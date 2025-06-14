Google'da Bir İlk: Google’ın Baş Yapay Zeka Mimarı Koray Kavukçuoğlu Oldu

Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu, Google'ın Baş Yapay Zeka Mimarı oldu. İlk kez oluşturulan bu pozisyona Google DeepMind Baş Teknolojisi Sorumlusu Kavukçuoğlu atandı. Kavukçuoğlu bu göreviyle artık Google CEO’su Sundar Pichai ile doğrudan çalışacak. Pichai, Kavukçuoğlu’nun görevini çalışanlara gönderdiği bilgi notuyla duyurdu. Pichai gönderdiği notta Kavukçuoğlu’nun yeni görevinde dünya lideri yapay zeka modellerini ürünlere daha hızlı entegre etme konusunda destek sağlayacağı belirtildi.

Kavukçuoğlu yeni göreviyle birlikte Londra’dan Kaliforniya’ya geçiş yapacak. Google’un bu adımı şirketin yapay zeka alanında yatırımlarının ve büyüme hedefinin artacağına işaret ediyor.