Sosyal medyanın da etkisiyle Z kuşağından ek sık kullandığımı kelimelerden biri ‘date’ (Okunuşu ‘deyt’) oldu. İngilizce’de ‘tarih’ anlamına gelen bu kelime son yıllarda ilişki terimlerinden biri oldu. “Date’e çıkıyorum”, “Date’im var” cümlelerini sıklıkla duymaya başladıysanız bu içeriğimiz tam size göre. Date Ne Demek? Date Çıkmak Ne Anlama Geliyor? Date Kelimesi Ne İçin Kullanılıyor?