Sıkılanlar için Netflix'in En İyilerinden Oluşan Bayram Listesini Sizler için Derledik!

Beyzbol sahalarının tanınmış ismi Ken Sato, Ultraman isimli son süper kahraman olma yolunda Japonya'ya geri dönmeye karar verir. Ancak, dünyayı koruma görevine sahip olan bu kahramanlık unvanını taşımanın beklediğinden daha ağır bir sorumluluk olduğunu hızla fark eder. Ken, beklenmedik bir durumla karşılaşır ve en büyük rakibinin çocuğunu yetiştirmekle yükümlü hale gelir. Bu durum onun için hem bir meydan okuma hem de karakterinin derinliklerine inme fırsatı olur. Ken Sato, bu süreçte kahramanlıkla ilgili yeni ve değerli dersler öğrenirken, aynı zamanda kişisel gelişimini de sürdürmeye devam eder. 14 Haziran'da yayına girecek bu filmi kaçırmayın!