Bebek Ölümlerinden Sorumlu Tutulan Mama Firması Sadece Para Cezası Ödeyecek

Independent Türkçe’nin Wall Street Journal'dan aktardığına göre şirket, mamalarını tüketen 4 bebeğin Cronobacter sakazakii bakterisi nedeniyle hastalanması ve bunlardan ikisinin hayatını kaybetmesiyle kendi ürünleri arasında bir ilişki olmadığını savunuyor.

ABD'li savcılar Abbott hakkında dava açmaya hazırlanırken, üst yönetimden gelen talep doğrultusunda ceza davası açılmamasına karar verildi.

Dava açmak yerine, federal fonlarla yapılan beslenme programlarının şirketten aldığı mamaların parasının devlete geri verilmesine karar verildiği aktarıldı. Şirket ayrıca yaşananlar nedeniyle para cezası da ödeyecek.