Sıkılanlar için Netflix'in En İyilerinden Oluşan Bayram Listesini Sizler için Derledik!
Sıkılanlar için Netflix'in En İyilerinden Oluşan Bayram Listesini Sizler için Derledik!
Kaynak: https://www.vanityfair.com/hollywood/...
Hazır bayram da gelmişken Haziran ayının en çok sevilen ve beklenen yapımlarından oluşturduğumuz bu dizi/film listemize bir göz atın, deriz!
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10. Bridgerton!!
9. A Family Affair
8. Kübra
7. Doctor Climax
6. Joko Anwar’s Nightmares and Daydreams
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5. Ultraman: Rising
4. Cold Case Files
3. Miss Night and Day
2. Carol
1. Agents of Mystery
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