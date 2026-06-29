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Bebek Ölümlerinden Sorumlu Tutulan Mama Firması Sadece Para Cezası Ödeyecek

Bebek Ölümlerinden Sorumlu Tutulan Mama Firması Sadece Para Cezası Ödeyecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.06.2026 - 16:31
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ABD’nin en büyük bebek maması üreticisi olan Abbott hakkında, bebek ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle ceza davası açılmayacağı iddia edildi. Şirket, davadan sadece para cezası ödeyerek kurtulacak. Wall Street Journal'da yer alan habere göre, şirkete ceza davası açılmasını ABD hükümeti engelledi.

Kaynak: Independent Türkçe

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ABD’nin en büyük bebek maması üreticilerinden biri olan Abbott’un fabrikasında Cronobacter sakazakii bakterisi tespit edilmiş ve fabrika 2022’de kapatılmıştı.

ABD’nin en büyük bebek maması üreticilerinden biri olan Abbott’un fabrikasında Cronobacter sakazakii bakterisi tespit edilmiş ve fabrika 2022’de kapatılmıştı.

Independent Türkçe’nin Wall Street Journal'dan aktardığına göre şirket, mamalarını tüketen 4 bebeğin Cronobacter sakazakii bakterisi nedeniyle hastalanması ve bunlardan ikisinin hayatını kaybetmesiyle kendi ürünleri arasında bir ilişki olmadığını savunuyor.

ABD'li savcılar Abbott hakkında dava açmaya hazırlanırken, üst yönetimden gelen talep doğrultusunda ceza davası açılmamasına karar verildi.

Dava açmak yerine, federal fonlarla yapılan beslenme programlarının şirketten aldığı mamaların parasının devlete geri verilmesine karar verildiği aktarıldı. Şirket ayrıca yaşananlar nedeniyle para cezası da ödeyecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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