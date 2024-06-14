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Bayramda Doğanın Güzelliklerini İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz Ankara'nın En Popüler Parkları

Bayramda Doğanın Güzelliklerini İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz Ankara'nın En Popüler Parkları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 08:16

Bayramda Ankara'ya gitmek istiyorsunuz ama doğayla da iç içe mi olmak istiyorsunuz? Ankara'daki parkların birçoğunun doğal güzelliklerinin yanı sıra birbirinden ilginç hikayeleri de var. Gelin Ankara'nın en ilgi çekici ve doğa harikası denilecek türden olan parklarına beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/ankara-...

1. Botanik Parkı

1. Botanik Parkı

Ankara'nın kalbinde, Çankaya semtinde yer alan Botanik Parkı, şehrin popüler yeşil alanlarından biridir. Atakule Alışveriş Merkezi'nin hemen altında konumlanan bu park, 1970 yılında kurulmuştur ve toplamda 3000 metrekarelik bir alanı kaplar. Parkın içerisinde ziyaretçilerin keyifli zaman geçirebileceği bir gölet de bulunmaktadır. Bu yeşil cennet, şehrin yoğunluğundan kaçmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal bir mekandır. Botanik Parkı, aynı zamanda çeşitli bitki türlerini yakından görmek ve botanik bilgisini geliştirmek isteyenler için de bir öğrenme alanıdır. Kendine özgü atmosferi ve doğal güzellikleri ile Botanik Parkı, Ankara'nın en sevilen noktalarından biridir.

2. Seğmenler Parkı

2. Seğmenler Parkı

Seğmenler Parkı, Çankaya'nın popüler parklarından biridir. Çocuklar için oyun alanları, konserler için bir amfi tiyatro ve yemek yiyebileceğiniz restoranlar ve kafeler bu parkın içerisinde yer alır. 1983 yılından itibaren hizmet veren bu park, ayrıca bir yürüyüş parkuru da sunar. Toplamda 67 bin metrekarelik bir alana yayılan Seğmenler Parkı, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir sığınak sunar. Bunun yanı sıra, parkta yıl boyunca çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenir. Bu park, hem eğlence hem de dinlenme imkanı sunan bir mekan olarak hizmet vermektedir.

3. Kuğulu Park

3. Kuğulu Park

Ankara'nın ikonik simgesi olan 'Kuğulu Park', ismini park içerisinde yaşayan kuğulardan alır. Bu park, Ankara'nın popüler alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Tunalı Hilmi Caddesi'ne yakın bir konumda bulunur. Parkın içerisinde, çeşitli su kuşlarının - ördekler, kazlar ve tabii ki kuğuların - yaşadığı bir gölet, şirin bir şelale ve bir kafe-restoran bulunur. Bu özellikleri ile Kuğulu Park, hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktalarından biridir. Parkın içerisindeki doğal yaşam, ziyaretçilere huzur verirken, kafe-restoran ise onlara lezzetli bir mola imkanı sunar. Bu nedenle Kuğulu Park, Ankara'nın sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yere sahiptir.

4. Portakal Çiçeği Parkı

4. Portakal Çiçeği Parkı

Çankaya, Ankara'nın en popüler ilçelerinden biridir ve Portakal Çiçeği Parkı, bu ilçenin en güzel yeşil alanlarından biridir. Bu park, toplamda 44.700 metrekarelik geniş bir alana yayılmıştır ve içerisinde bir havuz, fitness alanı ve çocuklar için bir oyun parkı bulunmaktadır. Portakal Çiçeği Parkı'nın adı, parkın bulunduğu Portakal Çiçeği Vadisi'nden gelmektedir. Bu park, 1991 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilmiştir. Özellikle sonbahar aylarında, parkın içerisinde bulunan minik ahşap köprü, parka nostaljik bir hava katmaktadır. Bu park, hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktalarından biridir. Doğa severler için harika bir kaçış noktası olan bu park, aynı zamanda spor yapmayı sevenler için de ideal bir yerdir. Çocuklar için tasarlanmış oyun alanı ise ailelerin rahatça vakit geçirebileceği bir ortam sağlamaktadır.

5. Göksu Parkı

5. Göksu Parkı

Ankara'nın en geniş yeşil alanlarından biri olan Göksu Parkı, 508 bin metrekarelik bir alan üzerinde konumlanmıştır. 2003 yılında halkın hizmetine sunulan bu park, o günden bu yana ziyaretçilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Parkın içerisinde 127 bin metrekarelik bir gölet, gokart pisti, plaj voleybolu sahası, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş ve koşu yolları, geniş bir yeşil alan, piknik alanı ve daha pek çok eğlence ve dinlenme imkanı bulunmaktadır. Ayrıca, lunapark, restoran ve kafe gibi sosyal tesisler de parkın içerisinde yer almaktadır.

