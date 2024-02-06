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Bazı Acılar Unutulmaz: 6 Şubat Depreminin Birinci Yıl Dönümünde Üzüntüsünü Dile Getiren Ünlü İsimler

Bazı Acılar Unutulmaz: 6 Şubat Depreminin Birinci Yıl Dönümünde Üzüntüsünü Dile Getiren Ünlü İsimler

themyscira - Misafir Editör
06.02.2024 - 03:06

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen depremlerin üzerinden tam bir yıl geçti. Acımızın dün gibi taze olduğu felaketin yıl dönümünde ünlü isimler de depremi unutmadı.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam bir yıl geçti.

Dün gibi hissettiğimiz bu büyük acının üstesinden gelmek hiç mümkün olmadı.

Dün gibi hissettiğimiz bu büyük acının üstesinden gelmek hiç mümkün olmadı.

Depremin yıl dönümünde ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Depremin yıl dönümünde ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

1. Kaan Urgancıoğlu

1. Kaan Urgancıoğlu

2. İrem Helvacıoğlu

2. İrem Helvacıoğlu
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3. Özge Özpirinçci

3. Özge Özpirinçci

4. Bülent Şakrak

4. Bülent Şakrak

5. Hayko Cepkin

5. Hayko Cepkin

6. Edis Görgülü

6. Edis Görgülü

7. Acun Ilıcalı

7. Acun Ilıcalı
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8. Mustafa Ceceli

8. Mustafa Ceceli

9. Cemal Can Canseven

9. Cemal Can Canseven

10. Şükran Ovalı

10. Şükran Ovalı

11. Danla Bilic

11. Danla Bilic

12. Ceyda Kasabalı

12. Ceyda Kasabalı
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13. Müjde Uzman

13. Müjde Uzman

14. Farah Zeynep Abdullah

14. Farah Zeynep Abdullah

15. Mine Tugay

15. Mine Tugay

16. Murat Dalkılıç

16. Murat Dalkılıç

17. Eda Ece

17. Eda Ece
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18. Pelin Akil

18. Pelin Akil

19. Gupse Özay

19. Gupse Özay

Tekrar yaşanmaması dileğiyle...

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