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Z Kuşağı Nedir, Hangi Yaş Aralığını Kapsıyor? Z Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

Z Kuşağı Nedir, Hangi Yaş Aralığını Kapsıyor? Z Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

z kuşağı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 19:33

Dünyanın değişmesi teknolojinin ilerlemesi ile yeni çağda meydana gelen gelişmeler 2000 sonrası doğan çocukların daha farklı evrilmesine neden olmuştur. Bazı kriterlere göre belirlenebilen Z kuşağı çocuklarının önceki nesillere göre daha farklı özellikleri bulunmakta. Ülkemizde  nüfusunun çoğalmasıyla beraber siyasilerin ve toplum bilimcilerin gündemine kadar gelen Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı hangi yaş aralıklarından oluşur ve özellikleri nelerdir?

İşte Z kuşağının özellikleri...

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Z Kuşağı Nedir?

Z Kuşağı Nedir?

Z kuşağı ya da Z nesli (genellikle Gen Z olarak da kısaltılır), Milenyalleri (Gen Y) takip eden demografik gruptur. Bazı kaynaklarda 2001 ve 2010 arası doğan çocukları kapsayan Z Kuşağı, bazı kaynaklarda 1996 ve sonrasını kapsıyor. Demograflar ve araştırmacılar tipik olarak 1990'ların ortasından sonuna kadar doğum yıllarını kullanırken, neslin sona erdiği doğum yıllarında fikir birliğine varılamamıştır. Z Kuşağı üyeleri genç yaşlardan beri dijital teknoloji kullanmaktadır ve İnternet ve sosyal medyada rahattır, ancak dijital olarak okuryazar değillerdir.

2012 yılında, USA Today, online platformunda okuyucuların Milenyallerden sonraki gelecek neslin adını seçmeleri için bir yarışma düzenledi. Z Kuşağı adı önerildi.

Ayrıca çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.

Z Kuşağı Özellikler Nelerdir?

Z Kuşağı Özellikler Nelerdir?

  • Z kuşağı temsilcilerinin analitik ve hızlı düşünme metotlarının oldukça yüksek olduğunu belirtmek mümkündür.

  • Takım çalışmalarına yatkın olmayan bu kuşağın kendilerine olan özgüvenleri yüksektir.

  • Özgürlerdir, bağımsızdırlar ve onlar adına mümkün olmayan herhangi bir şey yoktur.

  • Ailelerinin onlara değişik baktıkları gerçeği üzerinde fikir sahibi olmaları çok yüksektir.

  • Tamamen teknolojinin hakim olduğu çağda doğmuş olmalarından ötürü teknoloji ile devamlı iç içe yaşayan bu kuşak ''internet kuşağı'' şeklinde de adlandırılmaktadır.

  • Özveri sergileme, çaba harcama Z kuşağına göre olmayan durumlardır. Teknolojinin sayesinde bilgiye oldukça çabuk ulaştıklarından ötürü hızlı yaşamaya alışkındırlar.

Z Kuşağı Hangi Yıllar?

Z Kuşağı Hangi Yıllar?

Z kuşağı veya Z jenerasyonu, Y Kuşağı'ndan sonra gelen ve Alfa Kuşağı'ndan önce gelen bir demografik kuşaktır. 2001 ile 2012 yılları arasında doğan kişilerden oluşmaktadır. Bazı araştırmacılar ve medya bu kuşağı takribi 1990'lı yılların ortalarından 2010'lu yıllar başlayana kadar doğan kişilerin oluşturduğunu söylemektedir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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