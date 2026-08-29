article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bazı Erkeklerin Evdeki Yemeği Kasıtlı Bitirdiği İddiası X’i İkiye Böldü

Bazı Erkeklerin Evdeki Yemeği Kasıtlı Bitirdiği İddiası X’i İkiye Böldü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 14:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

X’te bazı erkeklerin birkaç günlük hazırlanan yemekleri kısa sürede tüketerek kadınları yeniden yemek yapmak zorunda bıraktığını öne süren paylaşım tartışma yarattı. İddiayı alıntılayan başka bir kullanıcı ise partnerin fazla yemesini kasıtlı bir davranış olarak yorumlamaya tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir haftalık yemek hazırlığıyla başlayan tartışma büyüdü

Bir haftalık yemek hazırlığıyla başlayan tartışma büyüdü
twitter.com

Tartışmanın başlangıcında bir X kullanıcısı, dışarıdan yemek söylememek için yalnızca kendisine bir haftalık öğün hazırlamak istediğini ancak eşinin önceden hazırlanan yemekleri taze bulmadığını yazdı. Paylaşım kısa sürede başka kullanıcıların da evdeki yemek düzenine ilişkin deneyimlerini anlatmasına neden oldu.

Gönderiyi alıntılayan Başak isimli kullanıcı, sözlerinin doğrudan paylaşım sahibini hedef almadığını özellikle belirterek bazı erkeklerin yemek üzerinden pasif-agresif davranışlar sergilediğini savundu.

Gönderiyi alıntılayan Başak isimli kullanıcı, sözlerinin doğrudan paylaşım sahibini hedef almadığını özellikle belirterek bazı erkeklerin yemek üzerinden pasif-agresif davranışlar sergilediğini savundu.
twitter.com

Birkaç gün yetecek şekilde hazırlanan yemeklerin kısa sürede bitirilmesini, protein içeren ürünlerin çocuklara bırakılmamasını ve dondurulmuş ya da konserve yiyeceklere karşı çıkılmasını örnek gösterdi.

Kullanıcıya göre söz konusu davranışlar, yemek hazırlayan kişinin yeniden mutfağa girmesine ve ev içindeki görünmeyen emeğinin artmasına yol açıyordu. Yaklaşık 2,5 milyon görüntülenmeye ve 8 bin beğeniye ulaşan paylaşım, kısa sürede X’in en çok tartışılan konularından biri oldu.

"Partnerinin kasıtlı olarak fazla yediğine inanmak..."

"Partnerinin kasıtlı olarak fazla yediğine inanmak..."
twitter.com

Megastar Hedonicus isimli kullanıcı ise paylaşımı alıntılayarak “Partnerinin evde yemek bitsin diye kasıtlı olarak ekstra yemek yediğini düşünmek ve buna inanmak… Allah akıl fikir versin” ifadelerini kullandı. Partnerin fazla yemek yemesinin bilinçli bir kötülük olarak yorumlanmasına tepki gösteren paylaşım 600 binden fazla görüntülendi.

Yanıtların bir bölümünde konunun iştah veya porsiyon miktarından ibaret olmadığı savunuldu. Bazı kullanıcılar, yemek hazırlamak için harcanan zamanın dikkate alınmamasının ve evde sürekli yemek yapan birinin bulunduğu düşüncesiyle hareket edilmesinin asıl sorun olduğunu belirtti.

Peki diğer kullanıcılar bu tartışmaya dair neler demiş? Bakalım...

Peki diğer kullanıcılar bu tartışmaya dair neler demiş? Bakalım...
twitter.com

Meselenin fazla yemekten çok, hiçbir katkı sunulmayan yemek düzenini bencilce bozmak olduğunu düşünenler vardı.

Meselenin fazla yemekten çok, hiçbir katkı sunulmayan yemek düzenini bencilce bozmak olduğunu düşünenler vardı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bazı kullanıcılar ise ev içi emeğin görülmediğini ve "nasıl olsa yapan biri var" düşüncesiyle hareket edildiğini savundu.

Bazı kullanıcılar ise ev içi emeğin görülmediğini ve "nasıl olsa yapan biri var" düşüncesiyle hareket edildiğini savundu.
twitter.com

Çocukluğunda ve aile sofrasında benzer durumlar yaşadığını anlatanlar da oldu.

Çocukluğunda ve aile sofrasında benzer durumlar yaşadığını anlatanlar da oldu.
twitter.com

Saatlerce hazırlanan yemekten yapan kişiye tek lokma bırakılmamasına da dikkat çekildi.

Saatlerce hazırlanan yemekten yapan kişiye tek lokma bırakılmamasına da dikkat çekildi.
twitter.com

"Pasif-agresif şiddet" tanımını iki tabak yemek yemeye indirgeyerek tiye alanlar da çıktı.

"Pasif-agresif şiddet" tanımını iki tabak yemek yemeye indirgeyerek tiye alanlar da çıktı.
twitter.com

Fazla yemek yemenin şiddet olarak nitelendirilmesini abartılı bulanlar, tepki gösterdi.

Fazla yemek yemenin şiddet olarak nitelendirilmesini abartılı bulanlar, tepki gösterdi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çözümü, erkeğin istediği kadar yemesinde ve yemeğin daha fazla yapılmasında bulanlar oldu.

Çözümü, erkeğin istediği kadar yemesinde ve yemeğin daha fazla yapılmasında bulanlar oldu.
twitter.com

Biz yine de son sözü size bırakalım! Bir dahaki içerikte görüşürüz 👋

Biz yine de son sözü size bırakalım! Bir dahaki içerikte görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın