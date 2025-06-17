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Flört Piyasası Canlanır: Instagram'a Yeni "Arkadaşlarla Birlikte" Özelliği Geldi!

Flört Piyasası Canlanır: Instagram'a Yeni "Arkadaşlarla Birlikte" Özelliği Geldi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 22:48

Instagram'ın ilk zamanlarını hatırlayan oldlar burada mı? Bir sekmede arkadaşlarınızın hareketlerini görebiliyordunuz. Dolayısıyla flörtünüzün, hoşlandığınız kişinin beğenilerini görebiliyor, eklediği arkadaşları takip edebiliyordunuz. Ne zaman ki bu özellik kaldırıldı işte o zaman flört piyasasına büyük bir darbe indi! 

Neyse ki Instagram'a yepyeni bir özellik geldi: Arkadaşlarla Birlikte. 

Peki nedir bu 'Arkadaşlarla Birlikte' özelliği?

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Instagram'a flört piyasasını yeniden şekillendirecek bir özellik geldi.

Instagram'a flört piyasasını yeniden şekillendirecek bir özellik geldi.

Son güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulan 'Arkadaşlarla Birlikte' özelliğiyle artık arkadaşlarınızın beğendiği reels videolarını görebiliyorsunuz. Örneğin bir reels videosuna tıkladınız ve bu videoyu arkadaşınız daha önce beğenmiş. İşte o zaman sağ üst köşede arkadaşınızın profil fotoğrafını görüyorsunuz.

Dahası da var! Sağ üst köşedeki profil resmine tıklayıp arkadaşınızın beğendiği diğer reels videolarını da görebiliyorsunuz. Yani sizin anlayacağınız tam bir stalk aracı doğdu.

Bu özelliği keşfeden kişiler soluğu X'te aldı.

Bu özelliği keşfeden kişiler soluğu X'te aldı.
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Bundan sonra arkadaşlarınızı rahatça darlayabilirsiniz.

Bundan sonra arkadaşlarınızı rahatça darlayabilirsiniz.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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