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Atlar Pistte, Fiyatlar Adisyonda Yarıştı: 100. Gazi Koşusu'nda Dudak Uçuklatan Menü Fiyatı

Atlar Pistte, Fiyatlar Adisyonda Yarıştı: 100. Gazi Koşusu'nda Dudak Uçuklatan Menü Fiyatı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.06.2026 - 14:02
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Türk atçılığının bir asırlık geleneği olan ve bu yıl  100.’sü düzenlenen Gazi Koşusu'nda birinciliği Halis Karataş’ın bindiği 'Bay Nalçakan’ kazanırken, Veliefendi Hipodromu'ndaki coşkuda kişi başı 20.000 TL'lik VIP menü fiyatları gündem oldu. Neredeyse bir asgari ücrete yakın olan maliyet, tarihi yarışın en az şampiyonu kadar konuşulan detayı oldu.

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına tam bir asırdır kesintisiz düzenlenen Türk atçılığının en büyük bayramı 100. Gazi Koşusu, bu yıl Veliefendi Hipodromu’nda unutulmaz anlara sahne oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına tam bir asırdır kesintisiz düzenlenen Türk atçılığının en büyük bayramı 100. Gazi Koşusu, bu yıl Veliefendi Hipodromu’nda unutulmaz anlara sahne oldu.

60 binden fazla yarışseverin tribünleri hıncahınç doldurduğu tarihi günde, jokey Halis Karataş’ın idaresindeki 'Bay Nalçakan’ isimli safkan rakiplerini geride bırakarak büyük zaferin sahibi oldu. Ancak pistteki bu kıyasıya rekabetten çok, etkinlik alanındaki yeme içme fiyatları güne damgasını vurdu. Özellikle prestijli konukların ağırlandığı VIP alanında sunulan menülerin bedeli, vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Alkollü içeceklerin dahil olmadığı kişi başı özel menü ücreti tam 20.000 TL olarak belirlendi. İçerisinde ordövr tabağı, ara sıcaklar, hünkar beğendili kuzu incik ve meyveli irmik helvası gibi seçeneklerin bulunduğu bu menünün maliyetinin asgari ücret seviyelerine yakın olması sosyal medyada da gündem oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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