Fatih Portakal Ekranlara Veda Etti: Sözcü TV'de Son Yayınını Gerçekleştirdi

Kendi has üslubuyla yıllardır ekranların sevilen ismi olan Fatih Portakal'ın vedası sevenlerini üzdü. Ancak bu vedanın ardından bir soru gündeme geldi: Fatih Portakal'ın yerine kim gelecek?

Bu sorunun yanıtı gizemini koruyor. Sözcü TV'den resmi bir açıklama gelmezken yeni gelecek ismin Ağustos ayında belli olacağı tahmin ediliyor.