

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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