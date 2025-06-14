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Fatih Portakal Ekranlara Veda Etti: Sözcü TV'de Son Yayınını Gerçekleştirdi

Fatih Portakal Ekranlara Veda Etti: Sözcü TV'de Son Yayınını Gerçekleştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.06.2025 - 13:07

Yaklaşık iki senedir Sözcü TV ana haberini sunan gazeteci Portakal, ekranlara veda etti. 13 Haziran Cuma günü son yayınını gerçekleştiren Portakal, vedasını “Bekle beni yaşam” sözleriyle duyurdu. Kemik bir seyirci kitlesine sahip olan Portakal'ın vedasının ardından 'Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?' sorusunun yanıtı merak edildi.

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Haziran ayında sık sık emekliliğe ayrılacağını belirten Fatih Portakal, son yayınını gerçekleştirdi.

Haziran ayında sık sık emekliliğe ayrılacağını belirten Fatih Portakal, son yayınını gerçekleştirdi.

Fatih Portakal, televizyon ekranında son yayınını 13 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. 2023 yılından bu yana Sözcü TV'de ana haberi sunan Fatih Portakal, veda konuşması gerçekleştirdi.

Fatih Portakal ayrıldı: "Bekle beni yeni yaşam."

Fatih Portakal ayrıldı: "Bekle beni yeni yaşam."

Portakal'ın veda sözleri şöyle oldu:

'Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü TV'ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam.'

Fatih Portakal'ın yerine kim gelecek?

Fatih Portakal'ın yerine kim gelecek?

Kendi has üslubuyla yıllardır ekranların sevilen ismi olan Fatih Portakal'ın vedası sevenlerini üzdü. Ancak bu vedanın ardından bir soru gündeme geldi: Fatih Portakal'ın yerine kim gelecek?

Bu sorunun yanıtı gizemini koruyor. Sözcü TV'den resmi bir açıklama gelmezken yeni gelecek ismin Ağustos ayında belli olacağı tahmin ediliyor.

Fatih Portakal ekranlara bu sözlerle veda etti👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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