Bayram Tatilinde Kaosu Özlemeyin Diye Entrikalarla Dolu 10 Film!
Bayram Tatilinde Kaosu Özlemeyin Diye Entrikalarla Dolu 10 Film!
Bayramda kaos arayanlar ve uzun tatilde sıkıcı aile ziyaretlerinden bayılanlar için entrika dolu filmleri listeledik!
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10. Closer (2004)
9. Vicky Cristina Barcelona (2008)
8. Gone Girl (2014)
7. Match Point (2005)
6. Revolutionary Road (2008)
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5. American Beauty (1999)
4. Boleyn Kızı (2008)
3. Unfaithful (2002)
2. Jane Eyre (2011)
1. Anna Karenina (2012)
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