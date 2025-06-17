Sen de mi Brütüs? WhatsApp da Bundan Sonra Reklam Gösterecek!
Teknoloji çağı, tüketim çağı, hız çağı...İçinde yaşadığımız çağa ne derseniz deyin aslında hepsinin işaret ettiği durum, aynı. Şu günlerde hızlı tüketim için yaşıyor, teknolojinin içerisinde kayboluyoruz. Kafamızı nereye çevirirsek çevirelim buna dair de bir işaret görüyoruz. Reklamlar her yanımızı sarmış durumda.
Fakat kötü bir haberimiz var, bu kez kaçamayacağımız bir yere daha reklamlar geliyor: WhatsApp!
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WhatsApp reklam göstermeye başlayacak.
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Peki nasıl oldu da WhatsApp bugüne kadar reklamsız gelebildi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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