Bazı Erkeklerin Evdeki Yemeği Kasıtlı Bitirdiği İddiası X’i İkiye Böldü

Megastar Hedonicus isimli kullanıcı ise paylaşımı alıntılayarak “Partnerinin evde yemek bitsin diye kasıtlı olarak ekstra yemek yediğini düşünmek ve buna inanmak… Allah akıl fikir versin” ifadelerini kullandı. Partnerin fazla yemek yemesinin bilinçli bir kötülük olarak yorumlanmasına tepki gösteren paylaşım 600 binden fazla görüntülendi.

Yanıtların bir bölümünde konunun iştah veya porsiyon miktarından ibaret olmadığı savunuldu. Bazı kullanıcılar, yemek hazırlamak için harcanan zamanın dikkate alınmamasının ve evde sürekli yemek yapan birinin bulunduğu düşüncesiyle hareket edilmesinin asıl sorun olduğunu belirtti.