Z Kuşağı Nedir, Hangi Yaş Aralığını Kapsıyor? Z Kuşağının Özellikleri Nelerdir?
Dünyanın değişmesi teknolojinin ilerlemesi ile yeni çağda meydana gelen gelişmeler 2000 sonrası doğan çocukların daha farklı evrilmesine neden olmuştur. Bazı kriterlere göre belirlenebilen Z kuşağı çocuklarının önceki nesillere göre daha farklı özellikleri bulunmakta. Ülkemizde nüfusunun çoğalmasıyla beraber siyasilerin ve toplum bilimcilerin gündemine kadar gelen Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı hangi yaş aralıklarından oluşur ve özellikleri nelerdir?
İşte Z kuşağının özellikleri...
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Z Kuşağı Nedir?
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Z Kuşağı Özellikler Nelerdir?
Z Kuşağı Hangi Yıllar?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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