Atlar Pistte, Fiyatlar Adisyonda Yarıştı: 100. Gazi Koşusu'nda Dudak Uçuklatan Menü Fiyatı
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Türk atçılığının bir asırlık geleneği olan ve bu yıl 100.’sü düzenlenen Gazi Koşusu'nda birinciliği Halis Karataş’ın bindiği 'Bay Nalçakan’ kazanırken, Veliefendi Hipodromu'ndaki coşkuda kişi başı 20.000 TL'lik VIP menü fiyatları gündem oldu. Neredeyse bir asgari ücrete yakın olan maliyet, tarihi yarışın en az şampiyonu kadar konuşulan detayı oldu.
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına tam bir asırdır kesintisiz düzenlenen Türk atçılığının en büyük bayramı 100. Gazi Koşusu, bu yıl Veliefendi Hipodromu’nda unutulmaz anlara sahne oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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