6. Altınpark

6. Altınpark

Altındağ ilçesinde bulunan Altınpark, Doğu Akdeniz ülkeleri arasında 'Yılın Parkı' olarak seçildi. Bu etkileyici park, 640 bin metrekarelik geniş bir alana yayılmıştır ve Ankara'nın en keyifli dinlenme ve eğlence mekanlarından biridir. Yeşil ve mavi tonlarının harika bir uyum içinde buluştuğu bu park, çeşitli eğlence, gezinti, spor ve fuar etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. Hem göleti hem de geniş yeşil alanları ile dikkat çeken bu park, 1977 yılına kadar bir golf kulübü olarak hizmet vermiştir. Ancak 1985 yılında, bugünkü park alanına dönüştürülmüştür. Altınpark, ziyaretçilerine hem doğa ile iç içe olma hem de çeşitli etkinliklere katılma imkanı sunarak, Ankara'nın en popüler noktalarından biri haline gelmiştir.

7. Cemal Süreyya parkı

7. Cemal Süreyya parkı

Ankara’nın küçük ve şirin parklarından biri olan Cemal Süreya Parkı toplamda 9 bin metrekarelik bir alanda kurulu. Küçük ve sakin bir park olması sebebiyle daha çok kafa dinlemek isteyenlerin tercihi olan park, şehrin merkezinde, Çankaya’da yer alıyor.

8. Kurtuluş Parkı

8. Kurtuluş Parkı

1980 yılından bu yana Ankara'nın Çankaya ilçesinde hizmet veren Kurtuluş Parkı, merkezi bir konumda bulunmasıyla tanınan bir şehir parkıdır. Toplamda 110 bin metrekare genişliğinde bir alana yayılmış olan bu park, içerisinde 200 metrekarelik bir spor salonu, 49 bin metrekarelik yeşil çim alan, yürüyüş ve koşu yolları ile çocuk oyun alanlarına ev sahipliği yapıyor. Bu park, hem spor yapmak isteyenlere hem de doğa ile iç içe olmak isteyenlere hitap ediyor. Ayrıca çocuklar için de eğlenceli ve güvenli bir oyun alanı sunuyor. Kurtuluş Parkı, ziyaretçilerine hem eğlenceli hem de huzurlu bir ortam sunarak, şehir yaşamının stresinden uzaklaşma fırsatı sağlıyor.

9. Ankara Gençlik Parkı

9. Ankara Gençlik Parkı

Ankara’nın tarihi parklarından biri olan Ankara Gençlik Parkı, şehrin Altındağ ilçesinin Ulus semtinde yer alıyor ve tarihi Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanıyor. Parkın planı 1936 yıllında Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat onaylandı ve 19 Mayıs 1943 yılında açıldı. Toplamda ise 275 bin metrekarelik bir alana sahip.

10. Dikmen Vadisi Parkı

10. Dikmen Vadisi Parkı

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı bir semt olan Dikmen’de yer alan Dikmen Vadisi Park, önceleri gecekondu tipi bir yapılaşmanın hakim olduğu Dikmen Vadisi üzerinde konumlanıyordu. Parkın vadiye kazandırılması kentsel dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirildi ve bugün Ankara Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veriyor.

11. Harikalar Diyarı Parkı

11. Harikalar Diyarı Parkı

'Alice Harikalar Diyarı' adlı ünlü masaldan esinlenerek isimlendirilen Harikalar Diyarı Parkı, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunmaktadır. Şehrin en geniş yeşil alanı olan bu park, sadece çocukların değil, yetişkinlerin de hoşça vakit geçirebileceği bir mekandır. Bu devasa park, tam olarak 1 milyon 320 bin metrekarelik bir alanı kapsar.

12. Atatürk Orman Çiftliği

12. Atatürk Orman Çiftliği

1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle hayata geçirilen Atatürk Orman Çiftliği, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan ve başkentin en geniş yeşil alanı olarak kabul edilen bir yerdir. Bu çiftlik, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesine ev sahipliği yapmanın yanı sıra, Atatürk'ün Selanik'teki doğum evinin bir kopyasını, Devlet Mezarlığı'nı, Karadeniz Havuzu'nu, çocuklar için oyun alanlarını, restoranları ve yemyeşil bir piknik, yürüyüş ve dinlenme alanını içinde barındırıyor. Bu çiftlik, doğa severler ve tarih meraklıları için bir cennet olarak kabul edilebilir.

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