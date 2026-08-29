Bazı Erkeklerin Evdeki Yemeği Kasıtlı Bitirdiği İddiası X’i İkiye Böldü
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X’te bazı erkeklerin birkaç günlük hazırlanan yemekleri kısa sürede tüketerek kadınları yeniden yemek yapmak zorunda bıraktığını öne süren paylaşım tartışma yarattı. İddiayı alıntılayan başka bir kullanıcı ise partnerin fazla yemesini kasıtlı bir davranış olarak yorumlamaya tepki gösterdi.
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Bir haftalık yemek hazırlığıyla başlayan tartışma büyüdü
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Gönderiyi alıntılayan Başak isimli kullanıcı, sözlerinin doğrudan paylaşım sahibini hedef almadığını özellikle belirterek bazı erkeklerin yemek üzerinden pasif-agresif davranışlar sergilediğini savundu.
"Partnerinin kasıtlı olarak fazla yediğine inanmak..."
Peki diğer kullanıcılar bu tartışmaya dair neler demiş? Bakalım...
Meselenin fazla yemekten çok, hiçbir katkı sunulmayan yemek düzenini bencilce bozmak olduğunu düşünenler vardı.
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Bazı kullanıcılar ise ev içi emeğin görülmediğini ve "nasıl olsa yapan biri var" düşüncesiyle hareket edildiğini savundu.
Çocukluğunda ve aile sofrasında benzer durumlar yaşadığını anlatanlar da oldu.
Saatlerce hazırlanan yemekten yapan kişiye tek lokma bırakılmamasına da dikkat çekildi.
"Pasif-agresif şiddet" tanımını iki tabak yemek yemeye indirgeyerek tiye alanlar da çıktı.
Fazla yemek yemenin şiddet olarak nitelendirilmesini abartılı bulanlar, tepki gösterdi.
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Çözümü, erkeğin istediği kadar yemesinde ve yemeğin daha fazla yapılmasında bulanlar oldu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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