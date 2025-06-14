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Google'da Bir İlk: Google’ın Baş Yapay Zeka Mimarı Koray Kavukçuoğlu Oldu

Google'da Bir İlk: Google’ın Baş Yapay Zeka Mimarı Koray Kavukçuoğlu Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.06.2025 - 13:46

Yapay zeka teknolojisine ağırlık vermeyi planlayan ve yapay zekayı hızlı geliştirmeyi amaçlayan Google’dan yeni adım geldi. Google DeepMind Baş Teknolojisi Sorumlusu Koray Kavukçuoğlu, Google’ın ilk baş yapay zeka mimarı’ oldu. Kavukçuoğlu, Google CEO’su Sundar Pichai’ye doğrudan raporlama gerçekleştirecek. Pichai ise Kavukçuoğlu’nun yeni göreve getirilmesine dair Google çalışanlarına bilgi notu gönderdi.

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Google'ın yapay zekası ona emanet edildi!

Google'ın yapay zekası ona emanet edildi!

Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu, Google'ın Baş Yapay Zeka Mimarı oldu. İlk kez oluşturulan bu pozisyona Google DeepMind Baş Teknolojisi Sorumlusu Kavukçuoğlu atandı. Kavukçuoğlu bu göreviyle artık Google CEO’su Sundar Pichai ile doğrudan çalışacak. Pichai, Kavukçuoğlu’nun görevini çalışanlara gönderdiği bilgi notuyla duyurdu. Pichai gönderdiği notta Kavukçuoğlu’nun yeni görevinde dünya lideri yapay zeka modellerini ürünlere daha hızlı entegre etme konusunda destek sağlayacağı belirtildi.

Kavukçuoğlu yeni göreviyle birlikte Londra’dan Kaliforniya’ya geçiş yapacak. Google’un bu adımı şirketin yapay zeka alanında yatırımlarının ve büyüme hedefinin artacağına işaret ediyor.

Google’ın baş yapay zeka mimarı Koray Kavukçuoğlu kimdir?

Google’ın baş yapay zeka mimarı Koray Kavukçuoğlu kimdir?

Koray Kavukçuoğlu hangi okuldan mezun? Kavukçuoğlu'nun eğitim hayatı:

Koray Kavukçuoğlu, 1994-1999 yılları arasında ODTÜ’de Uzay Mühendisliği eğitimi gördü. Master eğitimini de aynı bölümde tamamlayan Kavukçuoğlu, New York Üniversitesi’nde 2003-2005 yılları arasında Bilgisayar Bilimi eğitimini tamamladı. 

Koray Kavukçuoğlu'nun çalıştığı şirketler:

Aynı okul ve bölümden doktora yapan Kavukçuoğlu'nun çalıştığı yerler şöyle:

Roketsan’da 4 sene boyunca çalışan Kavukçuoğlu, Siemens, ABD merkezli kurumsal araştırma laboratuvarı ağı NEC Laboratories ve Google'da staj yaptı. 

NEC Laboratories'de Araştırma Bilimcisi olarak 1 sene çalışan Kavukçuoğlu, Araştırma Bilimcisi olarak başladı Google DeepMind’da çeşitli görevlerde bulundu. Kavukçuoğlu, yaklaşık 13 sene boyunca Google DeepMind’da görevde bulundu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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