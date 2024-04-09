Bayramda Maaile İzleyebileceğiniz Birbirinden Keyifli Çocuk Filmleri! Peki Bayramda Ailecek Ne İzlenir?

IMDb: 6.2

Özet: Türkçe çevirisiyle Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminde, karanlık büyücü Gellert Grindelwald'ın büyücülük dünyasını ele geçirme çabalarına karşı Prof. Albus Dumbledore'un mücadelesi konu ediliyor. Fakat işler pek de istediği gibi ilerleyemeyen Dumbledore, büyücüler, cadılar ve cesur bir Muggle fırıncıdan oluşan ekibini Büyüzoolog Newt Scamander'a emanet ediyor. Macera bu zorlu görevde sizi bekliyor...

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Eddi Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Katherine Waterston

Yönetmen: David Yates