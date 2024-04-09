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Bayramda Maaile İzleyebileceğiniz Birbirinden Keyifli Çocuk Filmleri! Peki Bayramda Ailecek Ne İzlenir?

Bayramda Maaile İzleyebileceğiniz Birbirinden Keyifli Çocuk Filmleri! Peki Bayramda Ailecek Ne İzlenir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.04.2024 - 12:02

Bayram tatilini film izleyerek ve dinlenerek geçirmek isteyenler için özel bir liste hazırladık. Dokuz günlük tatilde ailenizle birlikte izleyebileceğiniz filmler 7 yaş ve 13 yaş üstü için uygun yapımlar arasından seçildi. 

İşte, Bayram tatilinizi şenlendirecek filmler...

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1. Coco (2017)

1. Coco (2017)

IMDb: 8.4 

Özet: Coco filminin konsepti, ölüler günü adlı Meksika tatiline dayanıyor. Yanlışlıkla ölüler ülkesine götürülen Miguel Rivera adındaki 12 yaşındaki çocuk, burada müzisyen olan büyük büyükbabası ile bir araya geliyor. Peki, şimdi Miguel nasıl geri dönecek? Büyük büyükbabası da onunla gelebilecek mi? Coco, 7 yaş ve üstü çocuklar için uygun. 

Dublaj Oyuncuları: Anthony Gonzalez (VIII), Benjamin Bratt, Alana Ubach

Yönetmen: Adrian Molina ve Lee Unkrich

2. Spider-Man: Into the Spider Verse (2018)

2. Spider-Man: Into the Spider Verse (2018)

IMDb: 8.4 

Özet: Spider-Man: Into the Spider Verse filminde, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılan Miles Morales'in maceraları konu ediliyor. Morales'in özel yetenekleriyle bambaşka bir dünyaya adım atmaya hazır olun.  

Dublaj Oyuncuları: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry

Yönetmen: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

3. The Adam Project / Adam Projesi (2022)

3. The Adam Project / Adam Projesi (2022)

IMDb: 6.7 

Özet: Türkçe adıyla Adam Projesi olan filmde, zamanda yolculuk yaparken 2022 yılına zorunlu bir iniş yapan şavaş pilotu Adam Reed'i bekleyen sürpriz bir hayli enteresan. 12 yaşındaki haliyle karşı karşıya kalan Reed, onunla iş birliği yaparak geleceği kurtarabilecek mi? 

Oyuncular: Ryan Reynolds, Walker Scobell, Mark Ruffalo, Jennifer Garner

Yönetmen: Shawn Levy

4. The Ice Age: Adventures of Buck Wild (2022)

4. The Ice Age: Adventures of Buck Wild (2022)

IMDb: 4.3 

Özet: Türkçe çevirisiyle Buz Devri: Buck Wild'ın Maceraları filminde, Kayıp Dünya'da kapan kısılan Opossum kardeşler Crash ve Eddie ile maceraya hazır olun. Gelincik Buck Wild tarafından kurtarılacak olan iki kardeş için dinazor egemenliğindeki 'Kayıp Dünya'ya yolculuğa çıkıyoruz. 

Dublaj Oyuncuları: Utkarsh Ambudkar, Sean Kenin, Jake Green, Aaron Harris

Yönetmen: Marshall Fels Elliott ve John C. Donkin

5. Cheaper by the Dozen (2022)

5. Cheaper by the Dozen (2022)

IMDb: 4.6

Özet: Türkçe çevirisiyle Sürüsüne Bereket filminde, 12 kişilik bir ailenin telaşlı, bir o kadar eğlenceli ve gürültülü ev hayatlarında kapıldıkları maceraları ele alıyor. 

