Fatih Portakal Ekranlara Veda Etti: Sözcü TV'de Son Yayınını Gerçekleştirdi
Yaklaşık iki senedir Sözcü TV ana haberini sunan gazeteci Portakal, ekranlara veda etti. 13 Haziran Cuma günü son yayınını gerçekleştiren Portakal, vedasını “Bekle beni yaşam” sözleriyle duyurdu. Kemik bir seyirci kitlesine sahip olan Portakal'ın vedasının ardından 'Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?' sorusunun yanıtı merak edildi.
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Haziran ayında sık sık emekliliğe ayrılacağını belirten Fatih Portakal, son yayınını gerçekleştirdi.
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Fatih Portakal ayrıldı: "Bekle beni yeni yaşam."
Fatih Portakal'ın yerine kim gelecek?
Fatih Portakal ekranlara bu sözlerle veda etti👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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