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Date Ne Demek? Date Çıkmak Ne Anlama Geliyor?

Date Ne Demek? Date Çıkmak Ne Anlama Geliyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.06.2025 - 13:49

Sosyal medyanın da etkisiyle Z kuşağından ek sık kullandığımı kelimelerden biri ‘date’ (Okunuşu ‘deyt’) oldu. İngilizce’de ‘tarih’ anlamına gelen bu kelime son yıllarda ilişki terimlerinden biri oldu. “Date’e çıkıyorum”, “Date’im var” cümlelerini sıklıkla duymaya başladıysanız bu içeriğimiz tam size göre. Date Ne Demek? Date Çıkmak Ne Anlama Geliyor? Date Kelimesi Ne İçin Kullanılıyor?

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Date Ne Demek? Date Çıkmak Ne Anlama Geliyor?

Date Ne Demek? Date Çıkmak Ne Anlama Geliyor?

Sosyal medyada sıklıkla “Date’im var”, “Date’e çıkacağım” ifadelerine denk gelmişsinizdir. İngilizce’de ‘tarih’, ‘randevu’ anlamına gelen ‘date’ kelimesi günümüzde Z kuşağı tarafından ilişki terimi haline geldi. 

Date ne demek? Date Çıkmak Ne Anlama Geliyor? 

Date kelimesi ‘buluşma’, flörtle buluşmaya gitme anlamında kullanılıyor. Date kelimesi, özellikle romantik ilişkilerde iki kişinin birbirleriyle zaman geçirmek üzere planlı olarak buluşmasını ifade ediyor. “Date’im var” ifadesi “randevum var” anlamına geliyor. “First date” ise “İlk buluşma” anlamında kullanılıyor.

Bu buluşma duygusal bağların kurulması, karşılıklı ilgilerin keşfedilmesi ve ilişkinin gelişmesi için önemli bir görüşmedir.

Date kelimesinin anlamı şöyle:

  • Zaman

  • Tarih

  • Randevu

  • Biriyle çıkmak, görüşmek

  • Randevuya çıkmak

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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