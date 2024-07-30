BBC’nin Ünlü Ekran Yüzüne Çocuk İstismarı Davası: Çıplak Fotoğraflar İçin Para Ödemiş
BBC’nin Ünlü Ekran Yüzüne Çocuk İstismarı Davası: Çıplak Fotoğraflar İçin Para Ödemiş
İngiltere’nin kamu yayıncısı BBC’nin ünlü ekran yüzü Huw Edwards hakkında çocuk istismarı iddiasıyla dava açıldı. Edwards, farklı zamanlarda 3 kez WhatsApp üzerinden çocuklardan para karşılığı çıplak fotoğraf aldığı suçlamasıyla yargılanacak. Edwards, son olarak İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölüm haberini duyurması ve kurumda en yüksek maaşı alanların başında geldiği iddiasıyla gündeme gelmişti.
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BBC’nin ünlü ekran yüzlerinden Huw Edwards hakkında geçen yıl çocuk istismarı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
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Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Edwards’ı 35 bin sterlin ödeyerek 17 yaşındaki çocuktan müstehcen içerikli fotoğraf aldığını iddia etti.
WhatsApp üzerinden aldığı farklı suç kategorilerindeki toplam 37 fotoğraf karşılığında ödeme yaptığı belirtilen Edwards, yarın Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
BBC, iddialar üzerinde Huw Edwards’ı işten çıkarmamış ancak görevden uzaklaştırmıştı.
Huw Edwards, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölüm haberini dünyaya duyuran spiker olarak ünlenmişti. Ayrıca Edwards’ın kurumdaki en yüksek maaşlı elamanlardan biri olduğu da iddia edilmişti.
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