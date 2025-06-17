Flört Piyasası Canlanır: Instagram'a Yeni "Arkadaşlarla Birlikte" Özelliği Geldi!
Instagram'ın ilk zamanlarını hatırlayan oldlar burada mı? Bir sekmede arkadaşlarınızın hareketlerini görebiliyordunuz. Dolayısıyla flörtünüzün, hoşlandığınız kişinin beğenilerini görebiliyor, eklediği arkadaşları takip edebiliyordunuz. Ne zaman ki bu özellik kaldırıldı işte o zaman flört piyasasına büyük bir darbe indi!
Neyse ki Instagram'a yepyeni bir özellik geldi: Arkadaşlarla Birlikte.
Peki nedir bu 'Arkadaşlarla Birlikte' özelliği?
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Instagram'a flört piyasasını yeniden şekillendirecek bir özellik geldi.
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Bu özelliği keşfeden kişiler soluğu X'te aldı.
Bundan sonra arkadaşlarınızı rahatça darlayabilirsiniz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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