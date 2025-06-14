Google'da Bir İlk: Google’ın Baş Yapay Zeka Mimarı Koray Kavukçuoğlu Oldu
Yapay zeka teknolojisine ağırlık vermeyi planlayan ve yapay zekayı hızlı geliştirmeyi amaçlayan Google’dan yeni adım geldi. Google DeepMind Baş Teknolojisi Sorumlusu Koray Kavukçuoğlu, Google’ın ilk baş yapay zeka mimarı’ oldu. Kavukçuoğlu, Google CEO’su Sundar Pichai’ye doğrudan raporlama gerçekleştirecek. Pichai ise Kavukçuoğlu’nun yeni göreve getirilmesine dair Google çalışanlarına bilgi notu gönderdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google'ın yapay zekası ona emanet edildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google’ın baş yapay zeka mimarı Koray Kavukçuoğlu kimdir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın