Flört Piyasası Canlanır: Instagram'a Yeni "Arkadaşlarla Birlikte" Özelliği Geldi!

Son güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulan 'Arkadaşlarla Birlikte' özelliğiyle artık arkadaşlarınızın beğendiği reels videolarını görebiliyorsunuz. Örneğin bir reels videosuna tıkladınız ve bu videoyu arkadaşınız daha önce beğenmiş. İşte o zaman sağ üst köşede arkadaşınızın profil fotoğrafını görüyorsunuz.

Dahası da var! Sağ üst köşedeki profil resmine tıklayıp arkadaşınızın beğendiği diğer reels videolarını da görebiliyorsunuz. Yani sizin anlayacağınız tam bir stalk aracı doğdu.