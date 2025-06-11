Date Ne Demek? Date Çıkmak Ne Anlama Geliyor?
Sosyal medyanın da etkisiyle Z kuşağından ek sık kullandığımı kelimelerden biri ‘date’ (Okunuşu ‘deyt’) oldu. İngilizce’de ‘tarih’ anlamına gelen bu kelime son yıllarda ilişki terimlerinden biri oldu. “Date’e çıkıyorum”, “Date’im var” cümlelerini sıklıkla duymaya başladıysanız bu içeriğimiz tam size göre. Date Ne Demek? Date Çıkmak Ne Anlama Geliyor? Date Kelimesi Ne İçin Kullanılıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Date Ne Demek? Date Çıkmak Ne Anlama Geliyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın