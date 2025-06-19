İşin Ustasına Sorduk: Hangi Yapay Zeka Aracını Hangi İhtiyaç İçin Kullanmalı?
Kısa bir süre içerisinde büyük gelişmeler yaşanan yapay zeka dünyasını yakından takip etmek oldukça zor bir hal aldı. Eğer hala yapay zeka denince aklınıza sadece ChatGPT geliyorsa, biraz geride kalmış olabilirsiniz. Birçok şirket, yapay zekaya yatırımlar yaparak kendilerini bu alanda geliştirdi. Ortaya da farklı alanlarda uzmanlaşmış yapay zekalar çıktı. Peki hangi yapay zekayı, hangi alanda kullanmalısınız?
İşte ihtiyacınıza göre yapay zeka araçları!
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Genel Asistanlık İçin Kullanabileceğiniz Yapay Zekalar
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İçerik, Metin, Blog, Senaryo İçin Kullanabileceğiniz Yapay Zekalar
Kodlama, Yazılım ve Hata Ayıklamak İçin Yapay Zekalar
Peki Hangi Yapay Zeka Görsel, Video Oluşturur?
Ses, Müzik ve Konuşma Üretiminde En İyi Yapay Zekalar
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Veri Analizleri, Sunumlar, Excel...Peki Hangi Yapay Zeka?
Öğrenciler Toplanın: Eğitim İçin En İyi Yapay Zekalar
E-Ticaret, Pazarlama, İş Konusundaki En İyi Yapay Zekalar
Hukukçularımızı da Unutmadık: Hukuk, Finans ve Belge İnceleme İçin En İyi Yapay Zeka
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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