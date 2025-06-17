Sen de mi Brütüs? WhatsApp da Bundan Sonra Reklam Gösterecek!

Biliyorsunuz ki sosyal medya uygulamaları, reklamlar sayesinde para kazanıyor. Peki WhatsApp nasıl oldu da reklamsızken para kazandı?

Öncelikle WhatsApp'ın arkasında Facebook ve Instagram'ın da sahibi olan Meta gibi büyük bir şirketin olmasının faydası elbette çok büyük. Fakat atladığımız bir konu var. WhatsApp, yalnızca bireysel kullanıcılara hizmet etmiyor.

WhatsApp aslında bireysel kullanıcılara ulaşmak isteyen ticari müşterilerden para kazanıyor. Her ne kadar ülkemizde yeni yeni 'kanallar' özelliği aktif olsa da birçok ülkede bu özellik yıllardır kullanılıyor. Öyle ki Hindistan'da WhatsApp üzerinden otobüs bileti almanın bile mümkün olduğu biliniyor.

Öte yandan bazı ücretsiz ve reklamsız uygulamalar da kullanıcılarından gelen 'bağışlar' sayesine hayatta kalıyor.