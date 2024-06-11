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Sıkılanlar için Netflix'in En İyilerinden Oluşan Bayram Listesini Sizler için Derledik!

Sıkılanlar için Netflix'in En İyilerinden Oluşan Bayram Listesini Sizler için Derledik!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 15:25

Hazır bayram da gelmişken Haziran ayının en çok sevilen ve beklenen yapımlarından oluşturduğumuz bu dizi/film listemize bir göz atın, deriz!

Kaynak: https://www.vanityfair.com/hollywood/...
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10. Bridgerton!!

10. Bridgerton!!

Yeni sezondan ilk dört bölüm 16 Mayıs 2024'te yayınlanmıştı. Sonraki dört bölüm ise 13 Haziran 2024 tarihinde yayınlanacak. Hayranlar Penelope'nin Colin'e cevabını, Bridgerton'ın ortanca kız kardeşi Francesca'nın bazı önemli dönüşlerini, aile reisi Violet'e yeni bir talip ve daha fazlasına hazır olsunlar.

9. A Family Affair

9. A Family Affair

28 Haziran'da yayınlanacak film genç bir kadının annesi ve film yıldızı patronu için aşk, seks ve kimliğin zorluklarıyla yüzleşirken kendisini komik durumların içerisinde bulduğu eğlenceli ve oldukça dramatik anları anlatıyor.

8. Kübra

8. Kübra

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Kübra'nın yeni sezonu 6 Haziran! Yeni maceralara hazırsanız yapay zekanın neler yapabileceğine ve insanların hayatına etkisine Kübra ile yeniden bakacağız!

7. Doctor Climax

7. Doctor Climax

'Doctor Climax' adlı yapım, Tayland'ın yetenekli yazar ve yönetmeni Lek Kongdej Jaturanrasamee'nin kaleminden çıkan ve yakın zamanda izleyiciyle buluşacak bir Netflix Orijinal komedi-drama dizisi. 13 Haziran'da gelecek olan bu dizi, Netflix platformuna eklenen üçüncü Tayland yapımı olma özelliğini taşıyor.

6. Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams

6. Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams

14 Haziran'da gösterime girecek olan bu eser, senarist ve yönetmen Joko Anwar'ın hayal dünyasının bir yansımasıdır. Bu koleksiyon, yedi ayrı ve akılalmaz hikayeyi bir araya getiriyor. Her bir hikaye, bilim kurgu öğeleri ile harmanlanmış doğaüstü olayları merkezine alıyor. Binlerce farklı seçenek ve sınırsız eğlence vaat eden bu koleksiyon, izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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5. Ultraman: Rising

5. Ultraman: Rising

Beyzbol sahalarının tanınmış ismi Ken Sato, Ultraman isimli son süper kahraman olma yolunda Japonya'ya geri dönmeye karar verir. Ancak, dünyayı koruma görevine sahip olan bu kahramanlık unvanını taşımanın beklediğinden daha ağır bir sorumluluk olduğunu hızla fark eder. Ken, beklenmedik bir durumla karşılaşır ve en büyük rakibinin çocuğunu yetiştirmekle yükümlü hale gelir. Bu durum onun için hem bir meydan okuma hem de karakterinin derinliklerine inme fırsatı olur. Ken Sato, bu süreçte kahramanlıkla ilgili yeni ve değerli dersler öğrenirken, aynı zamanda kişisel gelişimini de sürdürmeye devam eder. 14 Haziran'da yayına girecek bu filmi kaçırmayın!

4. Cold Case Files

4. Cold Case Files

'Unsolved Case Files' bir dedektiflik oyunudur. Bu oyunda, soğuk dosya araştırmacısı olarak rol alırsınız ve gerçek dava dosyasından alınmış kanıtlar ve belgeleri kullanarak bir cinayeti çözme göreviniz vardır. Oyun, 8 Mayıs 1998 tarihinde Amerika'nın Indiana eyaletinde yer alan küçük bir kasaba olan Riverdale'de gerçekleşen acımasız bir suç olayını konu alır. Bu suç olayı, kasabayı derinden sarsmıştır. Oyunda, bu suçu çözme ve adaleti sağlama göreviniz bulunmaktadır. Oyun, gerçekçi bir dedektiflik deneyimi sunarak, oyuncuların analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Yeni sezonu ile 15 Haziran'da!!

3. Miss Night and Day

3. Miss Night and Day

Kırklarındaki evli bir ressam olan Kim Seongnam, Seul'deki Amerikalı turistlerle geçirdiği uyuşturucu dolu bir gece sonrası, kendini beklenmedik bir durumda bulur. Bu olayın ardından, yaşadığı hayatın sıkıcı döngüsünden ve sanatsal ilhamının tükenmişliğinden kaçmak için Paris'e gitmeye karar verir. Ancak, SungNam'ın bu kaçışının aslında yaşadığı sıkışmışlık ve ilham kaybıyla ne kadar bağlantılı olduğunu keşfetmesi uzun sürmez. Bu durum, onun hayatında yeni bir sayfa açarak, kendini ve sanatını yeniden keşfetmesine olanak sağlar. 15 Haziran'da yayına girecek bu dizi yeni takıntımız olabilir.

2. Carol

2. Carol

New York'un 1950'li yıllarının atmosferinde, evlilik hayatında sorunlar yaşayan ve zenginliğin yanı sıra orta yaş krizinin eşiğinde olan Carol ile genç ve enerjik bir tezgahtar Therese'nin yolları tesadüfen kesişir. Bu rastlantısal buluşma, zamanla derinleşen ve tutkulu bir bağa dönüşen bir ilişkinin tohumlarını atar. İlişkileri, hem Carol'un hayatındaki zorlukları hem de Therese'nin gençlik heyecanını birleştirerek, okuyuculara unutulmaz bir hikaye sunacak. 17 Haziran'da yayında!

1. Agents of Mystery

1. Agents of Mystery

Bu yeni Kore şovu entrika ve aşka doyuracak gibi görünüyor. 18 Haziran'da Netflix'te yayında olacak.

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