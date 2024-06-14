Bayramda Doğanın Güzelliklerini İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz Ankara'nın En Popüler Parkları

1980 yılından bu yana Ankara'nın Çankaya ilçesinde hizmet veren Kurtuluş Parkı, merkezi bir konumda bulunmasıyla tanınan bir şehir parkıdır. Toplamda 110 bin metrekare genişliğinde bir alana yayılmış olan bu park, içerisinde 200 metrekarelik bir spor salonu, 49 bin metrekarelik yeşil çim alan, yürüyüş ve koşu yolları ile çocuk oyun alanlarına ev sahipliği yapıyor. Bu park, hem spor yapmak isteyenlere hem de doğa ile iç içe olmak isteyenlere hitap ediyor. Ayrıca çocuklar için de eğlenceli ve güvenli bir oyun alanı sunuyor. Kurtuluş Parkı, ziyaretçilerine hem eğlenceli hem de huzurlu bir ortam sunarak, şehir yaşamının stresinden uzaklaşma fırsatı sağlıyor.