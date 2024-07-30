BBC’nin Ünlü Ekran Yüzüne Çocuk İstismarı Davası: Çıplak Fotoğraflar İçin Para Ödemiş

İngiltere’nin kamu yayıncısı BBC’nin ünlü ekran yüzü Huw Edwards hakkında çocuk istismarı iddiasıyla dava açıldı. Edwards, farklı zamanlarda 3 kez WhatsApp üzerinden çocuklardan para karşılığı çıplak fotoğraf aldığı suçlamasıyla yargılanacak. Edwards, son olarak İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölüm haberini duyurması ve kurumda en yüksek maaşı alanların başında geldiği iddiasıyla gündeme gelmişti.