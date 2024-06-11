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Bayram Tatilinde Kaosu Özlemeyin Diye Entrikalarla Dolu 10 Film!

Bayram Tatilinde Kaosu Özlemeyin Diye Entrikalarla Dolu 10 Film!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 17:10

Bayramda kaos arayanlar ve uzun tatilde sıkıcı aile ziyaretlerinden bayılanlar için entrika dolu filmleri listeledik!

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10. Closer (2004)

10. Closer (2004)

Modern Londra'da, birbirlerini tanımayan iki çiftin hayatları tesadüfen birleşir. Bu anlık karşılaşma, onların arasında ani bir çekim oluşturur ve bu durum, aldatmayı kaçınılmaz kılar.

9. Vicky Cristina Barcelona (2008)

9. Vicky Cristina Barcelona (2008)

Vicky, karakteri Rebecca Hall tarafından canlandırılan, evlilik hazırlığındaki bir kadın olup, geleneksel değerlere sıkı sıkıya bağlıdır ve tutucu bir yaşam tarzını benimsemiştir. Diğer yandan Cristina, Scarlett Johansson'ın hayat verdiği bir karakter, cinsel deneyimlere olan ilgisi, açık fikirliliği ve özgür ruhuyla dikkat çeken bir kadındır. Bu iki kadının hayat yolu, beklenmedik bir biçimde kesişir ve bu durum, aralarında yasak bir aşkın filizlenmesine sebep olur. Bu aşk ilişkisi, kaotik sonuçları da beraberinde getirecektir.

8. Gone Girl (2014)

8. Gone Girl (2014)

Missouri, Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batı bölgesinde yer alan bir eyalettir. Bu hikaye, Missouri'nin sıcak bir yaz sabahında geçiyor. Ana karakterlerimiz Nick ve Amy, evliliklerinin beşinci yıl dönümünü kutlamak için hazırlanmaktadırlar. Ancak, beklenmedik bir şekilde, Amy aniden ortadan kaybolur.

7. Match Point (2005)

7. Match Point (2005)

Genç ve yetenekli bir tenis eğitmeni olan Chris Wilton (RhysMeyers), varlıklı bir ailenin ferdi olan Tom'a özel dersler vererek sosyeteye adım atma fırsatı bulur. Tom'un çekici kız kardeşi Chloe ile romantik bir ilişki yaşarken, aynı zamanda Tom'un gizem dolu ve büyüleyici sevgilisi Nora'ya (Scarlett Johansson) karşı derin bir aşk hisseder. Bu karmaşık duygusal durum, Chris'in hayatını tamamen değiştirecektir.

6. Revolutionary Road (2008)

6. Revolutionary Road (2008)

Film, 1950'lerin ortalarında geçiyor ve hikaye, iki çocuklarıyla birlikte dışarıdan bakıldığında mutlu bir hayat süren bir çiftin yaşamını konu alıyor. Ancak bu çift, konforlu bir yaşam sürdürebilmek adına karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederken, aynı zamanda kendi içsel arzuları ile de boğuşuyorlar. Bu çatışma, çiftin hayatını karmaşık bir hale getirirken, onların hikayesi, izleyicilere hem dönemin sosyal yapısını hem de insanın iç dünyasındaki çatışmaları anlatıyor.

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5. American Beauty (1999)

5. American Beauty (1999)

Film, tipik bir Amerikan ailesinin yaşadığı çöküş ve parçalanmayı ele alıyor. Lester, yaşamının monotonluğundan bıkmış, yaşlanmayı kabullenmekte zorlanan bir baba figürüdür. Hem ergenlik çağındaki kızıyla hem de orta yaş krizi yaşayan karısıyla iletişim kurmakta başarısız olmuştur. Bu durum, aile içindeki çatışmaları ve anlaşmazlıkları daha da artırmaktadır.

4. Boleyn Kızı (2008)

4. Boleyn Kızı (2008)

Anne ve Mary Boleyn adlı iki güzel kız kardeşin, Henry'nin sevgisi için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Her iki kadın da kralın yatağını paylaşma ayrıcalığına sahip olacak, ancak sadece biri tahta çıkacak. Ancak bu saltanat, kısa ve fırtınalı bir dönemden sonra celladın kılıcıyla trajik bir şekilde sona erecek.

3. Unfaithful (2002)

3. Unfaithful (2002)

Sumner ailesi, yaşamlarında herhangi bir zorlukla karşılaşmadan mutlu bir hayat sürdürüyorlardı. Anne Connie Sumner, iş nedeniyle New York'ta olduğu bir dönemde küçük bir kaza geçirir. Genç bir adam olan Paul, yere düşen Connie'yi kaldırır ve onun dizinde oluşan yarayı tedavi etmek için kendi evine davet eder.

2. Jane Eyre (2011)

2. Jane Eyre (2011)

Jane Eyre, hayatının başından itibaren kendi payına düşen acımasızlıklarla dolu bir hayat sürmüştür. Yetim bir çocuk olarak, kendi ailesinden biri tarafından bile sevgi görmek yerine, teyzesi tarafından acımasızca işkenceye maruz bırakılmıştır. Ancak bu durum, onun hayata dair umutlarını ve hedeflerini asla etkilememiştir.

1. Anna Karenina (2012)

1. Anna Karenina (2012)

Film, evli ve güzeller güzeli aristokrat Anna Karenina'nın, yakışıklı Kont Vronsky ile yaşadığı aşkı ve bu aşkın getirdiği trajedileri konu alıyor. Bu aşk, toplum kurallarına aykırı olduğu için yasaklanmıştır ve Anna'nın hayatını derinden etkiler. Filmde Anna Karenina karakterini canlandıran Keira Knightley, Kont Vronsky karakterini canlandıran Aaron Taylor-Johnson ve Alexei Karenin karakterini canlandıran Jude Law gibi yetenekli oyuncular rol alıyorlar.

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