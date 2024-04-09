Bayramda Maaile İzleyebileceğiniz Birbirinden Keyifli Çocuk Filmleri! Peki Bayramda Ailecek Ne İzlenir?
Bayramda Maaile İzleyebileceğiniz Birbirinden Keyifli Çocuk Filmleri! Peki Bayramda Ailecek Ne İzlenir?
Bayram tatilini film izleyerek ve dinlenerek geçirmek isteyenler için özel bir liste hazırladık. Dokuz günlük tatilde ailenizle birlikte izleyebileceğiniz filmler 7 yaş ve 13 yaş üstü için uygun yapımlar arasından seçildi.
İşte, Bayram tatilinizi şenlendirecek filmler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Coco (2017)
2. Spider-Man: Into the Spider Verse (2018)
3. The Adam Project / Adam Projesi (2022)
4. The Ice Age: Adventures of Buck Wild (2022)
5. Cheaper by the Dozen (2022)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. The King's Daughter (2022)
7. Rumble (2021)
8. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (2022)
9. Candy Cane Lane (2023)
10. Chupa (2023)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Kung Fu Panda 4 (2024)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın