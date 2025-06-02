Fatih Portakal'dan İzmir'deki İşçi Grevine Destek: "Haklı Buluyorum"
Sözcü TV’den Fatih Portakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 23 bin işçinin katıldığı greve destek verdiğini söyledi.
Grevi sorun olarak görmediğini ifade eden Portakal, “Örgütlü mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bana diyebilirsiniz, ‘asgari ücret 22 bin liraymış’ diye, o hükümetin ayıbı” dedi.
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Türkiye’de uzun zamandır olmayan geniş çaplı işçi grevi İzmir’de yaşanıyor.
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Gazeteci Fatih Portakal, İzmir’de düzenlenen geniş çaplı işçi eylemini desteklediği açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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