Yüzde Kaç Z Kuşağısın?

Sen hem Z kuşağının hem de eski dünyanın özelliklerini taşıyan ilginç bir karışımsın. Teknolojiyle aran iyi, sosyal medyayı yakından takip ediyorsun ama bir noktada “gerçek hayat” senin için hâlâ daha kıymetli. Kimi zaman dijitalleşmeye ayak uyduruyor, kimi zaman ise analog değerlerine sarılıyorsun. Toplumsal duyarlılığın var ama bazen bu ses kalabalığında kaybolabiliyorsun. Her gündeme koşmaktan ziyade, seçtiğin konularda derinleşiyorsun. Bu seni hem daha sağlam hem de daha temkinli biri yapıyor. Trendleri takip ediyorsun ama onlar seni yönetmiyor. Senin kuşağın ne olursa olsun, kendi yolunu çizmeyi bilen bir nesil. Ne tam içindesin ne de tamamen dışında... Ama bu seni benzersiz kılıyor. Denge sende!