Oyuncular: Gabrielle Union, Zach Braff, Erika Christensen

Yönetmen: Gail Lerner

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6. The King's Daughter (2022)

6. The King's Daughter (2022)

IMDb: 5.1

Özet: Türkçe çevirisiyle Kralın Kızı filminde, Fransa Kralı XIV. Louis ile birlikte kraliyet mensupları ve tüm Fransız halkı La Havre Limanı'nda! Bu büyük bekleyiş, doğa filozofu Yevs'in Kralın emri ile açıldığı dönüşünün şerefine. Üstelik gemide iki nadir görülen deniz canavarı da var. 

Oyuncular: Pierce Brosnan, Kaya Scodelario, Benjamin Walker, William Hurt, Rachel Griffiths, Fan Bingbing

Yönetmen: Sean McNamara

7. Rumble (2021)

7. Rumble (2021)

IMDb: 5.9

Özet: Türkçe çevirisiyle Canavarlar Ligi, canavarların evcilleştiği ve canavar güreşlerinin son derece popüler olduğu bir dünyada geçiyor. Winnie, tecrübesiz bir canavarla iddialı bir yarışmacı olmak ve babasının yolunda gitmek için çalışmalara başlıyor... 

Dublaj Oyuncuları: Will Arnett, Geraldine Viswanathan, Terry Crews, Roman Reigns, Tony Danza

Yönetmen: Hamish Grieve

8. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (2022)

8. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (2022)

IMDb: 6.2

Özet: Türkçe çevirisiyle Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları filminde, karanlık büyücü Gellert Grindelwald'ın büyücülük dünyasını ele geçirme çabalarına karşı Prof. Albus Dumbledore'un mücadelesi konu ediliyor. Fakat işler pek de istediği gibi ilerleyemeyen Dumbledore, büyücüler, cadılar ve cesur bir Muggle fırıncıdan oluşan ekibini Büyüzoolog Newt Scamander'a emanet ediyor. Macera bu zorlu görevde sizi bekliyor... 

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Eddi Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Katherine Waterston

Yönetmen: David Yates

9. Candy Cane Lane (2023)

9. Candy Cane Lane (2023)

IMDb: 5.6

Özet: Türkçe çevirisiyle Büyülü Kasaba filminde, mahallede her yıl düzenlenen Noel ev dekorasyonu yarışmasını kazanmaya çalışan bir adamın hikayesi ele alınıyor. Chris, kazanma hevesiyle Pepper adındaki haylaz elfle bir anlaşma yapıyor. 'Noel'in 12 Günü'nü hayata geçiren büyüyle, tüm ailenin tatili fantastik bir maceraya dönüşüyor. 

Oyuncular: Eddie Murphy, Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixson, Ken Marino

Yönetmen: Reginald Hudlin

10. Chupa (2023)

10. Chupa (2023)

IMDb: 5.5

Özet: 10 yaş ve üzeri için uygun olan Chupa filminde, Meksika'daki ailesini ziyarete giden yalnız bir çocuğu büyükbabasının çiftliğinde benzersiz bir sürpriz bekliyor. Filmde, çiftlikte saklanan efsanevi yaratıkla arkadaşlıkları ve maceraları ele alanıyor. 

Oyuncular: Demian Bichir, Cristian Slater, Evan Whitten, Ashley Ciarra

Yönetmen: Jonas Cuaron

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11. Kung Fu Panda 4 (2024)

11. Kung Fu Panda 4 (2024)

IMDb: 6.5

Özet: 5 Nisan'da vizyona giren Kung Fu Panda 4'ü tüm ailenizle birlikte sinemada izleyebilirsiniz. Sevgisi yalnızca doyumsuz iştahı ile eşleşebilen ünlü panda Po'nun Çin'deki maceralarına eşlik etmeye hazır olun. Ölüme meydan okuyan Ejderha Savaşçı Po'nun kötü kalpli bir büyücü olan Bukalemun'a karşı Bilgelik Asası var. Bakalım kahramanımızı bu mücadelede neler bekliyor... 

Dublaj Oyuncuları: Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, Dustin Hoffman

Yönetmen: Mike Mitchell ve Stephanie Stine

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