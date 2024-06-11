Bayram Tatilinde Kaosu Özlemeyin Diye Entrikalarla Dolu 10 Film!

Vicky, karakteri Rebecca Hall tarafından canlandırılan, evlilik hazırlığındaki bir kadın olup, geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlıdır ve tutucu bir yaşam tarzını benimsemiştir. Diğer yandan Cristina, Scarlett Johansson'ın hayat verdiği bir karakter, cinsel deneyimlere olan ilgisi, açık fikirliliği ve özgür ruhuyla dikkat çeken bir kadındır. Bu iki kadının hayat yolu, beklenmedik bir biçimde kesişir ve bu durum, aralarında yasak bir aşkın filizlenmesine sebep olur. Bu aşk ilişkisi, kaotik sonuçları da beraberinde getirecektir.