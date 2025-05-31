Yüzde Kaç Z Kuşağısın?
Z Kuşağı; dijital dünyada doğmuş, esneklikle büyümüş, özgürlükten beslenen ve değişime yön veren bir nesil. Ama herkes gerçekten Z kuşağı ruhuna sahip mi? Bu testte alışkanlıkların, sosyal medya kullanımın, dünya görüşün ve yaşam tarzına göre senin ne kadar Z kuşağı olduğuna bakıyoruz! Bakalım sen dijital yerlilerden misin, yoksa hâlâ analog zamanların mı temsilcisisin?
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1. Twitter mı diyorsun, X mi?
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2. En çok kullandığın sosyal medya?
3. Sence dünyanın en büyük problemi ne?
4. En çok hangi platformdan haber alırsın?
5. Bir içerik izlerken hangisine daha çok dikkat edersin?
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6. Şu dört kavramdan hangisi sana daha yakın?
7. Sohbet ederken hangisini daha çok kullanırsın?
8. Bir yere giderken ilk yaptığın şey?
9. Hayat mottonu bir cümleyle anlat!
10. Para kazanmak için hangisini seçerdin?
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%90 Z Kuşağısın!
%65 Z Kuşağısın!
%40 Z Kuşağısın!
%15 Z Kuşağısın!
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