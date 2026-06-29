Atlar Pistte, Fiyatlar Adisyonda Yarıştı: 100. Gazi Koşusu'nda Dudak Uçuklatan Menü Fiyatı

60 binden fazla yarışseverin tribünleri hıncahınç doldurduğu tarihi günde, jokey Halis Karataş’ın idaresindeki 'Bay Nalçakan’ isimli safkan rakiplerini geride bırakarak büyük zaferin sahibi oldu. Ancak pistteki bu kıyasıya rekabetten çok, etkinlik alanındaki yeme içme fiyatları güne damgasını vurdu. Özellikle prestijli konukların ağırlandığı VIP alanında sunulan menülerin bedeli, vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Alkollü içeceklerin dahil olmadığı kişi başı özel menü ücreti tam 20.000 TL olarak belirlendi. İçerisinde ordövr tabağı, ara sıcaklar, hünkar beğendili kuzu incik ve meyveli irmik helvası gibi seçeneklerin bulunduğu bu menünün maliyetinin asgari ücret seviyelerine yakın olması sosyal medyada da gündem oldu.