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Fatih Portakal'dan İzmir'deki İşçi Grevine Destek: "Haklı Buluyorum"

Fatih Portakal'dan İzmir'deki İşçi Grevine Destek: "Haklı Buluyorum"

İzmir fatih portakal
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2025 - 23:38

Sözcü TV’den Fatih Portakal, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 23 bin işçinin katıldığı greve destek verdiğini söyledi.

Grevi sorun olarak görmediğini ifade eden Portakal, “Örgütlü mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bana diyebilirsiniz, ‘asgari ücret 22 bin liraymış’ diye, o hükümetin ayıbı” dedi.

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Türkiye’de uzun zamandır olmayan geniş çaplı işçi grevi İzmir’de yaşanıyor.

Türkiye’de uzun zamandır olmayan geniş çaplı işçi grevi İzmir’de yaşanıyor.

DİSK’e bağlı 23 bin İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı grev kararı aldıklarını duyurmuştu. “Eşit işe eşit ücret” talebi ile toplanan işçiler, maaşlarının yükseltilmesini talep ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ise sendikanın isteklerinin bütçelerini aştığını ifade ederek talepleri reddediyor.

Gazeteci Fatih Portakal, İzmir’de düzenlenen geniş çaplı işçi eylemini desteklediği açıkladı.

Gazeteci Fatih Portakal, İzmir’de düzenlenen geniş çaplı işçi eylemini desteklediği açıkladı.

Fatih Portakal, asgari ücretin 22 bin lira olmasının hükümetin ayıbı olduğunu, bu eylemin Konya’da olsa hükümetin bastıracağının da doğru olduğunu ancak işçilerin mücadelesinin haklı olduğunu ifade etti.

Fatih Portakal’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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