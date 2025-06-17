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Sen de mi Brütüs? WhatsApp da Bundan Sonra Reklam Gösterecek!

Sen de mi Brütüs? WhatsApp da Bundan Sonra Reklam Gösterecek!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 17:26

Teknoloji çağı, tüketim çağı, hız çağı...İçinde yaşadığımız çağa ne derseniz deyin aslında hepsinin işaret ettiği durum, aynı. Şu günlerde hızlı tüketim için yaşıyor, teknolojinin içerisinde kayboluyoruz. Kafamızı nereye çevirirsek çevirelim buna dair de bir işaret görüyoruz. Reklamlar her yanımızı sarmış durumda.

Fakat kötü bir haberimiz var, bu kez kaçamayacağımız bir yere daha reklamlar geliyor: WhatsApp!

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WhatsApp reklam göstermeye başlayacak.

WhatsApp reklam göstermeye başlayacak.

Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp, bugüne kadar hiçbir koşul olmaksızın ücretsiz hizmet vermişti. WhatsApp, bundan sonra reklam göstermeye başlayacağını duyurdu.

Bu yeni uygulamaya göre WhatsApp'ın ana şirketi olan Meta, WhatsApp'ı kullanan milyarlarca kullanıcı sayesinde yeni bir gelir akışı elde edecek. Neyse ki reklamlar, sohbet sırasında değil uygulamanın her gün 1,5 milyar kişi tarafından kullanılan 'Güncellemeler' sekmesinde yer alacak. Bu değişiklik aslına bakarsanız, WhatsApp'ın kurucuları Jan Koum ve Brian Acton'ın verdiği 'platformu reklamsız tutma' sözüne pek de uyuşmuyor.

Peki nasıl oldu da WhatsApp bugüne kadar reklamsız gelebildi?

Peki nasıl oldu da WhatsApp bugüne kadar reklamsız gelebildi?

Biliyorsunuz ki sosyal medya uygulamaları, reklamlar sayesinde para kazanıyor. Peki WhatsApp nasıl oldu da reklamsızken para kazandı?

Öncelikle WhatsApp'ın arkasında Facebook ve Instagram'ın da sahibi olan Meta gibi büyük bir şirketin olmasının faydası elbette çok büyük. Fakat atladığımız bir konu var. WhatsApp, yalnızca bireysel kullanıcılara hizmet etmiyor. 

WhatsApp aslında bireysel kullanıcılara ulaşmak isteyen ticari müşterilerden para kazanıyor. Her ne kadar ülkemizde yeni yeni 'kanallar' özelliği aktif olsa da birçok ülkede bu özellik yıllardır kullanılıyor. Öyle ki Hindistan'da WhatsApp üzerinden otobüs bileti almanın bile mümkün olduğu biliniyor.

Öte yandan bazı ücretsiz ve reklamsız uygulamalar da kullanıcılarından gelen 'bağışlar' sayesine hayatta kalıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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