Bebek Ölümlerinden Sorumlu Tutulan Mama Firması Sadece Para Cezası Ödeyecek
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ABD’nin en büyük bebek maması üreticisi olan Abbott hakkında, bebek ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle ceza davası açılmayacağı iddia edildi. Şirket, davadan sadece para cezası ödeyerek kurtulacak. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, şirkete ceza davası açılmasını ABD hükümeti engelledi.
Kaynak: Independent Türkçe
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ABD’nin en büyük bebek maması üreticilerinden biri olan Abbott’un fabrikasında Cronobacter sakazakii bakterisi tespit edilmiş ve fabrika 2022’de kapatılmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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