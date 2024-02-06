Bazı Acılar Unutulmaz: 6 Şubat Depreminin Birinci Yıl Dönümünde Üzüntüsünü Dile Getiren Ünlü İsimler
Bazı Acılar Unutulmaz: 6 Şubat Depreminin Birinci Yıl Dönümünde Üzüntüsünü Dile Getiren Ünlü İsimler
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti.
Dün gibi hissettiğimiz bu büyük acının üstesinden gelmek hiç mümkün olmadı.
Depremin yıl dönümünde ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
1. Kaan Urgancıoğlu
2. İrem Helvacıoğlu
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3. Özge Özpirinçci
4. Bülent Şakrak
5. Hayko Cepkin
6. Edis Görgülü
7. Acun Ilıcalı
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8. Mustafa Ceceli
9. Cemal Can Canseven
10. Şükran Ovalı
11. Danla Bilic
12. Ceyda Kasabalı
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13. Müjde Uzman
14. Farah Zeynep Abdullah
15. Mine Tugay
16. Murat Dalkılıç
17. Eda Ece
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18. Pelin Akil
19. Gupse Özay
Tekrar yaşanmaması dileğiyle...
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